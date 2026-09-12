Grab vừa gửi thông báo quan trọng tới toàn bộ tài xế

Ứng dụng gọi xe cho biết sẽ tiếp nhận báo cáo của tài xế về các sự cố như đơn ảo, cản trở chuyến đi và xem xét hỗ trợ, miễn trừ chế tài phù hợp.

Sáng 12/9, Grab gửi hàng loạt thông báo tới đối tác tài xế, trong đó đề cập đến việc tiếp nhận và xử lý các sự cố có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành trên nền tảng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những ngày qua xuất hiện lời kêu gọi một bộ phận tài xế tạm ngừng nhận cuốc, tắt ứng dụng trong ngày 12-13/9 để phản đối các vấn đề liên quan đến thu nhập và chính sách của nền tảng.

Grab hướng dẫn tài xế báo cáo đơn ảo, cản trở chuyến đi

Trong thông báo mới nhất, Grab cho biết hãng luôn sẵn sàng tiếp nhận và xem xét hỗ trợ mọi báo cáo hợp lệ của đối tác.

Một trong những nội dung được Grab nhấn mạnh là kênh tiếp nhận các sự cố liên quan đến an ninh, an toàn trong quá trình tài xế hoạt động.

Grab đề nghị đối tác khi gặp sự cố hoặc nghi ngờ có hành vi phá rối trong một chuyến xe có thể gửi báo cáo thông qua Trung tâm Trợ giúp trên ứng dụng dành riêng cho tài xế. Ngoài ra, tài xế có thể sử dụng trang báo cáo chung hoặc biểu mẫu do Grab cung cấp với cơ chế ưu tiên hỗ trợ và xử lý 24/7.

Theo Grab, dựa trên các báo cáo này, hãng sẽ chủ động xem xét lại thông tin về sự việc và đưa ra hướng hỗ trợ phù hợp đối với những tài xế bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động.

Grab cũng đề cập chính sách hỗ trợ trong trường hợp tài xế gặp các sự cố khách quan làm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Các tình huống được nền tảng nêu ví dụ gồm bị đặt đơn ảo hoặc bị cản trở chuyến đi.

Trong những trường hợp này, Grab cho biết sẽ kiểm tra, xác minh thông tin sự việc trước khi áp dụng chính sách hỗ trợ hoặc miễn trừ chế tài phù hợp, nhằm bảo vệ quyền lợi và thu nhập của tài xế.

Đáng chú ý, Grab cho biết vào cuối ngày, đối tác có thể gửi báo cáo nếu việc vận hành bị ảnh hưởng đến các tỷ lệ hoặc chương trình thưởng. Đây là cơ chế được hãng đưa ra để tài xế phản ánh những trường hợp phát sinh trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, Grab cũng đưa ra cảnh báo đối với hành vi sử dụng ứng dụng để đặt đơn hàng hoặc chuyến xe nhưng không có mục đích sử dụng dịch vụ, qua đó gây ảnh hưởng đến các tài xế.

Những trường hợp này sẽ bị tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng theo Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác đã ký kết.

Khẳng định tài xế có quyền tắt ứng dụng

Trong một thông báo khác gửi chiều 11/9, Grab đề cập trực tiếp đến những lo ngại của tài xế liên quan đến việc tài khoản có thể bị ảnh hưởng nếu tạm ngừng hoạt động.

Grab cho biết thời gian gần đây hãng ghi nhận một số băn khoăn của đối tác trước các thông tin sai lệch, giả mạo được lan truyền dưới danh nghĩa hãng.

Đáng chú ý, nền tảng khẳng định không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào, bao gồm khóa tài khoản, đối với trường hợp tài xế lựa chọn tạm ngừng hoạt động với Grab.

Hãng khẳng định chỉ áp dụng việc ngưng quyền sử dụng ứng dụng trong trường hợp tài xế có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định của Bộ quy tắc ứng xử hiện hành.

Đối với tài khoản lâu ngày không hoạt động, Grab cho biết tài xế có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn bổ sung các tài liệu liên quan nếu muốn tiếp tục hoạt động.

"Sự chủ động về việc tắt mở ứng dụng, thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của quý đối tác", Grab nêu trong thông báo.

Hãng đồng thời đề nghị tài xế chủ động lựa chọn khung giờ và khu vực hoạt động phù hợp để đảm bảo hiệu quả vận hành.