Aeon sắp mở thêm trung tâm thương mại ở Việt Nam

Theo kế hoạch, dự án Trung tâm thương mại Aeon tại phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) sẽ khởi công vào tháng 8 năm nay và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Aeon đang liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Aeon VN.

Ngày 8/7, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Aeon Việt Nam do ông Hagino Tatsuya, Phó tổng giám đốc Phát triển dự án làm Trưởng đoàn để trao đổi về tiến độ triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon tại phường Phủ Lý.

Tại buổi làm việc, ông Hagino Tatsuya cho biết dự án Trung tâm thương mại Aeon Phủ Lý dự kiến được xây dựng tại nút giao đường 68 M và đường 42 M thuộc phường Phủ Lý, với tổng vốn đầu tư khoảng 940 tỷ đồng và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 26.000 m2.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào tháng 8 năm nay và đưa vào vận hành trong quý IV/2027. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện khởi công và triển khai đúng tiến độ.

Đại diện Aeon Việt Nam khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục còn lại, sớm khởi công dự án theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận tinh thần chủ động của Công ty TNHH Aeon Việt Nam trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực, phân công rõ đầu mối, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm dự án được khởi công đúng tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng, sau khi Trung tâm thương mại Aeon Phủ Lý hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả, Aeon Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Ninh Bình, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình vào tháng 11 năm ngoái, Aeon Việt Nam cho biết qua quá trình khảo sát, doanh nghiệp nhận thấy Ninh Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh dự án tại phường Phủ Lý, Aeon cũng đã khảo sát để nghiên cứu khả năng đầu tư thêm các trung tâm thương mại tại phường Hoa Lư và phường Nam Định.

Theo thông tin từ Aeon, tập đoàn này xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô hoạt động lên hơn ba lần so với hiện nay.

Theo định hướng này, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống với nhiều mô hình bán lẻ đa dạng, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn đến các tỉnh, thành địa phương, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bất chấp những lùm xùm liên quan thái độ của nhân viên an ninh với khách hàng xảy ra gần đây tại Aeon Mall Long Biên, tập đoàn Nhật Bản vẫn đang liên tục mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Gần nhất, tập đoàn này đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cho thuê 7,7 ha đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Ninh Tân Tiến, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.900 tỷ đồng . Thời hạn thuê đất đến ngày 13/8/2075.

Công ty TNHH Aeon Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn Aeon (Aeon Group) - một trong những tập đoàn bán lẻ có lịch sử phát triển lâu đời nhất tại Nhật Bản.

Việt Nam hiện là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho Aeon tại Đông Nam Á, đồng thời đứng thứ hai trong số các thị trường nước ngoài của tập đoàn (chỉ sau Trung Quốc).

Đến nay, tập đoàn Nhật Bản đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, gồm Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Bình Dương Canary thuộc TP.HCM; Aeon Mall Long Biên và Hà Đông tại Hà Nội; Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân; Aeon Mall Huế và mới nhất là Aeon Tân An tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Tổng diện tích cho thuê của hệ thống đạt hơn 462.000 m2.

Trong đó, các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương được xem là những tài sản chủ lực của doanh nghiệp tại Việt Nam nhờ nằm tại các khu vực có mật độ dân cư cao và sức mua lớn. Tập đoàn cho biết tổng vốn đầu tư tại Việt Nam hiện đạt khoảng 1,5 tỷ USD và đang tiếp tục mở rộng hiện diện thông qua các dự án mới.