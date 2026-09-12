Tin vui với giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới có xu hướng phục hồi khi tăng gần 50 USD so với vùng đáy được thiết lập trong phiên giao dịch ngày 11/9.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 32 USD so với phiên liền trước lên 4.347,7 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý từng nỗ lực leo thành công lên vùng giá 4.400 USD /ounce nhưng ngay sau khi thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố đã khiến mặt hàng này đảo chiều giảm xuống vùng giá hiện tại.

Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn 50 USD so với vùng đáy được thiết lập vào ngày 11/9.

Trên sàn COMEX, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm nhẹ 17,3 USD xuống 4.390 USD /ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định giá vàng đang phục hồi nhanh chóng sau một nhịp giảm ngắn, khi dữ liệu CPI có thể củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Ông cũng nói thêm biên độ biến động tương đối hạn chế, bởi thị trường đã định giá khoảng 70% khả năng ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ tăng lãi suất.

Thị trường vàng đã chịu áp lực trong tuần này khi giá dầu tăng trở lại làm dấy lên những lo ngại rộng hơn về lạm phát và duy trì kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Một số nhà giao dịch đã xây dựng các vị thế bán trước thời điểm công bố dữ liệu, dự đoán Fed sẽ bắt đầu một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng mua lại các vị thế này sau khi nhận định rằng số liệu lạm phát cao hơn dự kiến nhiều khả năng khiến Fed chỉ tăng lãi suất một lần, thay vì khởi động một chu kỳ thắt chặt kéo dài, theo Bloomberg.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng đây là trường hợp điển hình của chiến lược "bán theo tin đồn, mua theo sự thật".

"Thị trường vàng chịu áp lực trong cả tuần khi giá dầu tăng và mặc dù CPI không mang lại bất kỳ sự nhẹ nhõm nào, việc giá dầu và lợi suất trái phiếu đang giảm đã hỗ trợ và thúc đẩy đà phục hồi do nhà đầu tư đóng các vị thế bán", vị chuyên gia diễn giải.

Cũng trong phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay tăng 1,6%, lên 64,54 USD /ounce, nhưng vẫn giảm 2,6% trong cả tuần. Giá bạch kim tăng 1%, lên 1.792,11 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 2,1%, lên 1.308,63 USD /ounce. Tuy nhiên, cả 2 kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.

Hiện tại, chuyên gia Kitco nhận định vàng đang duy trì trong vùng thoái lui 4.319,60- 4.230,51 USD /ounce, vốn được xác định trong phân tích kỹ thuật mới nhất và vẫn đứng trên đường trung bình động 50 ngày ở 4.269,02 USD /ounce, trong khi giá bạc đã bảo vệ được vùng hỗ trợ 62- 62,5 USD /ounce sau khi giảm hơn 5% trong phiên ngày 10/9.

Dù vậy, đà phục hồi hiện vẫn mang tính ngắn hạn về mặt kỹ thuật, chưa đủ để xác nhận một xu hướng đảo chiều. Phe mua cần đưa giá vàng vượt vùng kháng cự 4.396,78- 4.489,87 USD /ounce và giá bạc trở lại trên vùng 65,6- 68,17 USD /ounce trước khi đà phục hồi có thể được xem là bền vững về mặt kỹ thuật.

Liên quan đến thị trường dầu thô, dòng chảy dầu vẫn bị hạn chế khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau. Thế nhưng, giá dầu đã đảo chiều giảm sau những thông tin cho biết các ngoại trưởng trong khu vực đang nỗ lực xây dựng một thỏa thuận tạm thời về hoạt động vận chuyển qua tuyến đường biển này.

Cập nhật số liệu trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm hơn 2% xuống 100 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giảm gần 3% xuống quanh 104 USD /thùng.

Dù vậy, giá dầu Brent vẫn hướng tới mức tăng hơn 8% trong cả tuần, và xung đột tiếp tục là một rủi ro lạm phát đáng lưu ý.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên cuối tuần tăng điểm khi giá dầu giảm và báo cáo CPI tháng 8 được công bố gần sát kỳ vọng, giúp tâm lý chấp nhận rủi ro ổn định trở lại. Chỉ số S&P 500 tăng 65,28 điểm (+0,9%) lên 7.656,98 điểm, Dow Jones tăng 509,19 điểm (+1%) lên 52.573,29 điểm và Nasdaq Composite tăng tương tự 1%, lên 26.333,04 điểm.

Các vị thế trên thị trường mới nhất vẫn cho thấy xu hướng thiên về chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng ít xáo trộn hơn so với cú sốc từ giá dầu và lợi suất hôm thứ Năm. CPI tháng 8 phù hợp với kỳ vọng xét trên chỉ số tổng thể, trong khi CPI lõi vẫn ở mức đủ cao để đẩy xác suất Fed tăng lãi suất lên. Thị trường phái sinh hiện định giá khoảng 85-90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % vào tuần tới.