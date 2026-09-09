Nga đăng ký đầu tư gần 1 tỷ USD vào Việt Nam

Nga hiện có 244 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, xếp thứ 28 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng tập trung trao đổi về hợp tác tài chính song phương, đồng thời rà soát những nội dung đang triển khai và bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ về tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045.

Bộ trưởng Tuấn cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được thúc đẩy.

Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Vốn FDI đăng ký 8 tháng ước đạt 40,63 tỷ USD ; vốn thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD .

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì quy mô lớn, với tổng kim ngạch 8 tháng đạt 770,14 tỷ USD , trong đó xuất khẩu đạt 374,84 tỷ USD và nhập khẩu đạt 395,30 tỷ USD .

Đối với quan hệ kinh tế Việt Nam - Nga, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch hai chiều đạt 3,24 tỷ USD , tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam xuất khẩu sang Nga 1,33 tỷ USD hàng hóa và nhập khẩu 1,91 tỷ USD .

Về đầu tư, đến ngày 31/8, các nhà đầu tư Nga có 244 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 996,81 triệu USD , xếp thứ 28 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 19 dự án còn hiệu lực tại Nga, với tổng vốn đăng ký 1,64 tỷ USD , đứng thứ 4 trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến Liên doanh Rusvietpetro và các dự án chăn nuôi bò sữa, nông nghiệp của Tập đoàn TH.

Trong lĩnh vực tài chính, hai Bộ đang hợp tác ở một số mảng như đầu tư, thuế và hải quan. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục nâng hiệu quả hợp tác, đồng thời mở rộng trao đổi kinh nghiệm về thị trường tài chính, phát triển doanh nghiệp tư nhân, khoa học - công nghệ, tài chính xanh, tài chính số và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, hai bên có thể tăng cường phối hợp để tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thanh toán, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh thuận lợi hơn.

Hai Bộ trưởng cũng rà soát các nội dung hợp tác tài chính đang được triển khai, thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy những lĩnh vực, dự án có tiềm năng. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Liên bang Nga.