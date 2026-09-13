Bộ Xây dựng có cơ cấu mới, gồm 22 đơn vị trực thuộc

Nghị định mới bổ sung cho Bộ Xây dựng một số nhiệm vụ về quy hoạch đô thị, chứng chỉ hành nghề xây dựng, an toàn hàng không và an ninh hàng hải.

Bộ Xây dựng được bổ sung nhiều nhiệm vụ trong quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, an toàn hàng không và hàng hải theo Nghị định 354/2026. Ảnh: TL.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định 354/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9.

Theo quy định mới, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng được giao tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; thẩm định, quyết định công nhận đô thị loại I.

Bộ cũng quản lý việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Xây dựng được giao thêm trách nhiệm về chương trình an toàn hàng không dân dụng, an ninh tàu biển và cảng biển. Bộ tổ chức điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay và tai nạn hàng hải theo thẩm quyền.

Theo Nghị định 354/2026, Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc, gồm Văn phòng và các vụ: Hợp tác quốc tế; Pháp chế; Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức cán bộ; Quy hoạch - Kiến trúc; Vận tải và An toàn giao thông; Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng.

10 cục trực thuộc Bộ gồm Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam là Cục loại 1. Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bốn đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ gồm Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.