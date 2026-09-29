Hết thời bán hàng online kiếm lãi lớn?

Doanh nghiệp cho biết phải gánh nhiều chi phí khi tham gia các sàn TMĐT. Tuy nhiên, nếu chọn không bán hàng online, họ sẽ dần "mất hút" trên thị trường.

Chia sẻ tại họp báo Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) ngày 29/9, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC, cho rằng sự thay đổi của mạng lưới phân phối hiện nay là vấn đề lớn đối với doanh nghiệp.

Theo bà, mức độ thuận lợi hay khó khăn phụ thuộc từng ngành và quy mô doanh nghiệp, nhưng nhìn chung sự thay đổi này diễn ra khá khách quan và nằm ngoài mong muốn của doanh nghiệp.

Không tham gia TMĐT, doanh nghiệp có thể "mất hút" trên thị trường

Bà dẫn lại những quan sát gần đây tại các siêu thị, lượng người tiêu dùng trực tiếp đến mua sắm giảm trong khi lực lượng shipper xuất hiện ngày càng nhiều. Theo bà, đây là một hiện tượng cần được theo dõi để hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong hành vi mua sắm.

"Người tiêu dùng không đi siêu thị nữa, mà họ đặt hàng thông qua shipper hay sàn TMĐT, sau đó shipper đi tới và lấy hàng ở các siêu thị rồi giao đến tay khách hàng", bà Hạnh nói.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC, phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC.

Theo bà, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có bán hàng online hay không, mà còn liên quan đến chi phí và hiệu quả kinh doanh trên các nền tảng.

Hầu hết doanh nghiệp HVNCLC mà bà gặp đều nói rằng việc bán hàng trên các nền tảng ngày càng khó có lãi. Hiện tại, các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng trên nền tảng, cùng với các chương trình khuyến mại, đang tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu không hiện diện trên các nền tảng này, doanh nghiệp có nguy cơ "mất hút" trên thị trường.

Ông Trịnh Chí Cường, Tổng giám đốc CTCP Nhựa Đại Đồng Tiến, cũng cho biết sau đại dịch Covid-19, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể.

Nếu trước đây người tiêu dùng thường đến siêu thị, chợ để mua sắm thì hiện nay, ông nhận thấy họ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giải trí, ăn uống, kết nối, trong khi việc mua sắm có thể thực hiện thông qua nhiều kênh trực tuyến.

Vì vậy, Nhựa Đại Đồng Tiến đang tập trung nhiều hơn vào chiến lược tiếp thị, đồng thời đưa sản phẩm đến những nơi người tiêu dùng hiện diện, từ website đến các kênh trực tuyến.

Doanh nghiệp xoay xở chuyển mình

Cũng là một doanh nghiệp đang có mặt trên TMĐT, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng giám đốc CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho biết việc bán hàng B2C trực tuyến đang tạo ra nhiều chi phí.

Công ty vì vậy tách riêng khoản chi phí dành cho TMĐT như một khoản đầu tư cho tiếp thị và xây dựng thương hiệu, trong khi hoạt động kinh doanh truyền thống vẫn là nguồn tạo hiệu quả kinh tế chính.

Dưới góc độ hiệp hội, bà Vũ Kim Hạnh cho rằng các nền tảng cần công khai, minh bạch các khoản phí mà người bán phải trả cũng như việc tăng các loại phí.



Bà đồng thời lưu ý sự chuyển dịch của hệ thống phân phối không đơn giản là TMĐT thay thế chợ truyền thống hay siêu thị. Mỗi kênh đều có cấu trúc quản lí, chi phí và nhóm người tham gia khác nhau.

Ông Cường cũng nhìn nhận một doanh nghiệp như Nhựa Đại Đồng Tiến không thể đi thẳng đến người tiêu dùng mà bỏ qua mạng lưới đại lý.

Hiện, sự chuyển dịch sang bán hàng trực tuyến đang đặt ra bài toán với hệ thống hàng nghìn đại lý đã đồng hành nhiều năm qua. Ông quan điểm doanh nghiệp cần sử dụng công nghệ để hỗ trợ các đại lý bán hàng, tiếp thị và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn trong bối cảnh này.