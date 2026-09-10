Giá vàng thế giới 'khó đoán', dầu thô chưa ngừng tăng

Giá vàng thế giới diễn biến "như tàu lượn" khi đột ngột tăng - giảm ở phiên mới nhất, trong khi giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tiếp tục tăng mạnh lên vùng giá 101 USD/thùng.

Kim loại quý hiện giao dịch quanh vùng 4.408 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới khiến giới đầu tư "khó đoán" khi bất ngờ tăng hơn 40 USD lên mốc 4.433 USD /ounce mở đầu phiên sáng nay. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, mặt hàng này nhanh chóng giảm mạnh xuống 4.374 USD /ounce, trước khi bước vào khoảng thời gian "giằng co" quanh vùng 4.400- 4.420 USD .

Theo cập nhật trên Kitco, kim loại quý hiện đã giao dịch ổn định quanh vùng 4.408 USD /ounce.

Còn hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX giảm nhẹ 0,19% xuống 4.451 USD /ounce.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết thị trường vàng đang nhận được một số yếu tố hỗ trợ khi đồng USD gần đây chịu áp lực giảm nhẹ.

Cụ thể, đồng USD dao động gần mức thấp nhất trong 2 tuần qua, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,3%, lên 67,91 USD /ounce. Giá bạch kim tăng 5,1%, lên 1.906,20 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,2%, lên 1.365,50 USD /ounce.

Chuyên gia Kitco nhận định các kim loại vẫn duy trì đà tăng, nhưng diễn biến bên trong thị trường có sự phân hóa. Giá vàng tăng bất chấp lợi suất trái phiếu đi lên, nhờ đồng USD giảm và nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát. Thậm chí, bạc còn tăng mạnh hơn vàng, vốn được hỗ trợ bởi cùng yếu tố đồng USD suy yếu và tín hiệu kỹ thuật tích cực hơn sau khi lực mua đưa giá trở lại trên ngưỡng 67 USD /ounce.

Mặt khác, giá dầu tiếp tục tăng cao sau khi dầu Brent vượt mốc 100 USD /thùng, trong bối cảnh các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng hơn khi Iran và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công lớn nhất, nhằm vào hoạt động vận tải biển kể từ khi xung đột kéo dài 6 tháng giữa hai nước bắt đầu, theo Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 10/9, giá dầu Brent toàn cầu đang giao dịch quanh 101 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ tiếp đà tăng mạnh lên 97 USD /thùng.

Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, cho biết giá dầu tăng cao tạo thêm áp lực lạm phát, nhưng nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá cũng đang đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, bởi chính sách tiền tệ hiện tập trung vào việc kiềm chế lạm phát nhiều hơn so với một số giai đoạn trước đây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn được xem là chuẩn tham chiếu, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trước khi có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, việc giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng trong các phiên gần đây gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, khi các chỉ số chính đóng cửa phiên ngày 9/9 trong sắc đỏ. Chỉ số S&P 500 giảm 37,16 điểm (-0,5%) xuống 7.636,36 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 405,41 điểm (-0,8%) xuống 52.380,66 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 168,07 điểm (-0,6%) xuống 26.253,34 điểm.

Các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 10/9 (giờ Mỹ) và số liệu lạm phát tiêu dùng vào ngày 11/9, nhằm đánh giá liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả hay không.