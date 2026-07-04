Cảnh báo chiêu trò biến phí tập gym thành khoản vay tín dụng

Nhiều người tiêu dùng phản ánh bị nhân viên phòng tập tư vấn mập mờ, khiến chi phí mua gói tập trở thành khoản vay tiêu dùng mà không nhận thức đầy đủ về bản chất giao dịch.

Nhiều hợp đồng tín dụng được "hô biến" từ khoản đăng ký gói tập ở phòng gym. Ảnh minh họa: Getfit.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số phòng tập thể hình, gym có dấu hiệu tư vấn thiếu minh bạch, khiến khách hàng vô tình phát sinh các khoản vay tín dụng tiêu dùng khi đăng ký gói tập trả góp.

Theo cơ quan này, tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 thời gian qua đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến việc khách hàng bị dẫn dắt ký kết hợp đồng vay vốn với các công ty tài chính nhưng lại nghĩ rằng mình chỉ đang đăng ký gói tập trả góp thông thường.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ ra các thủ đoạn phổ biến.

Thứ nhất, nhân viên phòng tập yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chụp căn cước công dân, xác thực khuôn mặt hoặc thao tác trên ứng dụng với lý do hoàn tất thủ tục đăng ký gói tập. Thực tế, các thông tin này có thể được sử dụng để thiết lập khoản vay tín dụng mà khách hàng không được giải thích đầy đủ.

Thứ hai, hợp đồng được gửi dưới dạng điện tử hoặc thao tác trực tiếp trên thiết bị của nhân viên, trong khi khách hàng chỉ được giới thiệu đây là hợp đồng dịch vụ tập luyện. Những thuật ngữ như "trả góp", "hỗ trợ tài chính", "trả dần hàng tháng" dễ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đây chỉ là phương thức thanh toán, thay vì một hợp đồng tín dụng độc lập.

Ngoài ra, một số cơ sở còn tạo áp lực bằng các chương trình ưu đãi "chỉ áp dụng trong hôm nay", thúc ép khách hàng ký kết ngay mà không có đủ thời gian đọc kỹ điều khoản hợp đồng. Một số trường hợp còn bổ sung các điều khoản bất lợi hoặc từ chối hoàn tiền sau khi khách đã thanh toán.

Cơ quan quản lý lưu ý hợp đồng dịch vụ tập luyện và hợp đồng vay tín dụng là hai quan hệ pháp lý độc lập. Vì vậy, ngay cả khi phòng tập ngừng hoạt động, giải thể hoặc không cung cấp đúng dịch vụ cam kết, khách hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán khoản vay với công ty tài chính. Nếu tự ý dừng trả nợ, người vay có thể bị tính lãi quá hạn, chịu phí phạt và bị ghi nhận nợ xấu trên hệ thống thông tin tín dụng.

Để hạn chế rủi ro, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng không giao điện thoại cá nhân cho người khác thao tác, không cung cấp mã OTP hoặc thực hiện định danh điện tử nếu không có nhu cầu vay vốn. Người dân cũng nên yêu cầu được đọc đầy đủ hợp đồng trước khi ký, làm rõ bản chất của hình thức trả góp và chỉ lựa chọn các phòng tập có phương thức thanh toán minh bạch.

Trong trường hợp phát hiện bị ký hợp đồng vay ngoài ý muốn, người tiêu dùng cần nhanh chóng liên hệ công ty tài chính để thông báo sự việc, đồng thời gửi khiếu nại tới phòng tập và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hỗ trợ xử lý.

Đồng thời, người tiêu dùng nên lưu giữ các chứng cứ liên quan như hợp đồng, hóa đơn, tin nhắn, biên nhận và phản ánh đến cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết nếu phát sinh tranh chấp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, việc chủ động tìm hiểu thông tin, đọc kỹ hợp đồng và chỉ xác nhận giao dịch khi đã hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình là cách hiệu quả nhất để tránh rơi vào bẫy tín dụng núp bóng các chương trình trả góp.