Giá dầu thô vượt 100 USD

Giá dầu thô đã tăng phiên thứ 4 liên tiếp, đưa dầu Brent chính thức vượt 100 USD/thùng.

Giá dầu thô vừa trải qua 4 phiên tăng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Thị trường dầu thô đã tăng phiên thứ 4 liên tiếp, đặc biệt sau thông tin chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số thành phố của Arab Saudi. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran, còn Iran tấn công một căn cứ của Mỹ tại Jordan, theo CNBC.

Theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tiếp tục tăng gần 2,6% lên trên 100 USD /thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 2% lên 95 USD /thùng.

Như vậy, giá dầu Brent đã tăng hơn 60% kể từ đầu năm và hiện vượt mốc 100 USD /thùng lần thứ 3 trong năm nay.

Các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel còn tăng mạnh hơn, khi xung đột tại Trung Đông lan rộng đến khu vực Biển Đỏ gần Arab Saudi, bên cạnh cuộc chiến Nga - Ukraine. Những đợt tăng giá này có nguy cơ tạo ra một làn sóng chi phí lạm phát mới, gây thêm áp lực lên các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, theo Bloomberg.

Trên thị trường kim loại, trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng thế giới cũng có thời điểm tăng trở lại lên 4.410 USD /ounce, từ mốc 4.342 USD /ounce trong phiên sáng. Hiện, mặt hàng này đã thu hẹp đà tăng, giảm nhẹ xuống 4.400 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX kỳ hạn tại Mỹ nhích nhẹ 6,5 USD lên sát 4.445 USD /ounce.

Việc giá vàng trải qua nhịp tăng liên quan đến đồng USD tiếp tục suy yếu, khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Chỉ số USD Index lúc này đang giảm 0,04% xuống 98,8.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định trên thị trường vàng, cuộc "giằng co" giữa phe mua và phe bán đang diễn ra trong ngắn hạn. Vị chuyên gia nói thêm thị trường có thể tiếp tục chứng kiến những biến động tương tự cho đến cuối tuần này, khi báo cáo CPI được công bố.

"Trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng thắt chặt chính sách gây sức ép lên giá vàng, xu hướng tìm kiếm tài sản để phòng ngừa sự mất giá của đồng USD và những lo ngại về thâm hụt tài khóa vẫn đang hỗ trợ giá vàng", ông nhìn nhận.

Không chỉ riêng vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 66 USD /ounce, giá bạch kim tăng 1%, lên 1.831,76 USD /ounce, còn palladium lại giảm 0,3%, xuống 1.344,69 USD /ounce.

Liên quan đến triển vọng giá bạc, bà Kelly Xu, chiến lược gia hàng hóa tại Alpine Macro, cho biết thị trường vật chất vẫn đang trong tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Xét về dài hạn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cơ cấu có thể tiếp diễn vì sản lượng khai thác mỏ khó tăng nhanh, trong khi nhu cầu bạc ngày càng cao do quá trình điện khí hóa, ngành điện tử và cơ sở hạ tầng phục vụ AI. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong dài hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào khoảng 60%.