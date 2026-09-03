Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hơn 40 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam: Đâu là nam châm 'hút tiền'?

  • Thứ năm, 3/9/2026 15:29 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh sau 8 tháng với tổng vốn đăng ký vượt 40 tỷ USD. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tổng vốn gồm đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, quy mô các dự án cấp mới tăng rất mạnh. 8 tháng có 2.771 dự án được cấp phép với tổng vốn 21,72 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi số lượng dự án chỉ tăng 9,4%.

Cùng với vốn cấp mới, 819 dự án đang hoạt động đăng ký tăng thêm 12,21 tỷ USD. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng ghi nhận 6,7 tỷ USD.

Không chỉ vốn đăng ký tăng, dòng tiền thực tế đưa vào nền kinh tế cũng cải thiện rõ rệt. Vốn FDI thực hiện trong 8 tháng ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua.

vốn ngoại ảnh 1

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất với 12,15 tỷ USD.

Trong các ngành, lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế. Riêng vốn FDI thực hiện, lĩnh vực này hút tới 14,24 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn thực hiện. Khoảng cách với các lĩnh vực phía sau rất lớn khi bất động sản đạt 1,29 tỷ USD, còn sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và điều hòa đạt khoảng 623 triệu USD.

Ở dòng vốn đăng ký mới, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đứng đầu với 12,15 tỷ USD, chiếm 55,9%. Nếu cộng cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm của các dự án đang hoạt động, lĩnh vực này thu hút hơn 20 tỷ USD.

Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về vốn đăng ký cấp mới với 7,62 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc với 5,67 tỷ USD. Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm có vốn đầu tư mới lớn vào Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng, gồm cả dự án cấp mới và điều chỉnh, đạt 2,62 tỷ USD, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn này tập trung nhiều vào vận tải, kho bãi; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Lào là thị trường nhận nhiều vốn đầu tư nhất của doanh nghiệp Việt Nam với khoảng 668 triệu USD, tiếp đến là Campuchia, Ấn Độ và Indonesia.

Vì sao dự án FDI tại TP.HCM mất nhiều thời gian để triển khai?

Điểm nghẽn lớn nhất của các dự án FDI là thủ tục hành chính về đất đai sau cấp phép, nhất là thủ tục cho thuê đất, bàn giao đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

00:00 28/8/2026

TP.HCM hút hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI chỉ sau 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng hơn 144% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng nhiều chỉ tiêu khác đạt mức tăng trưởng khá.

18:19 12/8/2026

Việt Nam tái định hình chiến lược thu hút FDI từ Nghị quyết 10

Mô hình thu hút FDI để thúc đẩy xuất khẩu có những giới hạn nhất định. Giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ đòi hỏi thu hút vốn mà còn phải tạo ra và giữ lại giá trị lớn hơn.

15:56 4/8/2026

https://tienphong.vn/hon-40-ty-usd-von-ngoai-rot-vao-viet-nam-dau-la-nam-cham-hut-tien-post1873314.tpo

Việt Linh/ Tiền Phong

vốn ngoại Cục Thống kê Vốn đăng ký

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý