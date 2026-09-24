Mạng lưới đối tác ngoại 'giúp' VinSpeed làm đường sắt cao tốc

Một đoàn tàu Renfe S-103, thuộc dòng tàu cao tốc Velaro của Siemens tại Aragón, Tây Ban Nha. Ảnh: Alejandro Goldemberg. Máy đào hầm của Herrenknecht. Ảnh: Herrenknecht.

VinSpeed - thành viên của Tập đoàn Vingroup - hiện tham gia nhiều dự án đường sắt quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp là chủ đầu tư 2 tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời cùng Vinhomes làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro mới của Hà Nội.

Để triển khai những dự án này, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang "bắt tay" với nhiều đối tác quốc tế ở các khâu tư vấn kỹ thuật, công nghệ tàu, tín hiệu, điện khí hóa, đến thiết bị thi công hầm...

VinSpeed Chủ đầu tư 2 tuyến Siemens Mobility Đoàn tàu, tín hiệu, điện khí hóa DB E&C Tư vấn kỹ thuật tổng thể Herrenknecht Máy đào hầm TBM

Siemens Mobility lo công nghệ tàu và hệ thống đường sắt

Đối tác được VinSpeed công bố rộng rãi nhất là Siemens Mobility, thuộc Tập đoàn Siemens AG (Đức), chuyên về công nghệ và giải pháp đường sắt.

Doanh nghiệp này có hơn 175 năm hoạt động trong lĩnh vực giao thông và phát triển các sản phẩm từ phương tiện đường sắt, tự động hóa, điện khí hóa, phần mềm đến các dự án chìa khóa trao tay.

Trong năm tài chính 2025, Siemens Mobility đạt doanh thu 12,4 tỷ euro ( 14,1 tỷ USD ), tăng 6% so với năm trước đó.

Siemens Mobility có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình đường sắt tại các thị trường lớn trên thế giới, từ đường sắt cao tốc đến giao thông đô thị.

Hồ sơ năng lực Siemens Mobility 175+ năm hoạt động trong lĩnh vực giao thông 12,4 6% tỷ euro ( 14,1 tỷ USD ) doanh thu năm tài chính 2025 Một số thị trường nổi bật Ai Cập Tại Ai Cập, tháng 11/2025, hãng lần đầu giới thiệu đoàn tàu cao tốc Velaro tại triển lãm TransMEA 2025. Đoàn tàu được thiết kế phù hợp với điều kiện sa mạc, có tốc độ tối đa 250 km/h và sức chứa 489 hành khách. Thụy Sĩ Tại Thụy Sĩ, SBB đã ký thỏa thuận mua 116 đoàn tàu vận tải hành khách đô thị của Siemens với giá trị lên tới 2 tỷ franc Thụy Sĩ ( 2,43 tỷ USD ), kèm quyền chọn mua thêm 84 đoàn tàu. Các đoàn tàu dự kiến được đưa vào khai thác từ những năm 2030 tại khu vực Zurich và miền tây Thụy Sĩ. Nga Ở Nga, hãng đường sắt quốc gia RZD từng đặt mua tổng cộng 16 đoàn tàu Velaro RUS của Siemens để khai thác trên các tuyến Moscow - St. Petersburg và Moscow - Nizhny Novgorod. Từ năm 2009, các đoàn tàu này đã vận hành trong điều kiện nhiệt độ từ -40 độ C đến 40 độ C, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa Moscow - St. Petersburg khoảng 1 giờ so với các đoàn tàu trước đó. Tây Ban Nha Ở Tây Ban Nha, Renfe cũng từng đặt mua 26 đoàn tàu Velaro E của Siemens trong giai đoạn 2001-2005. Dòng tàu này có tốc độ tối đa 350 km/h và được khai thác trên tuyến Madrid - Barcelona dài 621 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố xuống dưới 2,5 tiếng. Mỹ Tại Mỹ, Siemens Mobility phát triển đoàn tàu American Pioneer 220 với tốc độ thiết kế 220 dặm/giờ, tương đương khoảng 354 km/h. Đây là dòng tàu được thiết kế cho hệ thống đường sắt cao tốc của Mỹ, sử dụng điện khí hóa và thân tàu rộng.

Một đoàn tàu Renfe S-103, thuộc dòng tàu cao tốc Velaro của Siemens tại Aragón, Tây Ban Nha. Ảnh: Alejandro Goldemberg.

Xuất hiện tại Việt Nam, Siemens Mobility ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ với VinSpeed từ tháng 12/2025. Theo đó, "ông lớn" này đảm nhận khâu thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện; đồng thời nghiên cứu phối hợp bảo trì và chuyển giao công nghệ, hướng tới tăng mức độ nội địa hóa.

Trong hợp đồng mới ký vào tháng 9/2026, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, cùng các hệ thống thông tin và điện khí hóa.

Velaro Novo được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h, sử dụng hệ thống động lực điện phân tán nhằm tăng sức chở và hiệu quả năng lượng. Mẫu tàu này từng được Siemens thử nghiệm trên mạng lưới đường sắt Đức, đạt tốc độ 360 km/h trong quá trình chạy thử.

Không chỉ cung cấp đoàn tàu, Siemens Mobility còn đảm nhận phần công nghệ cốt lõi của hệ thống đường sắt. Gói công nghệ cho VinSpeed bao gồm tín hiệu ETCS Level 2 kết hợp vận hành tàu tự động ATO, hệ thống viễn thông và điện khí hóa. Vai trò này đưa Siemens tham gia từ phương tiện đến các hệ thống phục vụ vận hành và kiểm soát mạng lưới đường sắt.

Deutsche Bahn tư vấn kỹ thuật, Herrenknecht bổ sung hạ tầng ngầm

Bên cạnh Siemens, VinSpeed cũng hợp tác với DB Engineering & Consulting (DB E&C), công ty thuộc Deutsche Bahn - tập đoàn đường sắt quốc gia Đức.

Theo báo cáo giữa niên độ 2026 của Deutsche Bahn, DB E&C đang làm tư vấn kỹ thuật tổng thể cho các dự án đường sắt tốc độ cao của VinSpeed. Phạm vi công việc gồm dịch vụ hệ thống, kiểm tra kỹ thuật, quản lý giao diện, tích hợp hệ thống, thử nghiệm và nghiệm thu. Tập đoàn cho biết dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 3/2026.

Đối tác tư vấn DB Engineering & Consulting Vai trò tại VinSpeed Tư vấn kỹ thuật tổng thể Triển khai từ tháng 3/2026 Gồm 1 Dịch vụ hệ thống 2 Kiểm tra kỹ thuật 3 Quản lý giao diện 4 Tích hợp hệ thống 5 Thử nghiệm 6 Nghiệm thu ~6.200 nhân viên, tính đến tháng 8/2026 100+ quốc gia từng tham gia dự án Nguồn: Deutsche Bahn

DB E&C đã tham gia các dự án tại hơn 100 quốc gia, cung cấp dịch vụ từ lập kế hoạch, thiết kế, giám sát xây dựng, quản lý dự án đến tư vấn về hệ thống và công nghệ đường sắt. Theo Deutsche Bahn, tính đến tháng 8/2026, DB E&C có khoảng 6.200 nhân viên.

Một dự án đáng chú ý mà DB E&C đang tham gia là tuyến đường sắt cao tốc Mumbai - Ahmedabad tại Ấn Độ. Công ty đảm nhận tư vấn quản lý dự án cho các hệ thống tín hiệu, viễn thông, SCADA và bán vé. DB cũng góp mặt trong nhiều dự án giao thông đô thị tại Ấn Độ và từng thực hiện dự án thí điểm về công nghệ song sinh số (digital twin) cho tuyến metro đầu tiên của Colombia.

Một mắt xích khác trong hệ sinh thái đối tác quốc tế của VinSpeed là Herrenknecht, nhà sản xuất máy đào hầm của Đức.

Herrenknecht 13,6 m Đường kính khoảng 13,6 m Vai trò Thiết kế và sản xuất thiết bị đào hầm TBM cho dự án Bến Thành - Cần Giờ 6.200+ dự án đã tham gia trên toàn cầu

Theo thông tin được công bố về dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, phần tuyến đi ngầm từ ga Bến Thành đến khu vực cảng Muối sử dụng máy đào hầm TBM đường kính khoảng 13,6 m do Herrenknecht thiết kế và sản xuất.

Herrenknecht chuyên về công nghệ đào hầm cơ giới và đã tham gia hơn 6.200 dự án trên toàn cầu. Doanh nghiệp từng cung cấp TBM cho nhiều dự án metro, trong đó có tuyến B Lyon của Pháp, tuyến metro Sofia của Bulgaria và mạng lưới metro Chennai của Ấn Độ. Riêng tại Chennai, các máy TBM của Herrenknecht được sử dụng cho hơn 55 km đường hầm metro.

Máy đào hầm của Herrenknecht. Ảnh: Herrenknecht.

Còn với 5 tuyến metro mới được khởi công tại Hà Nội, danh sách đối tác của VinSpeed rộng hơn. Liên danh Vinhomes - VinSpeed cho biết đang làm việc với các đơn vị tư vấn đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có kinh nghiệm thi công hầm TBM và các nhà cung cấp máy móc, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển và an toàn chạy tàu. Tuy nhiên, danh sách đầy đủ các đối tác này chưa được công bố.