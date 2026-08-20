Shopee Mall Outlet: Săn hàng chính hãng cùng deal và voucher hấp dẫn

Nhiều sản phẩm chính hãng đa dạng ngành hàng cùng voucher hấp dẫn với tổng ưu đãi từ thương hiệu và Shopee lên đến 50% đang chờ tín đồ mua sắm trên Shopee Mall Outlet.

Ra mắt vào tháng 4 trên Shopee, Shopee Mall Outlet mang đến thêm lựa chọn mua sắm sản phẩm chính hãng với mức giá hấp dẫn cho người dùng. Đây là chương trình mua sắm chính hãng dành riêng cho sản phẩm cuối mùa, những mẫu thuộc bộ sưu tập đã qua giai đoạn cao điểm, hàng còn số lượng ít trong kho từ các thương hiệu.

Shopee Mall Outlet có gì?

Các sản phẩm thuộc Shopee Mall Outlet đều là hàng mới, chính hãng của thương hiệu, gian hàng trên Shopee Mall, với đa dạng ngành hàng - từ thời trang, điện tử, đồ gia dụng đến mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhờ đó, người dùng dễ dàng khám phá nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu, đồng thời an tâm mua sắm với chính sách đổi trả minh bạch, tương tự như khi mua sắm sản phẩm thuộc Shopee Mall.

Shopee Mall Outlet là địa điểm mới cho người dùng mua sắm hàng chính hãng giá tốt trên Shopee.

Ngoài ưu đãi trên giá thành sản phẩm, người dùng còn có thể săn thêm nhiều voucher, ưu đãi khác khi mua sắm trên livestream của Shopee Mall Outlet.

Cụ thể, tại phiên livestream diễn ra hàng ngày trên tài khoản chính thức “Shopee Mall Outlet VN”, người dùng có thể nhận voucher giảm đến 25% khi đặt hàng qua livestream. Đặc biệt, với người dùng là hội viên ShopeeVIP, mức ưu đãi cho đơn hàng đặt tại phiên livestream này có thể lên đến 30%. Số lượng voucher cho 2 mức ưu đãi đều có hạn nên người dùng cần lưu ý lưu và sử dụng voucher sớm trong mỗi phiên livestream.

Bên cạnh đó, Shopee Mall Outlet luôn có sẵn bộ sưu tập deal theo nhiều mức giá, từ 99.000 đồng, 199.000 đồng, 399.000 đồng đến 899.000 đồng, được cập nhật và hiển thị trực tiếp trên trang của chương trình, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.

Người dùng trải nghiệm Shopee Mall Outlet

Là người thường xuyên mua sắm trực tuyến, Nguyên Ngọc (25 tuổi, Hải Phòng) biết đến Shopee Mall Outlet nhờ giới thiệu của đồng nghiệp và đặt đơn hàng đầu tiên qua livestream của chương trình từ tháng 7.

“Tháng trước, tôi đặt đơn đầu tiên trên livestream của Shopee Mall Outlet. Nhờ là thành viên ShopeeVIP, tôi mua được vài bộ quần áo với ưu đãi lên đến 30%. Shopee Mall Outlet có cả những mẫu thuộc bộ sưu tập trước đây của thương hiệu yêu thích nên tôi rất vui khi có thể tìm mua sản phẩm với giá tốt, lại an tâm khi tất cả là hàng chính hãng”, Nguyên Ngọc chia sẻ.

Không chỉ vậy, Shopee Mall Outlet còn thu hút người dùng vốn quen với khái niệm outlet, như anh Lộc (34 tuổi, TP.HCM).

“Trước đây, tôi từng nhiều lần mua trực tiếp hàng outlet ở cửa hàng của các thương hiệu. Khi biết Shopee có Shopee Mall Outlet, tôi vào xem livestream vì tò mò là chính. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ không chỉ vì bản thân có thể mua hàng outlet trực tuyến ngay trên sàn, có thêm voucher ưu đãi mà còn mua sản phẩm của nhiều thương hiệu trong cùng phiên livestream. Đặc biệt, trong livestream của Shopee Mall Outlet, tôi tình cờ bắt gặp vài món hàng bản thân từng định mua nhưng lỡ mất deal. Khi ấy, tôi quyết định sử dụng voucher trên phiên live và chốt đơn ngay. Theo cá nhân, Shopee Mall Outlet sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích mua sắm và muốn đặt hàng outlet trực tuyến, vừa tiện lợi lại được hưởng nhiều ưu đãi”, anh Lộc cho biết.

Để khám phá sản phẩm thuộc chương trình, người dùng có thể nhận diện thông qua nhãn “Shopee Mall Outlet” khi mua sắm trên Shopee. Ngoài ra, Shopee Mall Outlet còn được tìm kiếm trực tiếp trên thanh tìm kiếm của website hoặc ứng dụng Shopee. Người dùng cũng có thể theo dõi tài khoản Shopee Mall Outlet VN để không bỏ lỡ phiên livestream và voucher mua sắm hấp dẫn trong thời gian phát sóng.

Người dùng dễ dàng tìm kiếm trang Shopee Mall Outlet và livestream cho sản phẩm thuộc chương trình này.

Với đa dạng sản phẩm chính hãng từ thương hiệu cùng ưu đãi hấp dẫn, Shopee Mall Outlet mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích mua sắm. Dù đang tìm kiếm món đồ chính hãng từ thương hiệu quen thuộc hay đơn giản muốn săn sản phẩm chất lượng với mức giá dễ tiếp cận, người dùng có thể khám phá Shopee Mall Outlet tại đây.