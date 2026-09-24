Cuốn sách duy nhất Steve Jobs lưu trong iPad

Cuốn sách này được cho là đã góp phần định hình tư duy, triết lý thiết kế và phong cách lãnh đạo của ông tại Apple.

Với nhiều người, Steve Jobs đồng nghĩa với sự đổi mới, thiết kế và tài năng kinh doanh. Nhưng đằng sau những bài thuyết trình chỉn chu và các sản phẩm mang tính cách mạng của Apple là một Steve Jobs rất tâm linh và hướng nội.

Theo Business Insider, đây là khía cạnh ít được biết đến nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến cách ông hình thành tầm nhìn của mình. Mỗi năm, Jobs lại tìm về một cuốn sách - không phải về công nghệ hay kinh doanh, mà về chính con người và thế giới nội tâm.

Cuốn sách định hình nhà sáng lập Apple

Cuốn sách Steve Jobs đọc mỗi năm là Autobiography of a Yogi (tựa Việt: Tự truyện của một Yogi) của Paramahansa Yogananda, một tác phẩm kinh điển về thiền định, ý thức và sự chuyển hóa bản thân.

Đây không phải một cuốn sách Jobs đọc cho có. Theo những người từng thân cận với ông, Jobs biết đến tác phẩm này từ khi còn là một thiếu niên và tiếp tục quay lại với những tư tưởng trong sách mỗi năm trong suốt cuộc đời.

Tầm quan trọng của cuốn sách với Jobs không chỉ dừng ở nguồn cảm hứng cá nhân. Tự truyện của một Yogi được cho là cuốn sách duy nhất Jobs lưu trên iPad của mình. Tại lễ tưởng niệm ông, những người tham dự cũng được phát một bản sao của cuốn sách, cho thấy những tư tưởng trong đó có vị trí đặc biệt trong thế giới quan của nhà sáng lập Apple.

Cuốn sách thường được Steve Jobs đọc lại mỗi năm. Ảnh: Nhã Nam.

Sự đề cao tính giản đơn, kỷ luật và sự sáng rõ trong nội tâm của cuốn sách cũng có những điểm tương đồng với triết lý thiết kế mà Jobs sau này đưa vào Apple.

Không chỉ là một cuốn sách, đây còn là lăng kính để hiểu Steve Jobs.

Tác phẩm đã khuyến khích ông tin vào trực giác, trân trọng sự tĩnh lặng và theo đuổi sự hoàn thiện thông qua sự sáng rõ trong tư duy.

Những tư tưởng này phần nào được phản ánh qua thiết kế tối giản cũng như cách Apple không ngừng theo đuổi sự đổi mới.

Trong khi nhiều người tìm kiếm định hướng từ các giáo trình kinh doanh, Jobs lại tìm một phần câu trả lời trong đời sống tinh thần.

Nếu muốn hiểu không chỉ những sản phẩm Apple tạo ra mà cả tư duy đứng phía sau những sản phẩm đó, cuốn sách này là một điểm khởi đầu đáng chú ý. Như những gì Jobs từng thể hiện, đôi khi đổi mới không bắt đầu từ việc nhìn ra bên ngoài, mà từ việc nhìn sâu vào chính mình.

Từ hành trình cuộc đời đến những chiêm nghiệm sâu sắc

Cuốn tự truyện nổi tiếng này khắc họa chân dung đầy cuốn hút về một trong những nhân vật tâm linh lớn của thời đại.

Với lối kể chân thành, giàu sức biểu đạt và đôi khi dí dỏm, Paramahansa Yogananda thuật lại hành trình cuộc đời mình, từ những trải nghiệm đáng nhớ thời thơ ấu; cuộc gặp gỡ với nhiều vị thánh và hiền triết trong hành trình tìm kiếm một vị đạo sư giác ngộ tại Ấn Độ khi còn trẻ; cho đến 10 năm tu học tại một đạo viện dưới sự dẫn dắt của một bậc thầy yoga đáng kính; cùng 30 năm ông sinh sống và giảng dạy tại Mỹ.

Cuốn sách cũng ghi lại những cuộc gặp gỡ của tác giả với Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Luther Burbank, nữ tu Công giáo Therese Neumann và nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở cả phương Đông lẫn phương Tây.

Yogananda đồng thời giải thích những quy luật tinh tế nhưng rõ ràng đằng sau các sự kiện bình thường trong đời sống hàng ngày, cũng như những hiện tượng phi thường được gọi là phép màu.