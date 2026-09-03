Hơn 40 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam: Đâu là nam châm 'hút tiền'?

Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh sau 8 tháng với tổng vốn đăng ký vượt 40 tỷ USD. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD , tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tổng vốn gồm đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, quy mô các dự án cấp mới tăng rất mạnh. 8 tháng có 2.771 dự án được cấp phép với tổng vốn 21,72 tỷ USD , tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi số lượng dự án chỉ tăng 9,4%.

Cùng với vốn cấp mới, 819 dự án đang hoạt động đăng ký tăng thêm 12,21 tỷ USD . Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng ghi nhận 6,7 tỷ USD .

Không chỉ vốn đăng ký tăng, dòng tiền thực tế đưa vào nền kinh tế cũng cải thiện rõ rệt. Vốn FDI thực hiện trong 8 tháng ước đạt 17,25 tỷ USD , tăng 12% và là mức cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất với 12,15 tỷ USD .

Trong các ngành, lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế. Riêng vốn FDI thực hiện, lĩnh vực này hút tới 14,24 tỷ USD , chiếm 82,6% tổng vốn thực hiện. Khoảng cách với các lĩnh vực phía sau rất lớn khi bất động sản đạt 1,29 tỷ USD , còn sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và điều hòa đạt khoảng 623 triệu USD .

Ở dòng vốn đăng ký mới, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đứng đầu với 12,15 tỷ USD , chiếm 55,9%. Nếu cộng cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm của các dự án đang hoạt động, lĩnh vực này thu hút hơn 20 tỷ USD .

Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về vốn đăng ký cấp mới với 7,62 tỷ USD , tiếp đến là Hàn Quốc với 5,67 tỷ USD . Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm có vốn đầu tư mới lớn vào Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng, gồm cả dự án cấp mới và điều chỉnh, đạt 2,62 tỷ USD , gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước.