3 cách tận dụng công cụ của sàn TMĐT để bứt phá doanh thu

Đại diện cho 3 ngành hàng, Classmate, Ugreen và Levoit ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong dịp 9/9 nhờ lựa chọn giải pháp trên Shopee phù hợp đặc thù sản phẩm.

Bên cạnh giá bán và ưu đãi, khả năng nhận diện đúng nhu cầu người dùng và lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp trở thành yếu tố quan trọng giúp thương hiệu mở rộng khả năng tiếp cận và thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng đạt hiệu quả kinh doanh trong dịp 9/9, song câu chuyện của Classmate, Ugreen và Levoit cho thấy 3 cách tiếp cận khác nhau trên sàn thương mại điện tử.

Classmate: Làm mới sản phẩm quen thuộc bằng nội dung sáng tạo

Với ngành văn phòng phẩm, nơi sản phẩm như vở, bút viết… vốn quen thuộc và có mức độ cạnh tranh cao, nội dung trở thành yếu tố giúp thương hiệu tạo nên khác biệt và duy trì tương tác với người dùng.

Theo đó, trong dịp 9/9, Classmate - thương hiệu văn phòng phẩm Việt Nam - tăng cường hoạt động livestream và sản xuất video ngắn trên Shopee. Thông qua nội dung của video và livestream, thương hiệu có thể giới thiệu rõ hơn về thiết kế, công năng và cách sử dụng sản phẩm, đồng thời kết hợp voucher để thúc đẩy quyết định mua sắm của người dùng.

Ông Phạm Thanh Tùng, đại diện Classmate, chia sẻ: “Thông qua Shopee Live và Shopee Video, Classmate có thể tăng trưởng doanh số và tỷ lệ chuyển đổi hiệu quả. Đầu tiên, người dùng có thể săn được voucher ưu đãi trong quá trình xem nội dung, từ đó tạo thêm động lực mua sắm, mang đến tăng trưởng doanh số cho thương hiệu. Bên cạnh đó, các kênh này cũng gia tăng điểm chạm đến người mua, giúp truyền tải thông tin quan trọng về sản phẩm, góp phần cải thiện tỷ lệ chuyển đổi”.

Classmate cải thiện tỷ lệ chuyển đổi với Shopee Live và Shopee Video.

Nhờ tăng cường sản xuất và đăng tải nội dung sáng tạo trên sàn, doanh thu ngày 9/9 của Classmate trên Shopee tăng hơn 151% ngày thường, phần lớn đơn hàng được tạo ra từ Shopee Live và Shopee Video.

Kết quả này phản ánh xu hướng mua sắm kết hợp giải trí ngày càng phổ biến trên sàn. Thực tế trong suốt chiến dịch 9/9, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem. Riêng ngày 9/9, lượng sản phẩm bán ra thông qua hai kênh này tăng gấp 5 lần ngày thường.

Ugreen: Nắm bắt nhu cầu của người dùng với phụ kiện công nghệ

Khác văn phòng phẩm, phụ kiện công nghệ thường gắn với nhu cầu phát sinh cần đáp ứng nhanh, chẳng hạn thay thế cáp sạc bị hỏng, bổ sung cổng chuyển đổi hoặc chuẩn bị pin dự phòng trước chuyến đi. Trong trường hợp này, tốc độ giao nhận có thể tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Bên cạnh đó, phương thức giao hàng hỏa tốc trên sàn được đông đảo người dùng lựa chọn, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Thực tế trong ngày 9/9, số người dùng lựa chọn phương thức giao hỏa tốc một giờ và 4 giờ trên Shopee tăng gấp 3 lần ngày thường, riêng lượng đơn hỏa tốc một giờ tăng 5 lần.

Nắm bắt nhu cầu, thương hiệu chuyên sản phẩm phụ kiện công nghệ Ugreen tập trung đẩy mạnh phương thức giao hỏa tốc trong dịp 9/9. Song song việc tối ưu quy trình đóng gói để rút ngắn thời gian chuẩn bị, thương hiệu tối ưu danh mục sản phẩm, xây dựng combo bổ trợ, minh bạch thông tin kỹ thuật và tăng cường tư vấn giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ugreen đa dạng phương thức vận chuyển trên Shopee để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

“Doanh số ngày 9/9 của Ugreen tăng 50% so với ngày 8/8, trong đó 30% người mua hàng lựa chọn phương thức vận chuyển hỏa tốc. Điều này cho thấy tốc độ giao hàng đang được cân nhắc bên cạnh chất lượng và giá bán. Thông qua việc đa dạng hóa phương thức vận chuyển trên Shopee, chúng tôi có thể tiếp cận đông đảo người dùng có nhu cầu cần sản phẩm gấp, đồng thời đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện”, đại diện Ugreen cho biết.

Levoit: Giải bài toán tiếp cận khách hàng và giao nhận hàng cồng kềnh

Với ngành điện gia dụng, thách thức không chỉ nằm ở tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng mà còn là khả năng xử lý sản phẩm có kích thước lớn, yêu cầu vận chuyển riêng biệt.

Levoit - thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm máy lọc không khí và điện gia dụng - kết hợp 2 giải pháp trên Shopee để giải quyết bài toán này. Thương hiệu tham gia Shopee Mall Outlet từ giai đoạn đầu nhằm tiếp cận nhóm khách hàng ưu tiên sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, đồng thời sử dụng phương thức vận chuyển cồng kềnh để đáp ứng đặc thù đóng gói và giao nhận của sản phẩm. Cách tiếp cận này góp phần giúp doanh thu thương hiệu trong ngày 9/9 tăng 15 lần ngày thường.

Đại diện Levoit nhận định: “Với ngành điện gia dụng, giao nhận không đơn thuần là khâu hoàn tất đơn hàng, mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng thị trường trên TMĐT. Việc kết hợp Shopee Mall Outlet với phương thức vận chuyển cồng kềnh giúp Levoit vừa tiếp cận đúng nhu cầu, vừa đáp ứng đặc thù vận chuyển của sản phẩm. Kết quả trong dịp 9/9 là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh trên kênh trực tuyến”.

Levoit sử dụng phương thức vận chuyển cồng kềnh trên Shopee để đáp ứng đặc thù đóng gói và giao nhận sản phẩm.

Câu chuyện của 3 thương hiệu cho thấy tăng trưởng trên TMĐT cũng phụ thuộc vào khả năng xác định đúng bài toán của từng ngành hàng và lựa chọn giải pháp hợp lý. Với Classmate, đó là sáng tạo nội dung để làm mới trải nghiệm của nhóm sản phẩm quen thuộc. Trọng tâm của Ugreen là đáp ứng nhu cầu giao nhận tức thời với sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, Levoit lựa chọn kết hợp chương trình bán hàng chuyên biệt với phương thức vận chuyển phù hợp.

Sau 9/9, chuỗi chiến dịch mua sắm cuối năm tiếp tục tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho thương hiệu. Việc chủ động kết hợp công cụ, chương trình của sàn TMĐT là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm.