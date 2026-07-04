Hai tập đoàn lớn của Singapore muốn đầu tư vào Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa có các cuộc làm việc với 2 tập đoàn lớn của Singapore là Sembcorp và YCH nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Đoàn công tác TP. Đà Nẵng làm việc với Sembcorp Industries Ltd., tập đoàn hàng đầu của Singapore trong lĩnh vực năng lượng và giải pháp đô thị bền vững. Ảnh: VPG.

Trong chuyến công tác tại Singapore ngày 2-3/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã gặp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp Industries và Tập đoàn YCH, 2 tập đoàn lớn của Singapore, để trao đổi về các cơ hội đầu tư tại thành phố.

Tại buổi làm việc với Sembcorp Industries, tập đoàn này cho biết mong muốn tiếp tục được hỗ trợ triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, đồng thời nghiên cứu đầu tư hạ tầng số, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu (data center).

Ông Eugene Cheng Chee Mun, Giám đốc Tài chính Sembcorp, cho biết tập đoàn không chỉ đầu tư dự án đơn lẻ mà hướng đến phát triển một hệ sinh thái đầu tư tại Đà Nẵng, kết hợp các thế mạnh về khu công nghiệp xanh, năng lượng và hạ tầng để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh các thủ tục đầu tư đối với dự án VSIP Đà Nẵng, đồng thời sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp, hạ tầng số trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn YCH - doanh nghiệp logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Singapore - hai bên trao đổi về định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đại diện YCH cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển khu chức năng số 2 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng (Eagle Free Trade Zone) và đánh giá thành phố có nhiều tiềm năng nhờ các dự án như cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá mô hình Supply Chain City của YCH là kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng hệ sinh thái logistics tích hợp, nền tảng số, trung tâm điều hành thông minh và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm logistics và thương mại quốc tế.

Tập đoàn YCH, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) và Công ty Laos Schenker Using Resources Sole Co., Ltd cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, logistics và các dự án thân thiện với môi trường, đồng thời cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.