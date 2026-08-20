Mùa tựu trường, giỏ hàng trực tuyến thêm đa dạng sản phẩm kích cỡ lớn

Nỗi e ngại khiến người mua online dè dặt với đơn hàng kích cỡ lớn như giao nhận phức tạp, phí vận chuyển cao đang dần được tháo gỡ với giải pháp từ Shopee.

Mùa tựu trường năm nay, sức mua online tiếp tục nới rộng. Theo dự báo của nền tảng số liệu E-commerce Metric, nhu cầu mua sắm trực tuyến sẽ tăng mạnh với ba lô, cặp sách, văn phòng phẩm, sách tham khảo và dụng cụ học tập.

Song, danh sách chuẩn bị khai giảng không chỉ có những món đồ nhỏ. Nhiều gia đình có con nhỏ hay sinh viên xa nhà cần sắm bàn học, tủ, giường, sofa hay đồ gia dụng cỡ lớn - mặt hàng được xem là khó mua online vì cồng kềnh, nặng, giá trị cao.

Nhưng rào cản này đang dần được gỡ bỏ. Mordor Intelligence dự báo bán hàng trực tuyến là kênh phân phối nội thất tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 13,35% mỗi năm đến 2031. Ở góc độ nền tảng, Shopee cho biết trong nửa đầu 2026, số đơn hàng trung bình mỗi ngày của nhóm hàng cồng kềnh đã gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Ba câu chuyện dưới đây cho thấy nút thắt từng khiến người mua ngại sắm hàng cồng kềnh đang dần được tháo gỡ, khi những món đồ “nặng ký” nay được giao tận cửa chỉ bằng vài cú chạm trên Shopee.

Hàng nặng vẫn giao tận cửa

Trước thời điểm con trai vào lớp 1 khoảng một tháng, chị Nguyễn Thị Quỳnh My (29 tuổi, TP Huế) tranh thủ sắm sửa những món đồ cần thiết cho năm học mới. Trong checklist đầu tư góc học tập, chị dự tính mua bộ bàn ghế chống gù, loại có thể nâng-hạ theo chiều cao của trẻ, để con có thể sử dụng suốt bậc tiểu học.

Mức giá khoảng 2 triệu đồng không khiến chị đắn đo nhiều, nhưng kích thước và trọng lượng của chiếc bàn lại là chuyện khác. Mặt bàn được làm từ gỗ MDF nên khá nặng, các bộ phận khác làm từ khung sắt sơn tĩnh điện lại cồng kềnh. Đây là món đồ chị vốn nghĩ mua trực tiếp sẽ dễ hơn, bởi đặt hàng online thì khâu giao nhận có thể khá bất tiện.

Sau khi lướt Shopee ngắm nghía các gian hàng với nhiều mẫu mã, chị vẫn quyết định đặt và chốt đơn với giá khoảng 1,6 triệu đồng sau ưu đãi. Điều khiến chị bất ngờ là món hàng nặng vẫn được giao thẳng đến cửa nhà, đóng gói chắc chắn, không phát sinh thêm bài toán vận chuyển như chị từng lo.

“Với phụ huynh bận rộn như mình, dịch vụ giao hàng cồng kềnh khi đặt trên Shopee rất thuận tiện. Thay vì dạo các cửa hàng vật lý để chọn mẫu, chờ ship về nhà thì tất cả thực hiện trên ứng dụng điện thoại”, chị My nói.

Con trai chị Quỳnh My bên bàn học mới. Ảnh: NVCC.

Mua hàng to, phí ship nhỏ

Vừa chuyển trọ về khu vực gần trung tâm TP.HCM, Đinh Nguyễn Minh Duy (21 tuổi, sinh viên năm 3) phải tính toán lại gần như mọi khoản chi. Sau khi thanh toán tiền cọc, ngân sách còn lại không quá dư dả, trong khi đầu năm học lại có thêm hàng loạt món đồ phải mua sắm.

Vì chỗ trọ mới khá chật, bạn trẻ này chọn mua sofa giường bởi thiết kế phù hợp cho không gian nhỏ, công năng lại linh hoạt. Ban ngày Duy có thể dùng làm chỗ ngồi, tối thì mở ra để ngủ.

Lướt Shopee, Duy dành thời gian đọc review, so sánh nhiều shop, cân đối giữa chất lượng và chi phí. Cuối cùng, anh chàng chốt đơn chiếc sofa có giá hơn 2,5 triệu đồng với kích thước 150 x 190 cm. Song, với một món đồ cồng kềnh, giá sản phẩm chưa phải con số cuối cùng cần tính. Phí vận chuyển cũng có thể khiến một đơn hàng đang vừa túi tiền trở nên kém hấp dẫn.

“Mình khá bất ngờ khi vừa áp mã, phí ship cho chiếc sofa giường chỉ còn 22.000 đồng. Hàng kích thước lớn như sofa mà ship chỉ tầm hai chục, mình thấy chẳng còn lý do gì mà không chốt đơn”, Duy phân tích.

Đơn hàng sofa của Minh Duy với phí ship chỉ 22.000 đồng sau khi áp mã. Ảnh: NVCC.

Với Duy, việc có thể so sánh giá sản phẩm và chi phí vận chuyển trước khi chốt đơn giúp bài toán mua sắm dễ kiểm soát hơn, nhất là vào những tháng ngân sách không quá dư dả.

Đặt nhanh, giao lẹ

Chuẩn bị nhập học chương trình thạc sĩ tại Hà Nội, Nguyễn Phương Ngân (26 tuổi, TP.HCM) quyết định bay ra sớm để nhận phòng trọ và tranh thủ sắm sửa những vật dụng cần thiết. Thời gian không có nhiều, trong khi danh sách cần mua lại gồm cả những món cồng kềnh như giường và tủ quần áo.

Thay vì chạy qua từng cửa hàng nội thất, Ngân tìm kiếm và so sánh sản phẩm trên Shopee, đồng thời ưu tiên shop trong nội thành Hà Nội để rút ngắn thời gian giao hàng. Nhờ vậy, những món đồ cần thiết nhanh chóng được chuyển đến, giúp Ngân kịp sắp xếp chỗ ở trước ngày nhập học.

“Mình mua giường dạng pallet có thể cuộn tròn, áp mã còn khoảng 1,3 triệu đồng và được freeship. Nếu mua tại cửa hàng nội thất thì chắc sẽ không có giá tốt như vậy, vì shop thường ít giảm giá. Đặt đơn hôm nay thì ngày mai đã có hàng, siêu nhanh”, Ngân chia sẻ.

Với những món cồng kềnh như đồ gia dụng điện tử, Ngân vẫn ưu tiên mua online vì vừa tiết kiệm thời gian, lại chủ động được chi phí và thời điểm nhận hàng. Ảnh: NVCC.

Với Ngân, “cái được” lớn nhất là không phải dành cả ngày để đi tìm đồ nội thất. Nếu mua trực tiếp, Ngân phải ghé nhiều cửa hàng mới tìm được sản phẩm đúng mẫu mã, kích thước cùng mức giá mong muốn. Còn trên sàn, hàng trăm lựa chọn nằm ngay trong cùng một màn hình, giúp người dùng dễ dàng so sánh rồi áp thêm voucher trước khi chốt đơn trong một chạm.

“Ra Hà Nội đã có nhiều việc phải lo, nên mua được tất cả vật dụng trên Shopee mà không phải chạy đi nhiều nơi giúp mình tiết kiệm khá nhiều thời gian. Chưa kể đi học xa một thân một mình, nếu giao hàng hỗ trợ bê vác vào thì càng thuận tiện”, Ngân nói thêm.

Căn phòng mới vẫn còn thiếu một số món nội thất. Thời gian tới, cô nàng dự định canh đợt khuyến mãi để mua thêm máy hút mùi cho căn bếp nhỏ, bởi không gian trọ khá chật, nấu ăn dễ ám mùi. Với những món cồng kềnh như đồ gia dụng điện tử, Ngân vẫn ưu tiên mua online vì vừa có thêm lựa chọn, vừa tiết kiệm thời gian, lại chủ động được chi phí và thời điểm nhận hàng.