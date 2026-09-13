Dừng bán khóa học, doanh thu công ty dạy làm giàu giảm 90%

Sau khi dừng mảng đào tạo, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm giảm gần 90%. Lợi nhuận vẫn tăng nhờ nguồn thu tài chính.

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) chỉ ghi nhận hơn 1 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2026, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu kinh doanh giảm mạnh sau khi dừng đào tạo

Kết quả này diễn ra sau khi doanh nghiệp quyết định dừng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo từ năm nay. Đây từng là mảng kinh doanh gắn với hình ảnh của VLA trong nhiều năm, khi công ty hợp tác với Công ty NIK để triển khai các khóa học về kinh doanh, đầu tư và phát triển kỹ năng.

Theo lãnh đạo VLA, từ năm 2022, thị trường đào tạo thu hẹp, số lượng học viên giảm đáng kể trong khi mức độ cạnh tranh tăng cao. Doanh thu từ hoạt động này vì vậy không đạt kỳ vọng.

Trước khi dừng mảng đào tạo, VLA từng kinh doanh nhiều khóa học liên quan đến đầu tư, bất động sản và kinh doanh. Một số khóa học do các diễn giả của NIK và VLA tham gia giảng dạy có mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quyết định rút khỏi lĩnh vực này được đưa ra tại thời điểm kết quả kinh doanh của VLA phụ thuộc khá lớn vào lượng học viên. Quý IV/2024, doanh thu công ty từng tăng hơn 9 lần cùng kỳ trước đó lên gần 10 tỷ đồng nhờ số lượng học viên tăng mạnh. Sang quý IV/2025, doanh thu lại giảm hơn 91%, còn khoảng 831 triệu đồng khi lượng học viên sụt giảm.

Năm 2025, VLA đạt gần 12 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 19% so với năm 2024. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 874,5 triệu đồng, tăng hơn 69%.

VLA 'bốc hơi' 90% doanh thu vì dừng bán khóa học Nguồn: BCTC Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 8.7 12.9 10.1 7.8 14.4 32.5 11 14.8 12 1 Lãi sau thuế

1.8 1.1 1.1 0.02 5.7 3.6 0.1 0.5 0.9 0.5

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng, lần lượt giảm 67% và gần 43% so với kết quả năm trước.

Sau khi rút khỏi đào tạo, VLA cho biết sẽ tập trung vào một số hướng kinh doanh khác như đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, kinh doanh phần mềm...

Hơn nửa tài sản là các khoản đầu tư tài chính

Trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm sâu, lợi nhuận của VLA trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt gần 472 triệu đồng, tăng khoảng gấp đôi cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở doanh thu tài chính. Khoản thu này đạt khoảng 2,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng gần 84%. Trong đó, VLA ghi nhận gần 1,4 tỷ đồng lãi từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và khoảng 963 triệu đồng lãi từ đầu tư chứng khoán.

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp cũng cho thấy hoạt động đầu tư đang trở thành một hướng đi quan trọng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VLA đạt khoảng 48,3 tỷ đồng , tăng 1,4% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ khoảng 10,6 tỷ đồng xuống còn gần 3 tỷ đồng .

Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 17,8 tỷ đồng lên 28,6 tỷ đồng , tương đương hơn 59% tổng tài sản. Khoản mục này gồm khoảng 5,4 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 23,5 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với 6 cá nhân.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản hợp tác này liên quan đến việc cùng quản lý, sử dụng và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng một số thửa đất tại Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Các hợp đồng quy định tỷ lệ lợi nhuận VLA được hưởng từ 30% đến 90% phần lợi nhuận được chia. Mức lợi nhuận tối thiểu được thỏa thuận ở khoảng 8-9%/năm trên số vốn góp.

Dòng tiền cũng cho thấy sự chuyển dịch này. Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VLA vẫn dương khoảng 1,2 tỷ đồng , nhưng dòng tiền đầu tư âm 8,9 tỷ đồng . Trong đó, doanh nghiệp chi khoảng 9,4 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác.