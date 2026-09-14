VN-Index bị 'đe dọa'

Sau khi mất mốc 1.800 điểm, VN-Index đang đối mặt áp lực điều chỉnh. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng và hạ tỷ trọng.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi ngay trong phiên đầu tuần, áp lực bán mạnh khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất mốc 1.870 điểm. Trong các phiên tiếp theo, dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là chứng khoán, ngân hàng và nhóm Vingroup, qua đó tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nổi bật tại những ngành chưa ghi nhận đà tăng mạnh trong thời gian trước đó như khu công nghiệp, bán lẻ và dầu khí. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng.

Kết thúc tuần, VN-Index dừng tại 1.795,21 điểm, giảm 57,87 điểm (-3,1%), so với cuối tuần trước.

VN-Index đối mặt vùng hỗ trợ 1.760-1.790 điểm

Sau khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần và đánh mất mốc 1.800 điểm, VN-Index đang đứng trước vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.760-1.790 điểm. Các công ty chứng khoán nhìn chung đánh giá áp lực điều chỉnh chưa kết thúc, khi thanh khoản tăng mạnh trong phiên giảm sâu, trong khi các chỉ báo kỹ thuật chưa phát đi tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, trong khi thanh khoản có phần gia tăng, cho thấy phe bán vẫn đang áp đảo và lực cầu bắt đáy còn thiếu hụt.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều dù chỉ số đã lùi về gần vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đáy cũ gần nhất, tương đương 1.780 điểm, cũng là vùng MA50 của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống và chưa cho tín hiệu tạo đáy. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Do đó, các nhịp giằng co, rung lắc trong pha điều chỉnh giảm nhiều khả năng vẫn xuất hiện với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định tại 1.780-1.790 điểm.

Với diễn biến phiên cuối tuần khi VN-Index giảm sâu 34,02 điểm, VCBS cho rằng áp lực bán chủ động đã lan tỏa trên diện rộng, phản ánh tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục trong những phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Vn-Index giảm xuống dưới mốc 1.800 điểm trong phiên cuối tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh biến động mạnh, công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, theo dõi sát diễn biến để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại những vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định được xem là cần thiết để nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục sau đó nhằm cơ cấu danh mục và tìm kiếm cơ hội ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá phiên cuối tuần cho thấy mức độ tiêu cực gia tăng khi VN-Index xuyên qua MA10 cùng thanh khoản tăng mạnh lên trên mức trung bình 20 phiên. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang áp đảo.

Đáng chú ý, chỉ số cũng đã xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm trong bối cảnh thị trường chịu tác động bởi lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hành lãi suất của Fed trong cuộc họp ngày 16/9, cùng với áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu tăng cao.

Yuanta dự báo VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực giảm về vùng 1.760-1.780 điểm trong các phiên đầu tuần. Đồng thời, công ty đã hạ đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường xuống mức trung tính.

Với chiến lược dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư quan sát diễn biến điều chỉnh và vùng hỗ trợ 1.760-1.780 điểm. Chiến lược hiện tại vẫn là ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục, với tỷ trọng tham khảo 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt. Đối với nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao, một số nhóm có thể được theo dõi gồm hóa chất với DGC, bán lẻ với DGW, MWG, FRT, sữa với VNM, cảng biển với GMD, DVP, PVP, ngân hàng với MBB, HDB, STB, VPB, bất động sản với VHM, VRE, VPL và công nghệ thông tin với FPT.

Ở góc nhìn trung hạn, Yuanta cho rằng VN-Index đã xuất hiện diễn biến điều chỉnh sau khi tiến tới vùng 1.870 điểm trong tuần qua. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng hạ dần tỷ trọng cổ phiếu và chờ giải ngân trở lại tại những vùng hỗ trợ mạnh hơn.

VN-Index có thể lùi về 1.720 điểm nếu thủng mốc 1.780 điểm

Ở góc nhìn thận trọng hơn về cấu trúc kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng phiên 11/9 cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh và lan rộng, đi kèm thanh khoản đột biến. VN-Index đồng thời xuyên thủng các vùng hỗ trợ ngắn hạn tại MA10 và MA20, sau đó đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Diễn biến này cho thấy cung đang chiếm ưu thế và quán tính giảm có khả năng tiếp diễn trong những phiên đầu tuần.

TPS đánh giá triển vọng ngắn hạn của VN-Index đã trở nên thận trọng hơn khi cấu trúc tăng bị ảnh hưởng. Vùng MA200 ngày tại 1.755 điểm và đáy tháng 8 quanh 1.715 điểm là những vùng hỗ trợ đáng chú ý. Trong khi đó, xu hướng trung và dài hạn hiện chưa bị phá vỡ đáng kể.

Một điểm đáng lưu ý, theo TPS, là sự trái chiều giữa thanh khoản trong nhịp tăng và nhịp giảm gần đây. Thanh khoản có xu hướng suy giảm trong quá trình đi lên nhưng lại tăng đột biến khi thị trường điều chỉnh mạnh. Theo công ty chứng khoán, diễn biến này cho thấy cấu trúc tăng chưa thực sự bền vững và áp lực phân phối đang hiện hữu.

Áp lực này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và thị trường đồng thời chịu tác động từ nhiều biến số vĩ mô, khiến tâm lý nhà đầu tư nhạy cảm hơn trước các thông tin bất lợi. Dù vậy, TPS cho rằng nhịp điều chỉnh cũng có thể mở ra cơ hội đầu tư với mức chiết khấu hấp dẫn khi VN-Index lùi về những vùng hỗ trợ quan trọng.

Tương đồng với TPS về vùng hỗ trợ gần, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng sức khỏe thị trường hiện chưa thực sự tích cực. VN-Index đang duy trì trạng thái đi ngang trong ngắn hạn, nhưng chỉ 20,5% số lượng cổ phiếu đang giao dịch trên MA20, cho thấy mặt bằng chung vẫn tương đối yếu và thiếu sự đồng thuận.

ACBS đánh giá VN-Index đã đảo chiều giảm mạnh sau khi tiếp cận vùng 1.880 điểm và kết tuần dưới mốc 1.800 điểm, qua đó cho thấy xu hướng ngắn hạn suy yếu đáng kể. Thanh khoản phần lớn thời gian duy trì ở mức thấp nhưng tăng vọt trong phiên giảm sâu cuối tuần, phản ánh áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng.

Lực bán, theo ACBS, tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup, tiêu biểu là VIC và VHM, đồng thời lan rộng sang nhiều cổ phiếu ngân hàng như CTG, TCB và MBB. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung trên thị trường.

Trong ngắn hạn, ACBS cho rằng nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.780 điểm. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, chỉ số có thể tiếp tục lùi sâu về vùng 1.720 điểm.