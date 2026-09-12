Nhà ở phía Nam tăng tốc

Thị trường nhà ở phía Nam đang tăng trưởng nhanh khi hàng loạt chủ đầu tư tăng tốc đưa dự án ra thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung ở nhiều phân khúc.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa công bố thông tin về dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất 2.1.NOXH-01 thuộc Phân khu 2.1, dự án Đồng Nai Waterfront (tên thương mại Izumi City).

Nhà ở xã hội giá từ 23 triệu đồng/m2

Dự án do Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai triển khai, gồm 2 khối nhà cao 10 tầng. Trong đó, khối Z1 có 208 căn hộ và khối Z2 có 210 căn, tổng cộng 418 căn hộ.

Các căn hộ có diện tích thông thủy từ 40,42 m2 đến 76,93 m2. Toàn bộ 418 căn hộ được bố trí để bán.

Theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, giá bán tạm tính của dự án là 23-25 triệu đồng/m2, tính trên diện tích thông thủy của căn hộ. Mức giá này đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Về tiến độ, dự án được khởi công vào tháng 8. Dự kiến phần cọc đại trà và móng sẽ hoàn thành trong tháng 10, toàn bộ công trình có thể hoàn thiện vào tháng 10/2027.

Thời gian dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội là quý IV/2026. Việc mở bán dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời hỗ trợ TP Đồng Nai thực hiện mục tiêu phát triển 65.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Khu đô thị tích hợp Izumi City có quy mô 170 ha tại phường Long Hưng, được phát triển thành 9 phân khu với hơn 10.000 sản phẩm, hướng đến hình thành một khu đô thị mới, hiện đại bên sông Đồng Nai.

Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai các phân khu mới tại dự án, sau khi một số phân khu đã được bàn giao.

Bên cạnh Izumi City ở Đồng Nai, Nam Long cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án tại TP.HCM. Mới đây, chủ đầu tư đã ra mắt 817 căn hộ cao tầng thuộc phân khu Trellia Cove tại khu đô thị Mizuki Park quy mô 26 ha. Trong khi đó, dự án Akari City quy mô 8,5 ha cũng đang được triển khai giai đoạn 3 với hơn 1.200 sản phẩm, dự kiến bàn giao từ năm 2029.

Tương tự, ở Tây Ninh, dự án Waterpoint Southgate (165 ha) tiếp tục được phát triển với các phân khu The Pearl, Park Village và Solaria Rise.

Nguồn cung nhà ở phía Nam tăng tốc

Tại khu vực phía Nam, bên cạnh các dự án của Tập đoàn Nam Long, nhiều chủ đầu tư khác cũng đang tăng tốc đưa dự án ra thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung ở nhiều phân khúc.

Riêng tại TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm nay, Sở Xây dựng đã xác nhận 37 dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, với 21.165 căn, tổng diện tích sàn hơn 1,7 triệu m2, tăng 133% so với năm 2025.

Trong số này, căn hộ chung cư chiếm gần 80% với 30 dự án. Một số dự án có nguồn cung lớn như The Gió Riverside với 2.900 căn; OCC02 thuộc Blanca City với 2.200 căn, Bcons Solary với 1.450 căn, Metro Star với 1.177 căn...

Trong khi đó, 7 dự án nhà ở thấp tầng đủ điều kiện bán với tổng cộng 6.300 căn, với Khu đô thị Đại học Quốc tế có 3.550 căn và các dự án thuộc Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có hơn 2.000 căn…

DXS-FERI dự báo thị trường phía Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung nhà ở mới trong 6 tháng cuối năm, với khoảng 15.000 sản phẩm, chiếm 40% tổng nguồn cung cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, địa phương cũng công bố thông tin một số dự án đưa ra thị trường, gồm nhà ở xã hội tại phường Phước Tân với khoảng 275 căn, dự án nhà ở xã hội tại phường Nhơn Trạch với hơn 1.100 căn.

Đáng chú ý, gần 3.800 căn nhà tại các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng, thuộc cụm dự án Aqua City của Novaland, mới đây cũng đã được Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), quý II/2026, nguồn cung mới trên cả nước đạt 23.100 sản phẩm, tăng 62% so với quý trước. Trong đó, thị trường phía Nam chiếm 42%, tương đương khoảng 9.700 sản phẩm.

Tính chung 6 tháng đầu năm, nguồn cung mới cả nước đạt khoảng 37.300 sản phẩm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, phía Nam chiếm khoảng 37%, tương đương 13.900 căn, chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn của những chủ đầu tư lớn.

Về giá bán, theo DXS-FERI, giá căn hộ phía Nam tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2025, với giá sơ cấp phổ biến 40-150 triệu đồng/m2; nhà phố có giá khoảng 50-250 triệu đồng/m2 (tăng 3-5%); trong khi biệt thự dao động 60-320 triệu đồng/m2 và shophouse là 50-350 triệu đồng/m2.

Trong 6 tháng cuối năm, DXS-FERI dự báo thị trường phía Nam tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới với khoảng 15.000 sản phẩm, chiếm 40% tổng nguồn cung cả nước, đến từ hơn 13 dự án. Nguồn cung dự kiến tập trung tại TP.HCM, Đồng Nai và một số thị trường lớn khác, với căn hộ tiếp tục là phân khúc chủ đạo.