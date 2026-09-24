Rõ kế hoạch phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ vừa giao loạt nhiệm vụ chung và cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thu hút nguồn vốn trung, dài hạn chất lượng cao.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 280 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững.

Qua đó, đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển, tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Loạt nhiệm vụ ấn định thời gian hoàn thành

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động của Chính phủ với các mục tiêu được lượng hóa cụ thể và thời gian hoàn thành trong năm nay.

Song song với đổi mới tư duy, Nghị quyết đề ra nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; với các hành động triển khai thường xuyên, hàng năm hay định kỳ 5 năm.

Nghị quyết đồng thời đề ra nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thường xuyên phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược.

Đối với nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược, Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực (vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân) triển khai, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại (hạ tầng số, hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng năng lượng); các công trình hạ tầng kết nối và trung tâm logistics tại các cảng biển đầu mối, sân bay quốc tế, đường bộ, đường sắt cao tốc, đường thủy, logistics và các vùng động lực.

Bên cạnh đó, bộ, ngành, địa phương bố trí vốn triển khai dự án đầu tư hạ tầng điện, lưới điện truyền tải, nguồn điện dự phòng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng cho các dự án công nghệ cao, dự án bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, các tổ hợp công nghiệp chiến lược.

Các cơ quan, đơn vị này cũng cần chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kết nối và phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ để thu hút các dự án đầu tư chiến lược phù hợp định hướng phát triển ngành và vùng.

Cùng với đó là đẩy nhanh chuyển đổi các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành, tích hợp hạ tầng sản xuất với hạ tầng dịch vụ, nhà ở, y tế, giáo dục, logistics và số hóa quản trị, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm nhà ở, y tế, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cho người lao động và chuyên gia.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh sau 8 tháng đầu năm, với tổng vốn đăng ký vượt 40 tỷ USD . Ảnh: Việt Linh.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thường xuyên đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

Đáng chú ý, Nghị quyết giao Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng hỗ trợ lãi suất, cấp tín dụng ưu đãi để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên bền vững và áp dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Còn các địa phương phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... để phát triển nhà cung ứng nội địa và các cụm liên kết ngành phù hợp định hướng phát triển của địa phương.

Song song, địa phương cần đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 5/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn, tài chính, truy xuất nguồn gốc và khả năng tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một số nhiệm vụ khác được đề ra trong Nghị quyết như thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Trong nhiệm vụ đầu tư gián tiếp nước ngoài, Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương là đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, kết quả báo cáo tình hình được thực hiện hàng năm.

Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động riêng

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở rà soát các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch hành động của Chính phủ liên quan đến phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để điều chỉnh đồng bộ, thống nhất; ban hành chậm nhất trong năm 2026.

Cùng với đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao triển khai kế hoạch đã đề ra, bao gồm ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động.

Nghị quyết nêu rõ định kỳ hàng năm phải báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ.