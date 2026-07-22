Vì sao dự án FDI tại TP.HCM mất nhiều thời gian để triển khai?

Điểm nghẽn lớn nhất của các dự án FDI là thủ tục hành chính về đất đai sau cấp phép, nhất là thủ tục cho thuê đất, bàn giao đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Đây là nhận định của ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 27/8.

Theo ông, đánh giá này xuất phát từ thực tiễn quản lý tại Khu Công nghệ cao.

Thủ tục đất đai chậm, nhà đầu tư khó tính chi phí

Cụ thể, đại diện SHTP chỉ rõ thủ tục đầu tư hiện đã được đơn giản hóa đáng kể và Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án trong Khu Công nghệ cao. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới xác lập dự án, chưa đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã có đầy đủ cơ sở pháp lý về đất để triển khai xây dựng.

Theo pháp luật đất đai hiện hành, SHTP chưa có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện thủ tục thuê đất. Hồ sơ được cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; sau đó, các cơ quan liên quan xác định tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính, bao gồm việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất nếu dự án đáp ứng điều kiện pháp luật.

Đây là chuỗi thủ tục có sự tham gia của nhiều cơ quan trước khi nhà đầu tư được bàn giao đất theo quy định.

“Đất đai lại là điều kiện đầu vào của toàn bộ quá trình triển khai dự án. Khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất và bàn giao đất, các bước tiếp theo về xây dựng, đấu nối hạ tầng, lắp đặt thiết bị và tổ chức sản xuất đều bị ảnh hưởng. Đây cũng là khâu nhà đầu tư khó dự báo nhất về thời gian và chi phí”, ông Nhân nói.

Ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) phát biểu tại họp báo chiều 27/8. Ảnh: Thảo Liên.

Giải pháp trước mắt, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư SHTP cho biết đang ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính và đất đai thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại chỗ.

Ban Quản lý làm đầu mối rà soát hồ sơ từ sớm, theo dõi xuyên suốt và phối hợp với cơ quan chuyên môn về đất đai, cơ quan thuế cùng các đơn vị liên quan, hạn chế việc nhà đầu tư phải tự liên hệ với nhiều đầu mối.

Mục tiêu của việc này nhằm rút ngắn khoảng thời gian từ khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến khi nhà đầu tư hoàn tất cơ sở pháp lý về đất và có thể triển khai trên thực địa.

Về giải pháp căn cơ, đại diện SHTP cho hay sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp đối với thủ tục đất đai trong Khu Công nghệ cao. Ban Quản lý đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo để tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét cơ chế phân cấp phù hợp về giao đất, cho thuê đất.

Nếu được thông qua, cơ chế này sẽ giảm khâu chuyển tiếp giữa thủ tục đầu tư và thủ tục đất đai, tạo điều kiện thực hiện thực chất hơn mô hình một cửa tại chỗ và rút ngắn thời gian từ cấp phép đến bàn giao đất.

Đến nay, Khu Công nghệ cao TP.HCM có 165 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương 13,8 tỷ USD .

Trong đó, có 57 dự án FDI với tổng vốn 11 tỷ USD và 108 dự án trong nước với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD . Năm 2026, Khu Công nghệ cao đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,6 tỷ USD vốn đầu tư, tập trung vào vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số.

Dự án hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu dòng vốn mới

Cũng cung cấp thông tin tại họp báo, Sở Tài chính TP.HCM cho hay tính chung cả thành phố, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 9,8 tỷ USD , bằng 89,4% kế hoạch năm. Thống kê đến ngày 25/8, tổng vốn đăng ký đã đạt hơn 10 tỷ USD , tương đương 91,5% kế hoạch thu hút FDI năm nay.

Theo số liệu tổng hợp, tỷ lệ vốn thực hiện của khu vực FDI đạt 66,4% so với vốn đăng ký. Kết quả này cho thấy dòng vốn đăng ký đang từng bước được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, Sở Tài chính chỉ rõ TP.HCM vẫn cần tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Qua theo dõi, Sở Tài chính cho biết độ trễ từ khi được cấp phép đến lúc triển khai, thường phát sinh ở các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, yêu cầu đầu tư đồng bộ về xây dựng, giao thông, năng lượng hoặc phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Một số dự án công nghệ cao, sản xuất, logistics và trung tâm dữ liệu cũng cần thời gian chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nhập khẩu máy móc, thiết bị và tuyển dụng nhân lực chuyên môn.

Với các dự án hạ tầng, Sở này đánh giá hạ tầng giữa các khu vực vẫn cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ để theo kịp nhu cầu của các dòng vốn mới.

Từ thực tế này, thành phố đang tập trung đẩy nhanh các tuyến giao thông liên vùng, vành đai và cao tốc; tăng cường kết nối giữa cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và các khu công nghiệp; đồng thời quan tâm bảo đảm hạ tầng điện, nước, viễn thông, dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Về phía Sở Tài chính, Sở tiếp tục phối hợp rà soát danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư, tham mưu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng; đồng thời phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu địa điểm, thực hiện thủ tục và triển khai dự án.

Trong đó, trọng tâm là thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng và có khả năng kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp của thành phố.