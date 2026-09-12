Microsoft 'tất tay'

Microsoft sắp đầu tư cho hệ thống trung tâm dữ liệu của hãng trên toàn cầu với mục tiêu tăng gấp 3 công suất hiện tại, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán.

Theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg, quy mô công suất hạ tầng của Microsoft dự kiến vượt mốc 38 gigawatt (GW) vào năm 2032, tăng mạnh so với mức xấp xỉ 12 GW hiện nay.

Đáng chú ý, con số này thậm chí lớn hơn tổng sản lượng điện tiêu thụ trong các khung giờ cao điểm của toàn bộ bang New York.

Bản kế hoạch bao gồm cả các cơ sở thuộc quyền sở hữu của Microsoft lẫn những nơi được thuê dài hạn, nhưng không tính lượng máy chủ thuê từ các đối tác chuyên biệt bên thứ ba như CoreWeave.

Cái giá của sự thận trọng

Tình trạng thiếu hụt máy chủ thời gian qua là trở ngại lớn nhất đối với đà mở rộng của Microsoft. Nút thắt này bắt nguồn từ quyết định tạm dừng một số dự án hạ tầng vào đầu năm 2025 của Giám đốc Tài chính Amy Hood do lo ngại rủi ro trong thi công vượt quá mức nhu cầu thực tế.

Quyết định thận trọng nói trên khiến nhiều lãnh đạo cấp cao tiếc nuối và xem đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng tắc nghẽn hiện nay.

Tại một sự kiện do Goldman Sachs tổ chức, bà Hood cho biết Microsoft hiện đã rút ngắn đáng kể thời gian đưa các cơ sở vào vận hành. Trọng tâm hiện nay là thu hẹp khoảng cách từ lúc lắp đặt phần cứng cho đến khi hệ thống sẵn sàng tạo ra doanh thu.

Do thiếu hụt tài nguyên, tập đoàn đã phải siết chặt quy định tiếp nhận thuê bao đám mây mới tại nhiều cụm máy chủ trọng điểm ở Mỹ và châu Âu. Điều này đẩy đội ngũ bán hàng vào thế khó, trong khi các nhà đầu tư sốt ruột chờ đợi bằng chứng cho thấy hàng chục tỷ USD đổ vào AI đang thực sự sinh lời.

Nhiều khách hàng lớn đã quyết định chuyển sang các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Microsoft vì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Điển hình như nền tảng bán lẻ trực tuyến Temu, sau khi Microsoft không thể đáp ứng thêm dung lượng tại các khu vực mà đơn vị này yêu cầu, đã ký hợp đồng dịch vụ đám mây quy mô lớn với Oracle vào năm ngoái.

Hơn nữa, tình trạng này còn trực tiếp dẫn đến các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Hồi tháng 8, nền tảng lập trình GitHub của Microsoft bị tê liệt suốt gần 8 giờ vì quá tải máy chủ. Để đáp ứng lưu lượng truy cập bùng nổ từ các công cụ AI hỗ trợ viết code, GitHub buộc phải thuê thêm năng lực tính toán từ Amazon Web Services (AWS).

Đơn vị này thậm chí phải điều hướng dịch vụ tại Mỹ sang các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài khiến tốc độ phản hồi của phần mềm bị chậm lại. Giám đốc Vận hành GitHub Kyle Daigle cho biết công ty đang khẩn trương bổ sung năng lực xử lý và tái cấu trúc hệ thống. Áp lực cũng lan sang cả mảng giải trí, khi dịch vụ trò chơi đám mây của Xbox mới đây phải áp trần thời gian trải nghiệm và tính phí phụ thu đối với người chơi vượt hạn mức.

"Canh bạc" của Microsoft

Để tháo gỡ điểm nghẽn, Tổng giám đốc Satya Nadella khẳng định Microsoft đang khẩn trương đưa lượng công suất mới vào vận hành, đồng thời tối ưu hóa phần cứng sẵn có để gia tăng hiệu quả sinh lời.

Tập đoàn cũng chủ động chuyển các hoạt động phát triển sản phẩm nội bộ sang những trung tâm dữ liệu ít đơn hàng hơn để nhường không gian cho các khách hàng thương mại.

Hành động rõ nét nhất cho nỗ lực này là cụm trung tâm dữ liệu East US 3 đang được xây dựng tại khu vực Atlanta với kinh phí hàng chục tỷ USD. Dự án dự kiến bổ sung 300 megawatt (MW) công suất trong năm nay trước khi cán mốc hơn 1 GW trong vài năm tới, giúp giải tỏa áp lực cho cụm máy chủ lớn nhất của hãng tại bang Virginia.

Đáng chú ý, cơ sở này tập trung chủ yếu vào các dòng chip CPU đa năng của Intel thay vì dồn toàn lực cho chip AI chuyên dụng của Nvidia. Sau hơn 3 năm bùng nổ cơn sốt AI, phần lớn cơ sở của Microsoft vẫn phục vụ điện toán tổng hợp để vận hành các cơ sở dữ liệu và ứng dụng đám mây truyền thống.

Hiện tại, chỉ có khoảng 2 GW trong tổng số 12 GW công suất của tập đoàn phục vụ riêng cho các chip xử lý AI. Microsoft dự kiến nâng tỷ trọng này lên mức một phần ba khi chạm mốc 38 GW vào năm 2032.

Ông Alistair Speirs, Giám đốc điều hành hạ tầng đám mây của Microsoft, phân tích rằng các công cụ AI thế hệ mới đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng giữa cả hệ thống CPU và GPU: "Bản thân các bộ xử lý đồ họa GPU không thể tự mình tạo nên một hạ tầng AI hoàn chỉnh".

Tuy nhiên, tham vọng mở rộng của các tập đoàn công nghệ đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người dân địa phương. Các cuộc khảo sát cho thấy đa số người dân Mỹ không ủng hộ việc xây dựng các tổ hợp máy chủ gần khu dân cư do lo ngại về ô nhiễm tiếng ồn và áp lực lên mạng lưới điện sinh hoạt. Nhiều quan chức chính quyền, bao gồm Thống đốc các bang Texas và New York, đã phải ban hành lệnh tạm dừng phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu mới.

Ông Alistair Speirs nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn phải tính toán tầm nhìn rất xa về cách thức xây dựng hạ tầng, cũng như phương thức triển khai có trách nhiệm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng liên tục của thị trường".