Jollibee bán quyền kiểm soát Highlands Coffee

Jollibee Foods Corporation sẽ bán 11% cổ phần tại công ty sở hữu Highlands Coffee cho doanh nghiệp của nhà sáng lập David Thái với giá 2.300 tỷ đồng.

Jollibee bán 11% Highlands Coffee với giá 88 triệu USD, định giá doanh nghiệp ở mức 800 triệu USD. Ảnh: H.L.

Jollibee Foods Corporation (JFC) ngày 23/9 thông báo công ty con 100% vốn là JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại SF Vung Tau Joint Stock Company (SFVT) cho Viet Thai International Joint Stock Company (VTI).

SFVT là công ty nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam. Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD ), chưa bao gồm các khoản điều chỉnh. Qua đó, chuỗi cà phê Việt Nam được định giá ở mức 800 triệu USD .

Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại Highlands Coffee sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi VTI tăng từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát. Giao dịch vẫn cần đáp ứng các điều kiện thông thường trước khi hoàn tất, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý và sự đồng thuận của cổ đông.

VTI, doanh nghiệp do ông David Thái thành lập năm 1998, là cổ đông sáng lập Highlands Coffee và là đối tác liên doanh của Jollibee tại SFVT. Hiện, nhà sáng lập David Thái đảm nhiệm vị trí CEO Highlands Coffee.

Jollibee cho biết thương vụ nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn là xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút nguồn vốn bên ngoài với mức định giá phù hợp.

Số tiền 88 triệu USD từ thương vụ sẽ được đưa vào bảng cân đối kế toán nhằm giảm nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng cao khác và phân bổ cho cổ đông. Tập đoàn Philippines đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng của Highlands thông qua 49% cổ phần còn lại.

Jollibee cũng cho rằng mức định giá 800 triệu USD sẽ là cơ sở tham chiếu cho giá trị của Highlands trước kế hoạch niêm yết trong nước.

Highlands Coffee được thành lập năm 1999, ban đầu kinh doanh cà phê đóng gói trước khi mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2002. Năm 2012, Jollibee Foods Corporation thông qua công ty con JSF Investments đầu tư vào Highlands. Đến năm 2017, Jollibee nâng sở hữu tại công ty mẹ Highlands lên 60%, trong khi VTI của ông David Thái nắm 40%.

Sau hơn một thập kỷ có Jollibee đồng hành, Highlands đã trở thành một trong những chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Cuối năm 2025, hệ thống có 985 cửa hàng, tăng thêm 134 điểm trong năm. Trong số này, 947 cửa hàng tại Việt Nam và 38 cửa hàng tại Philippines; riêng tại Việt Nam có 851 cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành và 96 cửa hàng nhượng quyền.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 công bố gần đây, Jollibee Foods Corp ghi nhận doanh thu tăng mạnh 11% lên 85,9 tỷ peso (khoảng 1,4 tỷ USD ), trong khi doanh số toàn hệ thống tăng 14%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,5% quý I lên 18,5% trong quý II.

Lợi nhuận ròng của JFC trong cùng giai đoạn đạt 3,4 tỷ peso (khoảng 58,6 triệu USD ), tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 131% so với quý I. Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

Tại thị trường Việt Nam, Highlands Coffee cũng ghi nhận tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở mức 12%, cho thấy đà tăng không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới mà còn từ hiệu quả vận hành trên các cửa hàng đang hoạt động.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh doanh của chuỗi cũng cải thiện. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) ước đạt 1,03 tỷ peso ( 17 triệu USD ) trong quý II/2026, tăng 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt hơn 1,7 tỷ peso ( 28 triệu USD ), tăng 39% so với mức 1,24 tỷ peso ( 20 triệu USD ) cùng kỳ năm trước.