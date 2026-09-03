VN-Index đã vượt 1.800 điểm, chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ nghỉ lễ?

VN-Index đã vượt 1.800 điểm nhưng đà tăng chưa bền vững. Các chuyên gia phân tích cho rằng thị trường vẫn tích cực, song nhà đầu tư nên chờ nhịp điều chỉnh để tăng tỷ trọng.

Trong tuần giao dịch 24-28/8, chỉ số VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng và chính thức vượt mốc 1.800 điểm để tiến vào vùng kháng cự 1.850-1.860 điểm.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC, VHM, FPT và VPB đóng vai trò dẫn dắt. Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể so với các tuần liền trước, trong khi khối ngoại đảo chiều sang mua ròng trong phần lớn các phiên, cho thấy dòng tiền đang có tín hiệu tích cực trở lại.

Dù vậy, đà tăng của thị trường vẫn chưa thực sự bền vững. Dòng tiền chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu và nhóm ngành riêng lẻ, thay vì phân bổ rộng trên toàn thị trường. Đây có thể là yếu tố khiến VN-Index đối mặt với áp lực rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự cao hơn.

Kết thúc tuần trước, VN-Index tạm dừng tại 1.832,12 điểm, tăng 64 điểm, tương đương 3,6% so với tuần trước.

Để ý mốc 1.820-1.840 điểm?

Sau khi vượt 1.800 điểm, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhưng các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đà tăng có dấu hiệu chững lại.

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index giữ được vùng 1.820-1.840 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang phát đi tín hiệu thận trọng hơn. Trên đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy đà tăng của chỉ số đang có dấu hiệu chững lại. Rủi ro rung lắc tại vùng 1.810-1.840 điểm vẫn hiện hữu.

VCBS cho rằng thị trường đã nỗ lực cân bằng quanh vùng 1.820-1.840 điểm trước kỳ nghỉ dài ngày, dù áp lực nguồn cung đã gia tăng trong phiên cuối tuần trước.

Theo công ty chứng khoán này, nhà đầu tư nên quan sát thêm diễn biến thị trường sau kỳ nghỉ, thay vì vội vàng gia tăng tỷ trọng. Việc giải ngân có thể được cân nhắc khi cổ phiếu nhận được sự ủng hộ của dòng tiền, bật tăng từ nền giá tích lũy chặt chẽ hoặc cho tín hiệu kiểm tra thành công các vùng hỗ trợ.

VN-Index neo ở mức cao nhất 2 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Trong khi VCBS thận trọng với diễn biến ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với xu hướng chung của VN-Index.

Theo nhóm chuyên gia tại đây, trong phiên 28/8, chỉ số có thời điểm rung lắc do áp lực chốt lời ngắn hạn nhưng vẫn quay lại sắc xanh vào cuối phiên. Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã bứt phá khỏi đường xu hướng giảm và vượt lên trên hệ thống các đường trung bình, qua đó củng cố tín hiệu về một xu hướng tăng có nền tảng tương đối vững chắc.

Đáng chú ý, TPS cho rằng VN-Index đã hình thành mô hình tam giác cân, với mục tiêu lý thuyết có thể hướng tới khoảng 2.020 điểm. Tuy nhiên, để kịch bản này được kích hoạt, chỉ số trước hết cần lần lượt vượt qua các vùng kháng cự 1.895 và 1.930 điểm.

Hiện tại, TPS lưu ý dù chỉ số chính đã vượt kháng cự 1.830 điểm, dòng tiền chưa cho thấy sự quyết liệt. Do đó, thị trường có thể cần thêm một vài phiên để củng cố động lượng trước khi hướng tới các vùng điểm cao hơn.

Dù vậy, việc xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ trong giai đoạn này không nhất thiết là tín hiệu tiêu cực. Theo TPS, đây có thể trở thành cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng ở mức giá tốt hơn, thay vì mua đuổi trong các phiên tăng mạnh.

Nhà môi giới này duy trì quan điểm tích cực với VN-Index trong vài tuần tới, song khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi bằng mọi giá, bởi các vùng kháng cự phía trước có thể tạo ra những điểm mua an toàn hơn.

VN-Index đi theo kịch bản nào?

Ở góc nhìn rộng hơn, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá sức khỏe thị trường đang chuyển biến tích cực. VN-Index đã chuyển sang trạng thái tăng trong ngắn hạn, trong khi gần 57% số cổ phiếu đang giao dịch trên đường trung bình 20 ngày (MA20). Tỷ lệ này vượt 50% cho thấy xu hướng tích cực đang chiếm ưu thế và lực cầu đã có sự lan tỏa tương đối tốt.

Đánh giá về diễn biến vừa qua, ACBS cho rằng VN-Index đã có một tuần tăng đột phá khi chính thức vượt vùng kháng cự 1.810 điểm và hiện giằng co quanh vùng 1.840 điểm. Thanh khoản trong phần lớn các phiên duy trì trên mức trung bình tháng, cho thấy dòng tiền và lực cầu đang được cải thiện.

Tuy nhiên, động lực tăng điểm vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Riêng mức tăng của cổ phiếu này đã đóng góp hơn 52 điểm cho VN-Index trong tuần trước, cho thấy đà tăng chưa thực sự lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Nhà môi giới này cho rằng trạng thái giằng co hoặc tích lũy có thể tiếp diễn sau khi chỉ số vượt vùng 1.810 điểm. Mốc 1.800 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ quan trọng cần được bảo vệ trong quá trình tích lũy. Nếu giữ vững vùng giá này, xu hướng tăng nhiều khả năng tiếp tục được củng cố, mở ra khả năng VN-Index hướng tới vùng kháng cự mạnh tại 1.900-1.930 điểm, tương ứng khu vực đỉnh lịch sử.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng duy trì đánh giá tích cực với xu hướng ngắn hạn của VN-Index, dù cho rằng thị trường đang xuất hiện những dấu hiệu lưỡng lự sau nhịp tăng mạnh.

Yuanta dự báo VN-Index có thể tiếp tục duy trì quán tính tăng và hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm trong phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Các nhóm được đánh giá có khả năng hỗ trợ thị trường gồm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, bán lẻ, logistics và cao su, cùng nhóm cổ phiếu nằm trong danh sách được mua vào của bộ chỉ số FTSE GEIS.

Với tầm nhìn dưới 1 tháng, Yuanta khuyến nghị không vội mua đuổi trong những phiên tăng mạnh, thay vào đó có thể xem xét giải ngân khi thị trường xuất hiện nhịp rung lắc sau kỳ nghỉ. Trọng tâm vẫn là các nhóm ngành đang có triển vọng dòng tiền kể trên.

Ở tầm nhìn 1-5 tháng, VN-Index đã có tuần tăng thứ 2 liên tiếp nhưng để mở rộng xu hướng tăng trung hạn lên các vùng cao hơn, chỉ số cần vượt qua vùng 1.870 điểm. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng hiện tại và ưu tiên gia tăng vị thế khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh, thay vì chạy theo đà tăng của chỉ số.