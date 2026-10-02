Cuốn sách giúp một chủ doanh nghiệp nhỏ trở thành tỷ phú Berkshire

Năm 1980, Stewart Horejsi đọc một cuốn sách rồi bắt đầu mua cổ phiếu Berkshire Hathaway. Khoản đầu tư ban đầu chỉ hơn 10.000 USD sau đó trở thành phần lớn tài sản của ông.

Stewart Horejsi không xuất thân từ phố Wall. Ông tốt nghiệp Đại học Kansas năm 1962 rồi trở về quê nhà Salina, Kansas, tiếp quản Brown Welding Supply, doanh nghiệp gia đình chuyên phân phối vật tư hàn và khí công nghiệp. Đến nay, theo dữ liệu của Forbes, ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,2 tỷ USD .

Từ chủ doanh nghiệp vật tư hàn đến nhà đầu tư Berkshire

Năm 1980, công việc kinh doanh của gia đình Stewart Horejsi bắt đầu chịu sức ép khi các đối thủ liên tục mở rộng. Horejsi khi đó phải tìm cách đối phó với sự cạnh tranh ngày càng lớn.

Cũng trong thời gian này, ông đọc The Money Masters của John Train, xuất bản lần đầu năm 1980. Cuốn sách giới thiệu cách đầu tư của một số nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett, Benjamin Graham và John Templeton.

Dù vậy, Buffett khi đó chưa phải cái tên nổi tiếng như sau này. Còn Berkshire Hathaway vẫn là một công ty đa ngành quy mô khiêm tốn dưới sự điều hành của Warren Buffett.

Điều khiến Horejsi chú ý là cách Buffett nhìn một khoản đầu tư. Thay vì chỉ tìm kiếm những cổ phiếu có khả năng tăng giá, Buffett tập trung vào chất lượng doanh nghiệp, người điều hành và cách họ sử dụng vốn. Horejsi bị thuyết phục bởi cách tiếp cận này và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về Berkshire.

Sau đó, ông đến dự đại hội cổ đông Berkshire lần đầu vào năm 1980. Khi ấy, cuộc họp chỉ có khoảng hơn chục người tham dự. Horejsi tiếp tục theo dõi Buffett và Berkshire trong những năm sau đó, trước khi liên tục rót thêm tiền vào cổ phiếu này.

Cũng kể từ khi biết đến Buffett qua cuốn sách và lời giới thiệu từ bạn bè, Horejsi bắt đầu mua cổ phiếu Berkshire. Ông dùng tiền mặt của chính doanh nghiệp gia đình cho những giao dịch đầu tiên.

Lần đầu, ông mua 40 cổ phiếu Berkshire loại A với giá 265 USD /cổ phiếu, tương đương 10.600 USD . Hai tuần sau, Horejsi mua thêm 60 cổ phiếu với giá 295 USD /cổ phiếu. Khoảng một tháng tiếp đó, ông tiếp tục mua 200 cổ phiếu ở mức 330 USD . Như vậy, chỉ trong 3 lần đầu, Horejsi đã bỏ khoảng 94.300 USD vào Berkshire.

Ông không bán ra khi cổ phiếu tăng giá. Ngược lại, Horejsi tiếp tục dùng tiền từ hoạt động kinh doanh để mua thêm Berkshire trong nhiều năm sau đó. Forbes cho biết ông là nhà đầu tư lâu năm của Berkshire và hiện vẫn sở hữu cổ phiếu công ty này.

Khoản đầu tư biến ông thành tỷ phú

Horejsi dần chuyển trọng tâm từ doanh nghiệp gia đình sang quản lý tài sản. Ông trở thành một trong những cổ đông cá nhân lớn của Berkshire và thường xuyên tham dự đại hội cổ đông của công ty.

Cuốn sách The Money Masters giới thiệu cách đầu tư của một số nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett, Benjamin Graham, John Templeton... Ảnh: Amazon.

Năm 2013, Bloomberg đưa tin Horejsi sở hữu 4.300 cổ phiếu Berkshire loại A. Khi đó, lượng cổ phiếu này có giá trị hàng trăm triệu USD và tài sản của ông được Bloomberg Billionaires Index ước tính ít nhất 1,1 tỷ USD .

Horejsi khi ấy 75 tuổi và vẫn được biết đến chủ yếu nhờ khoản đầu tư vào Berkshire.

Forbes hiện xếp Horejsi và gia đình vào nhóm tỷ phú, với tài sản ước tính khoảng 4,2 tỷ USD vào tháng 9/2026. Hồ sơ của Forbes cho biết ông vẫn sở hữu một phần cổ phiếu Berkshire, đồng thời đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào quỹ đóng của riêng mình.

Berkshire Hathaway cũng thay đổi hoàn toàn trong hơn 4 thập kỷ kể từ lần mua đầu tiên của Horejsi. Cổ phiếu Berkshire loại A từ mức 265 USD năm 1980 đã trở thành một trong những cổ phiếu có giá cao nhất thế giới hiện nay.

Với Horejsi, The Money Masters không dừng ở một danh sách những nhà đầu tư đáng học hỏi. Cuốn sách đưa ông đến với Warren Buffett và Berkshire Hathaway, sau đó ông dành nhiều năm theo dõi doanh nghiệp này và liên tục gia tăng khoản đầu tư.