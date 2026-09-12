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Kinh doanh

Hai con trai ông Phạm Nhật Vượng thay cha mẹ điều hành VinFast, GSM

  • Thứ bảy, 12/9/2026 09:26 (GMT+7)
  • 15 phút trước

VinFast và GSM đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao toàn cầu, với ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng tiếp quản các vị trí điều hành chủ chốt.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Ngày 12/9, Công ty VinFast và Công ty GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao toàn cầu.

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trước khi tiếp nhận vai trò Tổng giám đốc VinFast toàn cầu từ ông Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Quân Anh đã được bổ nhiệm là Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5. Với việc chính thức đảm nhiệm các chức danh gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện cho mọi hoạt động của VinFast trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại VinFast và các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast Auto Ltd..

Ngoài vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Quân Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất thép chất lượng cao thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng giám đốc GSM toàn cầu, đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch GSM toàn cầu thay cho bà Phạm Thu Hương. Tiếp quản vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam của ông Tuấn là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ 2 của ông Vượng và bà Hương.

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Tân CEO Green SM Phạm Nhật Minh Hoàng. Ảnh: GSM.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM... Ngoài việc tham gia điều hành, ông còn trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ, năng lượng, hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures, các công ty robot…

Hiện tại, VinFast đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, gồm các thị trường như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các sản phẩm ôtô, xe máy điện VinFast đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Trong khi đó, GSM với thương hiệu di chuyển xanh Green SM đang vận hành tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, dự kiến sẽ mở rộng tối thiểu thêm 3 thị trường nữa ngay trong năm nay. Bên cạnh đó, GSM đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

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Minh Khánh

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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