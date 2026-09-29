Cuốn sách giúp Steve Jobs tạo ra iPhone, iPad

Từ Shakespeare, Plato đến sách về thiền và tâm linh, những cuốn sách Steve Jobs từng đọc phản ánh cách ông kết hợp công nghệ với nghệ thuật và trải nghiệm sống.

Theo SCMP, trong một sự kiện giới thiệu iPad, cố doanh nhân Steve Jobs từng nói rằng Apple chưa bao giờ đơn thuần là một công ty công nghệ.

“Lý do Apple có thể tạo ra những sản phẩm như iPad là bởi chúng tôi luôn cố gắng đứng ở giao điểm giữa công nghệ và nghệ thuật tự do”, Jobs nói.

Theo ông, sự kết hợp giữa 2 lĩnh vực này giúp Apple tạo ra những sản phẩm cực kỳ tiên tiến về mặt công nghệ, nhưng đồng thời trực quan, dễ sử dụng, thú vị khi sử dụng và thực sự phù hợp với người dùng.

Jobs hình thành quan điểm đó qua cả một đời đọc sách. Trong cuốn tiểu sử do Walter Isaacson chấp bút năm 2011 cùng nhiều tài liệu khác, những cuốn sách từng ảnh hưởng đến cách nhìn của Jobs được nhắc đến khá nhiều.

Shakespeare, Plato và King Lear

“Tôi bắt đầu nghe nhạc rất nhiều trong 2 năm cuối trung học và bắt đầu đọc nhiều hơn, không chỉ về khoa học và công nghệ mà còn về Shakespeare, Plato. Tôi rất thích tác phẩm King Lear”, Jobs kể với Walter Isaacson.

Bi kịch của Shakespeare có thể đã đem đến cho Jobs một bài học cảnh tỉnh khi còn trẻ. King Lear (tựa Việt: Vua Lear) kể về một vị vua già ngày càng mất kiểm soát khi tìm cách chia vương quốc của mình.

Daniel Smith, tác giả cuốn How to Think Like Steve Jobs (tựa Việt: Tư duy như Steve Jobs), cho rằng King Lear khắc họa sinh động những gì có thể xảy ra khi một người đánh mất khả năng kiểm soát đế chế của mình - một câu chuyện hẳn có sức hấp dẫn đặc biệt với bất kỳ ai đang nuôi tham vọng trở thành CEO.

Cá voi trắng Moby Dick là tác phẩm kinh điển của Mỹ. Ảnh: Netabooks.

Một tác phẩm sử thi khác góp phần định hình thế giới quan của Jobs thời niên thiếu là Moby-Dick (tựa Việt: Cá voi trắng), tiểu thuyết đậm chất Mỹ của Herman Melville. Isaacson từng liên hệ Jobs với nhân vật chính Captain Ahab, một trong những nhân vật văn học quyết liệt và đầy ý chí nhất.

Giống Jobs, Ahab học hỏi chủ yếu từ những trải nghiệm trực tiếp thay vì phụ thuộc vào các thể chế hay trường lớp.

“Tôi dành tất cả vinh dự và vinh quang cho nghề săn cá voi, bởi một con tàu săn cá voi chính là trường Yale và Harvard của tôi”, Ahab viết ở đầu câu chuyện,

Tuy nhiên, sự mở rộng về tư duy của Jobs những năm cuối trung học không chỉ xoay quanh những nhân vật đầy tham vọng và ý chí mạnh mẽ. Ông còn phát hiện tình yêu với thơ ca, đặc biệt là các tác phẩm của nhà thơ người Wales Dylan Thomas.

Theo Smith, những bài thơ của Thomas đã thu hút Jobs bởi những hình thức mới mẻ đầy ấn tượng và sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng.

Sở thích đọc những cuốn sách về tâm linh

Cuối năm 1972, Jobs vừa bắt đầu học tại Reed College, một trường danh tiếng ở Portland, bang Oregon. Tại đây, ông bắt đầu dành nhiều thời gian đọc các sách về tâm linh.

Be Here Now (tựa Việt: Sống trong hiện tại), cuốn sách hướng dẫn về thiền của Ram Dass, có ảnh hưởng rất lớn đến Jobs. Ram Dass, tên khai sinh là Richard Alpert, kể lại những trải nghiệm của mình với triết học siêu hình Nam Á.

“Đó là một trải nghiệm sâu sắc. Nó đã thay đổi tôi và nhiều người bạn của tôi”, nhà sáng lập Apple quá cố từng chia sẻ.

Trong năm đầu tiên tại Reed, Jobs cũng đọc Diet for a Small Planet (tạm dịch: Chế độ ăn cho một hành tinh nhỏ), cuốn sách nói về chế độ ăn chay giàu protein sau này bán được khoảng 3 triệu bản. Tác phẩm này trở thành một bước ngoặt đối với ông.

“Đó là lúc tôi gần như từ bỏ thịt hoàn toàn”, Jobs kể với Isaacson.

Cuốn sách cũng khiến Jobs cởi mở hơn với việc thử nghiệm những chế độ ăn cực đoan, trong đó có nhịn ăn và các phương pháp thanh lọc cơ thể.

Steve Jobs còn đọc nhiều cuốn sách về tâm lý, sức khỏe, khoa học. Ảnh: SCMP.

Sau đó, chế độ ăn của Jobs càng trở nên khác thường khi ông đọc Mucusless Diet Healing System của chuyên gia dinh dưỡng người Đức Arnold Ehret, một nhân vật hoạt động vào đầu thế kỷ XX. Ehret đề xuất những phương pháp như nhịn ăn gián đoạn bằng nước ép.

“Tôi lao vào nó theo đúng kiểu điên rồ thường thấy của mình”, Jobs nói với Isaacson.

Jobs cũng đọc Autobiography of a Yogi (tựa Việt: Tự truyện của một Yogi) của đạo sư Ấn Độ Paramahansa Yogananda từ khi còn học trung học. Sau đó, ông đọc lại cuốn sách khi ở tại một nhà khách dưới chân dãy Himalaya trong chuyến đi đến Ấn Độ.

“Ở đó có một bản tiếng Anh của Autobiography of a Yogi mà một du khách trước đã để lại. Tôi đọc nó vài lần vì chẳng có nhiều việc để làm. Tôi đi bộ từ làng này sang làng khác và hồi phục sau khi bị kiết lỵ”, Jobs kể.

Căn bệnh rồi cũng qua đi, nhưng cuốn sách tiếp tục giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời ông. Jobs đọc lại tác phẩm này mỗi năm.

Sau khi trở về từ Ấn Độ, mối quan tâm của Jobs đối với thiền tiếp tục phát triển. Một phần nguyên nhân đến từ chính môi trường nơi ông sống. California những năm 1970 là một trong những nơi Phật giáo Thiền tông bắt đầu bén rễ tại Mỹ, và Jobs có cơ hội tham gia các lớp học do Shunryu Suzuki, một thiền sư người Nhật và tác giả Zen Mind, Beginner’s Mind (tạm dịch: Tâm thiền, tâm ban sơ), giảng dạy.

Và cũng như với nhiều thứ khác, Jobs theo đuổi thiền một cách rất quyết liệt.

“Ông ấy trở nên thực sự nghiêm túc, tự coi mình quá quan trọng và nói chung là không thể chịu nổi”, Daniel Kottke, người bạn thân của Jobs vào thời điểm đó, kể lại.