Masan dự kiến phá kỷ lục lợi nhuận

Sau nửa đầu năm tăng trưởng vượt kỳ vọng, Masan quyết định điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh 2026, nâng mục tiêu lợi nhuận lên mức cao nhất lịch sử.

Masan nâng kế hoạch lợi nhuận lên đến 11.500 tỷ. Ảnh: MSN.

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 4, các cổ đông Masan đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 93.500- 98.000 tỷ đồng , tăng 15-20% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt mức 7.250- 7.900 tỷ đồng , tăng 7-17%. Các con số này chỉ thua năm kỷ lục 2021, khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến nhờ bán mảng thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, theo tài liệu vừa công bố, HĐQT Masan đã quyết định nâng kế hoạch doanh thu lên mức 98.000- 105.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, kế hoạch mới cũng ghi nhận tăng trưởng đột biến ở chỉ tiêu lợi nhuận. Theo đó, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã nâng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận năm nay lên 10.000- 11.500 tỷ đồng , tương ứng tăng 40% so với ban đầu. Nếu hoàn thành kế hoạch mới này, Masan sẽ chính thức thiết lập cột mốc lợi nhuận mới trong lịch sử hoạt động.

HĐQT Masan sẽ trình kế hoạch kinh doanh mới để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Thực tế, tại sự kiện Community Day quý I diễn ra đầu tháng 5, ban lãnh đạo Masan cũng đã hé lộ khả năng tăng kế hoạch lợi nhuận cả năm lên gần nửa tỷ USD.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan, cho biết doanh thu hợp nhất quý II của tập đoàn ước tăng gần 40% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng khoảng 80%.

Đà tăng trưởng được ghi nhận trên hầu hết lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, WinCommerce dự kiến tăng doanh thu khoảng 30%, mảng hàng tiêu dùng (FMCG) tăng trên 20%, mảng thịt mát tăng gần 20%, chuỗi Phúc Long tăng 35-40%, còn Masan High-Tech Materials được kỳ vọng tăng trưởng gấp khoảng 3 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Masan ước đạt khoảng 51.500 tỷ đồng doanh thu và 4.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 38% và 76% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Danny Le, kế hoạch doanh thu dự kiến không có nhiều thay đổi, song chỉ tiêu lợi nhuận có thể được nâng lên đáng kể, có khả năng đạt khoảng 10.000- 12.000 tỷ đồng trong năm nay.