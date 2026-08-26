Lượng nhà bán tăng dịp cao điểm mua sắm mùa tựu trường trên sàn TMĐT

Từ văn phòng phẩm đến thiết bị công nghệ, nhiều ngành hàng và doanh nghiệp kinh doanh trên Shopee ghi nhận con số ấn tượng trong mùa tựu trường.

Điều này cho thấy thay đổi rõ nét trong hành vi người dùng, đồng thời mở ra cơ hội mới để thương hiệu tối ưu hoạt động trên sàn.

Sôi động mua sắm trước thềm năm học mới trên sàn TMĐT

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành điểm đến quen thuộc của phụ huynh và học sinh, sinh viên khi chuẩn bị cho năm học mới. Điều này thể hiện qua sự mở rộng về sản phẩm và nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Cụ thể, theo số liệu của Shopee, số lượng nhà bán đăng bán sản phẩm mới phục vụ mùa tựu trường như dụng cụ học tập, vở, sổ, sách học tập, laptop, cặp sách và đồng phục học sinh trong giai đoạn từ 1/7 đến 20/8 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Cũng trong giai đoạn này, riêng lượt tìm kiếm sản phẩm liên quan đến đồng phục học sinh và cặp sách trên Shopee lần lượt tăng hơn 60% và 70% so với cùng kỳ.

Số lượng nhà bán đăng bán sản phẩm mới phục vụ mùa tựu trường trong giai đoạn 1/7-20/8 trên Shopee tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Theo nhận định từ doanh nghiệp, thị trường năm nay có sự đa dạng trong danh mục sản phẩm và hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Đại diện Deli cho biết nhiều thương hiệu đã cho ra mắt sản phẩm mới với mẫu mã, thiết kế và tính năng được nâng cấp.

Về thời điểm mua sắm, Văn phòng phẩm Hồng Hà và Huawei cùng ghi nhận nhu cầu tăng từ đầu tháng 7, đạt cao điểm vào dịp 8/8 và tiếp tục duy trì đến giữa tháng 8, thay vì tập trung chủ yếu vào sát ngày khai giảng như trước đây. Theo doanh nghiệp, thay đổi này đến từ việc sàn TMĐT mang đến nhiều phương thức vận chuyển, trong đó có hỏa tốc, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lựa chọn thời điểm đặt hàng.

Một xu hướng khác là mua sắm theo combo ngày càng phổ biến. Đại diện Văn phòng phẩm Hồng Hà cho hay các bộ gồm vở, bút và dụng cụ học tập được quan tâm hơn so với năm ngoái. Tương tự với Huawei, nhu cầu kết hợp máy tính bảng cùng bàn phím, bút hoặc tai nghe của người mua trên sàn cũng gia tăng. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ mua từng sản phẩm riêng lẻ sang tìm kiếm giải pháp đồng bộ, đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một lần mua sắm.

Thương hiệu linh hoạt đổi mới chiến lược kinh doanh

Sự thay đổi trong hành vi mua sắm cũng thúc đẩy thương hiệu chủ động tối ưu vận hành và tăng cường các hoạt động trên sàn TMĐT.

Với nhóm văn phòng phẩm và dụng cụ học tập, Deli và Hồng Hà đều chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nâng cao năng lực xử lý đơn và ứng dụng công nghệ vào vận hành. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu lại có hoạt động trọng tâm riêng.

Với Deli, đó là chiến lược chuẩn bị dài hạn cho mùa cao điểm. Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Điều hành doanh nghiệp, cho biết kế hoạch đặc thù cho mùa cao điểm mua sắm năm nay đã được xây dựng từ năm 2025. “Chúng tôi không xem mùa tựu trường chỉ là chương trình bán hàng ngắn hạn. Thực tế, đội ngũ đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ năm 2025, sau đó kết nối khâu dự báo nhu cầu, chuẩn bị hàng hóa, truyền thông, vận hành gian hàng và kho vận để hình thành một bộ kế hoạch, chiến lược hoàn chỉnh cho mùa tựu trường năm nay”, bà Kiều Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Hồng Hà - thương hiệu Việt lâu năm nổi bật với sản phẩm vở, bút viết - quyết tâm đổi mới quy trình vận hành TMĐT khi chuyển từ mô hình đóng gói đa điểm sang một trung tâm duy nhất. “Thay vì phân tán hoạt động xử lý đơn hàng tại nhiều điểm bán, doanh nghiệp triển khai mô hình đóng gói tập trung nhằm tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất và rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng trong giai đoạn cao điểm”, ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.

Hồng Hà xử lý, đóng gói đơn hàng TMĐT tại một cửa hàng duy nhất nhằm tối ưu năng suất.

Ở nhóm sản phẩm điện tử, nhờ xác định được nhu cầu tìm kiếm combo sản phẩm của người tiêu dùng, Huawei thay đổi chiến lược cho kênh TMĐT khi giới thiệu bộ sản phẩm như một giải pháp học tập, làm việc toàn diện.

“Khác biệt lớn nhất trong chiến lược năm nay của chúng tôi là cách tiếp cận chuyển từ bán từng thiết bị riêng lẻ sang giới thiệu một giải pháp hoàn chỉnh. Chúng tôi xây dựng combo gồm máy tính bảng, bàn phím, bút hoặc tai nghe, đồng thời cập nhật nội dung gian hàng theo từng nhu cầu học tập thực tế, giúp khách hàng dễ so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp”, đại diện Huawei cho biết.

Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng tích cực ứng dụng công cụ, chương trình của nền tảng TMĐT để tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, với Deli, thương hiệu chọn kết hợp đa dạng chương trình gồm “Ngày sale đôi 8.8”, ShopeeVIP và chương trình ưu đãi theo tuần trên Shopee để tăng lưu lượng và thúc đẩy chuyển đổi. Theo đó, doanh số ngày 8/8 năm nay của Deli đã tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Văn phòng phẩm Hồng Hà và Huawei lại đặc biệt đánh giá cao bộ dữ liệu gian hàng được cung cấp bởi Shopee, cũng như Shopee Live và Shopee Video. Hai thương hiệu tập trung theo dõi, khai thác dữ liệu của Shopee, từ đó tối ưu nội dung quảng cáo, danh mục hàng hóa và ưu đãi.

Đồng thời, việc tích cực sáng tạo nội dung đăng trên Shopee Video, tổ chức livestream Shopee Live với tần suất cao cũng hỗ trợ Hồng Hà tương tác với người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Nhờ đó, doanh thu từ Shopee Live của Hồng Hà trong giai đoạn mùa tựu trường năm nay tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với Huawei, Shopee Video và Shopee Live là kênh quan trọng để thương hiệu trực quan hóa sản phẩm và giải đáp thắc mắc của người dùng trước khi mua hàng.

Huawei xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu cho mùa tựu trường trên Shopee Video.

Từ tình hình thị trường thực tế và chiến lược trên TMĐT của từng thương hiệu, có thể thấy doanh nghiệp đang ngày càng chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm mua sắm. Việc tận dụng dữ liệu, công cụ và chương trình từ sàn TMĐT cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người dùng hiệu quả, từng bước hoàn thiện năng lực vận hành và tạo nền tảng tăng trưởng cho mùa mua sắm cuối năm sắp tới.