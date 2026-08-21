Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn sai cho cá nhân, hộ kinh doanh

Cục Thuế lưu ý không nên xử lý hóa đơn sai theo thói quen cũ mà cần xác định đúng bản chất giao dịch, nội dung sai, loại hóa đơn để tránh càng sửa càng sai.

Trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về quản lý thuế được triển khai, yêu cầu cập nhật và thực hiện đúng quy định đặt ra ngày càng cao đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Từ thực tiễn này, Cục Thuế đã triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026”, nhằm tạo thêm một kênh tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai

Bà Trương Phương Thảo, Chuyên viên Ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã trực tiếp phân tích những nội dung cần lưu ý, làm rõ các tình huống thực tế, chỉ ra những sai sót phổ biến và hướng dẫn cách xử lý hóa đơn có sai sót theo đúng quy định.

Theo bà Thảo, tâm lý và thói quen xử lý hóa đơn giấy trước đây là khi phát hiện sai sót, người bán thường hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới. Tuy nhiên, cách làm này không còn phù hợp khi chuyển sang hóa đơn điện tử.

Với hóa đơn điện tử, trước hết người nộp thuế cần xác định chính xác nội dung sai sót, chỉ tiêu đó có thuộc trường hợp phải điều chỉnh hoặc thay thế hay không, hay chỉ cần thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT quy định tại Thông tư 91/2026/TT-BTC.

Do đó, để lựa chọn đúng phương án xử lý, người nộp thuế cần xác định 3 yếu tố: sai ở nội dung nào, thuộc loại hóa đơn nào và hóa đơn được chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo phương thức nào. Khi xác định đúng các tiêu chí này, việc xử lý sai sót sẽ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Đối với những sai sót liên quan đến các chỉ tiêu quan trọng như đơn giá, mã số thuế của người mua, thành tiền hoặc số tiền thuế… người bán phải thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn. Tương tự, trường hợp sai số lượng hàng hóa và số tiền cũng được xem là sai sót quan trọng, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thanh toán và số thuế phải nộp.

Trong những trường hợp này, người bán có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế để khắc phục sai sót. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc thù như hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền hoặc hóa đơn liên quan đến đăng ký, sử dụng và quyền sở hữu sẽ không áp dụng phương án điều chỉnh mà phải lập hóa đơn thay thế.

Lưu ý, khi đã lựa chọn một phương án xử lý, người bán cần duy trì thống nhất phương án đó nếu tiếp tục phát hiện sai sót. Cụ thể, nếu lần đầu lựa chọn lập hóa đơn thay thế, khi phát hiện lỗi mới trên hóa đơn đã thay thế thì tiếp tục lập hóa đơn thay thế. Tương tự, nếu lựa chọn phương án điều chỉnh, các sai sót phát sinh tiếp theo cũng tiếp tục được xử lý bằng hóa đơn điều chỉnh.

Nguyên tắc “bàn tay vàng” khi xử lý sai sót hóa đơn điện tử: Theo bà Trương Phương Thảo, người nộp thuế có thể ghi nhớ 5 nguyên tắc quan trọng, được ví như “bàn tay vàng”, để xác định đúng cách xử lý khi hóa đơn điện tử phát sinh sai sót. Thứ nhất, xác định đúng bản chất giao dịch. Người nộp thuế cần làm rõ sai sót thực sự nằm ở hóa đơn đã lập hay phát sinh từ một giao dịch kinh tế mới làm thay đổi giao dịch ban đầu. Nếu hóa đơn được lập sai, cần xử lý theo quy định về hóa đơn sai sót. Ngược lại, nếu phát sinh một giao dịch kinh tế mới làm thay đổi giao dịch ban đầu, việc xử lý phải được thực hiện trên cơ sở giao dịch mới phát sinh. Thứ hai, xác định chính xác sai ở đâu. Người nộp thuế cần kiểm tra cụ thể chỉ tiêu nào trên hóa đơn bị sai. Nếu sai sót thuộc nhóm phải điều chỉnh hoặc thay thế thì thực hiện theo phương án tương ứng. Trường hợp chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế hoặc người mua thì không cần thực hiện điều chỉnh, thay thế hóa đơn mà chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo theo quy định. Thứ ba, xác định điều chỉnh tăng hay giảm. Nếu số liệu trên hóa đơn cao hơn so với thực tế giao dịch kinh tế, người bán thực hiện điều chỉnh giảm, thể hiện bằng số âm (-). Ngược lại, nếu số liệu trên hóa đơn thấp hơn thực tế giao dịch thì thực hiện điều chỉnh tăng, thể hiện bằng số dương (+). Thứ tư, xác định đúng loại hóa đơn. Người nộp thuế cần xem xét hóa đơn đang sử dụng thuộc loại nào. Và cuối cùng, xác định phương thức truyền, nhận dữ liệu với cơ quan thuế. Sau khi xác định đúng loại hóa đơn và phương thức truyền, nhận dữ liệu, người nộp thuế có thể lựa chọn phương án xử lý phù hợp, xác định chính xác nội dung cần sửa và các chỉ tiêu liên quan cần điều chỉnh.

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm có phải đăng ký thuế?

Một doanh nghiệp đặt câu hỏi về trường hợp cá nhân ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, thực hiện hoạt động đại lý theo nội dung, phạm vi và điều kiện trong hợp đồng. Các cá nhân này có phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hoạt động đại lý bảo hiểm hay không?

Trả lời, Cục Thuế cho biết cá nhân làm đại lý bảo hiểm phải đăng ký thuế với cơ quan thuế. Riêng việc có phải đăng ký kinh doanh hay không, cá nhân cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành về bảo hiểm để được xác định theo quy định.

Trường hợp cá nhân đăng ký kinh doanh sau khi đã đăng ký thuế, mã định danh cá nhân vẫn được sử dụng làm mã số thuế.

Bán USD cho ngân hàng có phải xuất hóa đơn GTGT?

Một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thông thường hỏi khi bán USD cho ngân hàng có phải lập hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Cục Thuế trả lời không phải lập hóa đơn GTGT khi bán USD cho ngân hàng.

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử xuất hóa đơn thế nào?

Một cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đặt câu hỏi về việc xuất hóa đơn khi bán hàng.

Theo Cục Thuế, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng /năm, người bán thuộc diện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Người bán có thể ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn điện tử thay mình. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 91/2026/TT-BTC.

Hộ kinh doanh thuê nhà có được nộp thuế thay chủ nhà?

Một hộ kinh doanh hỏi về trường hợp thuê nhà của cá nhân và muốn biết liệu có được kê khai, nộp thuế thay cho chủ nhà hay không.

Cục Thuế dẫn quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, theo đó, trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân và trong hợp đồng có thỏa thuận bên thuê là người khai thuế, nộp thuế thay thì tổ chức thực hiện việc khai, nộp thuế thay cho cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng tương tự với trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản. Khi đó, người cho thuê phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ khai thuế.

Theo Cục Thuế, đối với trường hợp hộ kinh doanh thuê nhà của cá nhân, người có nhà cho thuê phải trực tiếp khai thuế.