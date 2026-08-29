Các đại gia bất động sản phía Nam đang dồn lực vào dự án nào?

Nam Long, Khang Điền, Novaland và nhiều “ông lớn” khác đang đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại TP.HCM và vùng ven trong bối cảnh hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện.

Thị trường bất động sản phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi một loạt chủ đầu tư lớn dồn lực hoàn thiện các dự án đô thị quy mô lớn. Diễn biến này ghi nhận trong bối cảnh hạ tầng khu vực TP.HCM và các địa phương lân cận ngày càng hoàn thiện.

Chia sẻ tại một diễn đàn bất động sản hồi trung tuần tháng này, các chuyên gia đều nhận định nguồn cung đang dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm TP.HCM, hướng đến những địa bàn còn nhiều dư địa phát triển và được đầu tư mạnh về hạ tầng.

Cùng với đó, mô hình đô thị đa trung tâm và các đại đô thị tích hợp được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Đáng chú ý, dòng tiền và hoạt động phát triển dự án đang bám theo các trục hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu... Đây cũng là những khu vực được nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn tập trung quỹ đất và triển khai dự án quy mô lớn.

Loạt dự án lớn của các đại gia địa ốc phía Nam

Hoạt động sôi động nhất khu vực này là chủ đầu tư Tập đoàn Nam Long (HoSE: NLG), với danh mục các khu đô thị tích hợp trải dài từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai đến Cần Thơ, cho thấy chiến lược mở rộng theo các trục hạ tầng và không gian đô thị mới.

Tại TP.HCM, dự án Mizuki Park (26 ha) đã cơ bản hoàn thiện các giai đoạn đầu và tập trung phát triển phân khu Trellia Cove. Trong khi đó, dự án Akari City (8,5 ha) tiếp tục được triển khai giai đoạn 3 với hơn 1.200 sản phẩm, dự kiến bàn giao từ năm 2029.

Tại Đồng Nai, dự án Izumi City (170 ha) đang được Nam Long triển khai các phân khu mới sau khi một số phân khu đã bàn giao.

Dự án Izumi City (170 ha) của chủ đầu tư Nam Long đã bước sang giai đoạn tiếp theo với phân khu Izumi Canaria, dự kiến bàn giao vào cuối năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, ở Tây Ninh, dự án Waterpoint Southgate (165 ha) tiếp tục được phát triển với các phân khu The Pearl, Park Village và Solaria Rise. Trong khi đó, tại Cần Thơ, Nam Long đang đẩy mạnh dòng sản phẩm EHomeS, với phân khu mới 671 căn đang hoàn thiện.

Với việc hàng loạt dự án đang tăng tốc hoàn thiện và bàn giao, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) dự báo doanh thu của Nam Long sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm. Trong đó, doanh thu cả năm 2026 của chủ đầu tư này dự kiến đạt 6.017 tỷ đồng , tăng gần 7% so với năm 2025, trong đó doanh thu bàn giao bất động sản khoảng 5.266 tỷ đồng .

Cũng tại khu vực phía Nam, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) sở hữu quỹ đất lớn, với nhiều dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Trong đó, Khang Điền đang và dự kiến triển khai nhiều dự án đáng chú ý tại TP.HCM như khu dân cư Tân Tạo tại Bình Tân (330 ha), đã có chủ trương đầu tư và quy hoạch 1/500, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90% và dự kiến khởi công năm 2027; dự án Bình Trưng Đông (18,4 ha) đã hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng và được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang xin phê duyệt quy hoạch; dự án Bình Hưng 11A (The Solina -16,4 ha) đã hoàn tất tiền sử dụng đất giai đoạn 1 (13 ha), đang xây dựng hạ tầng và sớm có kế hoạch mở bán, giai đoạn 2 rộng 3 ha đang hoàn tất đền bù và thủ tục giao đất.

Tại dự án Gladia by the Waters (11,8 ha), phân khu thấp tầng 226 căn của chủ đầu tư này đã hoàn tất xây dựng, đang bán hàng và bàn giao, với khoảng 60% số căn đã bán. Phân khu cao tầng 616 căn khởi công từ tháng 1/2026 và mở đăng ký giữ chỗ từ tháng 7 năm nay.

Bên cạnh quỹ đất hiện hữu, Khang Điền cũng mở rộng sang các dự án mới khi vừa thông qua việc thành lập công ty vốn 2.500 tỷ đồng để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.300 tỷ đồng .

Novaland, Phát Đạt tăng tốc

Với Novaland (HoSE: NVL), chủ đầu tư này cũng đang đẩy nhanh tiến độ tại nhiều dự án trọng điểm.

Tại TP.HCM, dự án Victoria Village đã bàn giao căn hộ và đón những cư dân đầu tiên từ cuối tháng 6, trong khi The Grand Manhattan bước vào giai đoạn thi công nước rút, dự kiến bàn giao từ quý III.

Ở dự án NovaWorld Ho Tram, các phân kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, Submarine Beach Club tại phân kỳ Happy Beach Villas đang vận hành thử nghiệm và dự kiến khai trương chính thức trong quý III, còn phân kỳ Habana Island cũng đang dần hoàn thiện.

Tại các đô thị vệ tinh, sau khi những cư dân đầu tiên tại dự án Aqua City (Đồng Nai) nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hồi cuối tháng 7, Novaland cho biết sẽ tiếp tục bàn giao 732 sổ hồng cho khách hàng tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1.

Dự án Aqua City - khu đô thị sinh thái quy mô khoảng 1.000 ha tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai đang được chủ đầu tư Novaland tăng tốc triển khai. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án lớn, trong đó tập trung đáng kể tại TP.HCM.

Theo kế hoạch được công bố hồi tháng 4, Phát Đạt dự kiến triển khai và mở bán 6 dự án trọng điểm trong năm nay, với tổng doanh thu kỳ vọng 35.525 tỷ đồng . Trong đó, 4 dự án nằm tại TP.HCM, cho thấy mức độ tập trung lớn của doanh nghiệp vào thị trường lõi.

Danh mục gồm khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (1,81 ha); khu thương mại - căn hộ du lịch cao cấp tại Phước Hải (5,5 ha); khu du lịch Poulo Condor tại Côn Đảo (12 ha) và dự án chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám (0,3 ha).

Bên cạnh các dự án trên, Phát Đạt gần đây đã tăng tốc hiện diện tại khu vực Thủ Thiêm. Doanh nghiệp vừa hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trị giá 7.666 tỷ đồng , qua đó hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Lotte Properties HCMC là pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Việc hoàn tất thương vụ đưa Phát Đạt chính thức tham gia phát triển Lotte Eco Smart City Thu Thiem.