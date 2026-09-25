Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trên sàn TMĐT

Nhà bán đang có thêm nhiều công cụ và chương trình hỗ trợ từ sàn TMĐT để minh bạch thông tin sản phẩm, củng cố uy tín, nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT), yêu cầu về minh bạch hóa thông tin và khả năng vận hành hiệu quả ngày càng được chú trọng. Tăng trưởng dài hạn trên TMĐT vì vậy không chỉ phụ thuộc vào khả năng thúc đẩy doanh số, mà còn đòi hỏi nhà bán chủ động cập nhật tiêu chuẩn kinh doanh và nâng cao năng lực thích ứng với thị trường.

Với công cụ quản lý, ứng dụng công nghệ và chương trình đào tạo, Shopee đồng hành nhà bán từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành, củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Chủ động chuẩn bị chứng từ, bảo đảm minh bạch thông tin sản phẩm

Giấy phép ngành hàng và chứng từ sản phẩm là một trong những cơ sở để chứng minh tính hợp lệ, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Do đó, nhà bán trên sàn TMĐT cần chủ động cung cấp, quản lý đầy đủ giấy tờ liên quan đến ngành hàng và sản phẩm.

Để hỗ trợ nhà bán quản lý hồ sơ liên quan một cách thuận tiện hơn, Shopee triển khai tính năng “Quản lý giấy phép” trên “Kênh người bán”. Với tính năng này, nhà bán có thể đăng tải giấy phép ngành hàng, chứng từ của sản phẩm chuẩn bị đăng bán hoặc đã có trên gian hàng, đồng thời theo dõi tình trạng phê duyệt và cập nhật hồ sơ trên cùng một giao diện.

Nhà bán có thể đăng tải và quản lý giấy phép ngành hàng, chứng từ sản phẩm trên Shopee thông qua tính năng “Quản lý giấy phép”.

Việc đăng tải và quản lý chứng từ trên cùng hệ thống giúp nhà bán tiết kiệm thời gian, thuận tiện tra cứu và bổ sung thông tin khi cần thiết. Hồ sơ được lưu trữ đầy đủ cũng tạo thêm cơ sở để đối chiếu, làm rõ khi phát sinh yêu cầu xác minh hoặc khiếu nại, qua đó góp phần củng cố uy tín của gian hàng và niềm tin của người tiêu dùng.

Ứng dụng AI tối ưu hóa

hoạt động kinh doanh

Vận hành hiệu quả cũng là yếu tố quan trọng giúp nhà bán duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và nắm bắt cơ hội tăng trưởng. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng trên Shopee để hỗ trợ nhà bán sản xuất nội dung, chăm sóc khách hàng, theo dõi và phân tích dữ liệu.

Tại Shopee Brands And Creators Summit 2026, Shopee xác định AI là một trong những trọng tâm công nghệ được tiếp tục mở rộng ứng dụng trên nền tảng. Các công cụ AI sản xuất nội dung livestream và video ngắn giúp nhà bán rút ngắn thời gian chuẩn bị; trong khi chatbot AI có thể xử lý yêu cầu phổ biến của khách hàng, duy trì tương tác và phản hồi kịp thời. Nhờ đó, nhà bán được hỗ trợ thêm trong công việc thường nhật và có thể dành nguồn lực, thời gian tập trung cho hoạt động vận hành khác.

Công cụ ứng dụng AI trên sàn TMĐT đang hỗ trợ nhà bán trong nhiều công việc vận hành.

Thực tế, trong dịp 9/9, gần 7.000 phiên livestream có ứng dụng AI đã được triển khai trên Shopee. Con số này cho thấy AI là công cụ hỗ trợ thiết thực cho nhà bán trên sàn TMĐT, giúp họ tự tin hơn khi mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến, đồng thời khuyến khích nhà bán chủ động ứng dụng công cụ công nghệ để tối ưu vận hành và nâng cao khả năng thích ứng trước mùa mua sắm cao điểm.

Củng cố kiến thức và kỹ năng để làm chủ tăng trưởng

Cùng với công nghệ, kiến thức và kỹ năng thực tế của nhà bán cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả vận hành. Đặc biệt, trong mùa mua sắm cuối năm, việc được trang bị kiến thức, kỹ năng từ quản lý gian hàng đến tiếp thị giúp nhà bán chủ động hơn trong quá trình kinh doanh.

Thông qua ShopeeUni, nhà bán có thể tiếp cận nội dung đào tạo về tối ưu gian hàng, xây dựng nội dung sản phẩm, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi... Trung bình mỗi tháng, chương trình trên ShopeeUni thu hút hơn 4.000 lượt đăng ký, với nội dung được xây dựng theo từng giai đoạn phát triển, từ “Nhập môn buôn sàn” dành cho nhà bán mới đến “Trạm tăng trưởng ShopeeUni” dành cho nhà bán đã có kinh nghiệm đang tìm cách để bứt phá doanh thu và tăng trưởng dài hạn.

Các chương trình không chỉ giới thiệu công cụ, mà còn tập trung vào bài toán thực tế trong quá trình vận hành. Nổi bật là chuỗi video “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn” thuộc “Trạm tăng trưởng ShopeeUni” - nơi nhà bán giàu kinh nghiệm trao đổi về cách thức phát triển sản phẩm, triển khai quảng cáo, phân tích hành vi mua sắm của người tiêu dùng...

Anh Lê Huy Quân, Co-Founder FixEcom với hơn 11 năm kinh nghiệm vận hành gian hàng TMĐT, đồng thời là khách mời đầu tiên của chuỗi video “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn”, nhận định chia sẻ thực tế từ chính nhà bán giàu kinh nghiệm có thể mang đến góc nhìn, giá trị giúp cộng đồng nhà bán có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình vận hành.

“Được tham gia ‘Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn’ với vai trò khách mời là cơ hội để tôi chia sẻ kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình vận hành gian hàng TMĐT đến nhà bán khác. Với tôi, chuỗi video nói riêng và chương trình ‘Trạm tăng trưởng ShopeeUni’ nói chung là kênh thu thập kiến thức, kỹ năng hữu ích cho nhà bán đang gặp khó khăn trong quá trình vận hành. Tôi hy vọng nhà bán có thể theo dõi đầy đủ nội dung chương trình, tham khảo thông tin từ những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và chọn lọc cách làm phù hợp mô hình, chiến lược kinh doanh của mình”, anh Quân chia sẻ.

Khi TMĐT phát triển theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp, sự chủ động của nhà bán trong việc chuẩn hóa, minh bạch thông tin, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Các công cụ và chương trình hỗ trợ từ Shopee qua đó giúp nhà bán thêm tự tin trong quá trình kinh doanh, thích ứng với thay đổi của thị trường.