Uber cắt 3.300 nhân sự, khách có thể được đi xe rẻ hơn?

Đợt cắt giảm 3.300 nhân sự giúp Uber tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo thêm nguồn lực để công ty giảm giá và đầu tư vào các kế hoạch tăng trưởng.

Uber cắt 3.300 nhân sự trong đợt tái cấu trúc lớn nhất kể từ đại dịch. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/9, Uber thông báo cắt khoảng 3.300 vị trí, tương đương 10% lực lượng lao động. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất của công ty kể từ đại dịch, khi Uber từng loại bỏ hàng nghìn việc làm trong bối cảnh nhu cầu đi lại lao dốc.

Phát biểu tại Hội nghị Communacopia + Technology do Goldman Sachs tổ chức ngày 10/9, CEO Uber Dara Khosrowshahi cho biết khoản tiết kiệm từ việc tinh giản bộ máy sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trong đó có giảm giá chuyến đi, cải thiện lựa chọn cho khách hàng và tiếp tục đầu tư vào các chương trình tăng trưởng. Uber cũng dự định dùng phần tiết kiệm từ chi phí bảo hiểm để hỗ trợ giảm giá.

Hiện Uber chưa công bố mức giảm cụ thể cũng như thời điểm khách hàng bắt đầu được hưởng giá cước thấp hơn. Tuy nhiên, việc ông Khosrowshahi nhiều lần đề cập đến giá cước cho thấy đây có thể là một phần quan trọng trong kế hoạch tái cấu trúc, thay vì chỉ là thông điệp dành cho nhà đầu tư.

Cắt giảm để bộ máy bớt cồng kềnh

Ông Khosrowshahi nhấn mạnh Uber thực hiện đợt cắt giảm trong “vị thế mạnh thay vì yếu”, đồng thời bác bỏ suy đoán rằng động thái này phản ánh những khó khăn tài chính của công ty.

Trong thư gửi nhân viên, ông Khosrowshahi nói Uber đã tăng trưởng nhanh trong 5 năm qua, mở rộng sang nhiều lĩnh vực và tiếp cận thêm hàng triệu khách hàng.

Theo Business Insider, doanh thu Uber tăng 18% trong năm 2025, lên khoảng 52 tỷ USD . Đà tăng trưởng tiếp tục trong năm 2026 dù tốc độ chậm lại. Trong quý II, doanh thu công ty tăng 12%, đạt khoảng 14,2 tỷ USD .

“Tuy nhiên, tăng trưởng cũng kéo theo sự phức tạp: Nhiều tầng quản lý hơn, nhiều khâu phối hợp hơn, quyền sở hữu công việc bị phân tán hơn và trong một số trường hợp, những cấu trúc từng phù hợp khi các mảng kinh doanh còn nhỏ nhưng không còn hiệu quả ở quy mô hiện tại”, ông Khosrowshahi nói.

CEO Uber Dara Khosrowshahi. Ảnh: Reuters.

Theo vị CEO, một số cấu trúc từng phù hợp khi công ty còn nhỏ nhưng không còn hiệu quả ở quy mô hiện tại. Mục tiêu của đợt tái cấu trúc lần này là xây dựng một Uber “đơn giản và nhanh hơn”, đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư cho tương lai.

Uber dự kiến giảm khoảng 20% số nhân sự nằm cách CEO từ 7 tầng quản lý trở lên. Công ty cũng cắt gần một nửa số “nhóm siêu nhỏ”, vốn chỉ gồm một hoặc hai nhân viên báo cáo cho một quản lý, Guardian cho biết.

Một phần nhân sự quản lý sẽ được chuyển sang các vị trí chuyên môn trực tiếp thay vì bị loại khỏi công ty hoàn toàn. Uber đồng thời sáp nhập một số đội ngũ công nghệ, vận hành và giao hàng để giảm các tầng trung gian.

Công ty cũng siết chính sách làm việc từ xa. Phần lớn nhân viên sẽ phải trở lại văn phòng, trong khi chưa đến 1% lực lượng lao động được phép làm việc hoàn toàn từ xa. Chính sách mới tiếp tục duy trì mô hình kết hợp, yêu cầu nhân viên làm việc tại văn phòng 3 ngày mỗi tuần.

Đáng chú ý, Uber không viện dẫn AI để giải thích cho đợt sa thải. Trong khi nhiều doanh nghiệp công nghệ đang cắt giảm nhân sự để dành nguồn lực cho AI và tự động hóa, ông Khosrowshahi nhấn mạnh những thay đổi lần này liên quan đến cách tổ chức và ưu tiên của Uber, không phải đóng góp của từng nhân viên.

Trước khi công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự ngày 2/9, cổ phiếu Uber có thời gian hoạt động kém tích cực. Tính đến đầu tháng 8, mã này giảm khoảng 12% từ đầu năm. Thông tin về đợt sa thải sau đó đã giúp đảo chiều một phần xu hướng này.

Dùng tiền tiết kiệm để giảm giá

Đáng chú ý, CEO Dara Khosrowshahi cho biết Uber có thể dùng một phần khoản tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm 3.300 nhân sự để giảm giá chuyến đi, cải thiện lựa chọn cho khách hàng và đầu tư tăng trưởng, theo Business Insider.

“Chúng tôi sẽ lấy khoản tiền tiết kiệm được và tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, về cơ bản là giảm giá, cải thiện lựa chọn cho khách hàng và tiếp tục đầu tư vào các chương trình tăng trưởng”, ông Khosrowshahi nói tại hội nghị ngày 10/9.

Khoản tiết kiệm từ quỹ lương không phải nguồn duy nhất. CEO Uber cho biết công ty cũng đang giảm chi phí bảo hiểm và dự định chuyển phần tiết kiệm này vào giá cước. Với một công ty gọi xe, bảo hiểm là một trong những khoản chi phí lớn. Do đó, việc giảm chi phí này có thể tạo thêm dư địa để Uber điều chỉnh giá.

Một phần khoản tiền tiết kiệm từ việc cắt giảm nhân sự được sẽ được Uber tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trong đó có việc hạ giá chuyến đi cho khách hàng. Ảnh: Reuters.

Theo ông Khosrowshahi, giá cước thấp hơn sẽ giúp duy trì mức độ sử dụng ứng dụng của khách hàng, qua đó thúc đẩy số chuyến đi.

Uber chưa công bố cụ thể giá chuyến đi sẽ giảm bao nhiêu hoặc khi nào khách hàng bắt đầu được hưởng mức giá mới. Ông Khosrowshahi cũng chỉ mô tả đây là định hướng của công ty thay vì đưa ra một mục tiêu cụ thể.

Tuy nhiên, việc CEO Uber hai lần nhắc đến giảm giá - một lần liên quan khoản tiết kiệm từ tiền lương và một lần từ chi phí bảo hiểm - cho thấy đây có thể là một ưu tiên thực sự, thay vì chỉ là thông điệp dành cho nhà đầu tư.

Tại Mỹ, Uber cạnh tranh trực tiếp với Lyft, trong khi ở các thị trường quốc tế, công ty phải đối đầu với nhiều đối thủ địa phương. Giá cước là một trong những yếu tố quan trọng khiến khách hàng lựa chọn ứng dụng này thay vì ứng dụng khác.

Do đó, chuyển phần tiết kiệm được sang giá cước không đơn thuần là một động thái nhằm tạo thiện cảm với khách hàng, đây còn có thể là chiến lược để Uber thúc đẩy tăng trưởng số chuyến, tờ Street phân tích.

Đặt cược vào xe tự lái và cuộc đua giá

Việc giảm giá cũng cần được nhìn trong chiến lược dài hạn của Uber, đặc biệt khi công ty đang đặt cược lớn vào xe tự hành.

Uber đang chuẩn bị triển khai taxi tự lái trên đường phố Anh sau khi hợp tác với công ty robotaxi Wayve và được Transport for London (TfL), cơ quan quản lý giao thông thủ đô London, cấp phép vào tháng trước.

Công ty cũng dự kiến đầu tư 10 tỷ USD để phát triển mảng xe tự hành, trong nỗ lực giành vị thế tại thị trường taxi tự lái đang phát triển nhanh. Khi robotaxi được triển khai ở quy mô lớn, chi phí dành cho tài xế con người có thể giảm đáng kể, qua đó tạo thêm lợi thế về giá cho Uber.

Uber đang dồn nhiều nguồn lực vào những lĩnh vực có thể định hình tương lai ngành vận tải như xe tự hành. Ảnh: Reuters.

Trong ngắn hạn, Uber có thể lấy khoản tiết kiệm từ nhân sự và bảo hiểm để giảm giá. Về dài hạn, xe tự hành có thể tiếp tục thay đổi cấu trúc chi phí của dịch vụ gọi xe.

Những động thái này diễn ra khi Uber vẫn đang mở rộng sang các lĩnh vực mới. Công ty gần đây đạt thỏa thuận trị giá 14,8 tỷ USD để mua lại Delivery Hero, doanh nghiệp giao đồ ăn của Đức, nhằm củng cố vị thế trên thị trường giao đồ ăn toàn cầu.

Trong ngày 10/9, ông Khosrowshahi cũng công bố một tín hiệu đáng chú ý với thị trường. Hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy ông đã mua thêm khoảng 10 triệu USD cổ phiếu Uber. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 2% trong phiên này.