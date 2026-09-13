Người dân xếp hàng mua bánh trung thu ở TP.HCM

Nhiều tiệm bánh trung thu đông khách từ sáng sớm, trong khi các siêu thị tăng nguồn cung, tung khuyến mãi để đón nhu cầu mua bánh ăn và biếu tặng.

Xếp hàng cả giờ chờ mua bánh

Tại tiệm bánh Phương Diêm Thuận (phường Bình Tiên, TP.HCM) những ngày cận Tết Trung thu, khách bắt đầu tập trung từ sáng sớm. Có người đến trước giờ mở cửa để chờ mua bánh. Khoảng 11h, lượng bánh tại quầy đã vơi nhanh, sau đó gần như hết sạch. Đến khoảng 17h, khi mẻ bánh mới được đưa ra, tiệm mới tiếp tục bán.

Đông nghịt người đội mưa xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại TP.HCM.

Do lượng khách tăng cao, cửa tiệm giới hạn số lượng bán bánh trung thu cho mỗi người để nhiều khách có cơ hội mua. Những người có nhu cầu mua số lượng lớn phải quay lại nhiều lần.

“Hôm nay tôi quay lại hai lần mới mua được bánh. Tối hôm qua có ghé nhưng nhân viên nói hết bánh nên hẹn sang ngày hôm sau. Hôm nay tôi tranh thủ đến sớm, sau khi lấy số, xếp hàng hơn 30 phút thì tôi mua được ba hộp. Đây là lần đầu tiên tôi mua bánh ở đây do nhiều người khen ngon nên mua về ăn thử”, chị Minh Hòa (phường An Lạc) cho biết.

Bánh trung thu tăng giá vẫn "cháy hàng".

Bên cạnh những loại nhân quen thuộc, một số sản phẩm có vị trái cây, vị chua nhẹ cũng được khách hàng quan tâm. Giá bánh tại đây tăng khoảng 8-10% do giá nguyên liệu đầu vào tăng, dao động 89.000-262.000 đồng/chiếc, tùy loại và kích cỡ.

Trong khi đó, tại tiệm bánh Như Lan trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn), lượng khách nhộn nhịp cả ngày. Tuy nhiên, người mua không phải chờ quá lâu mà có thể chọn bánh và thanh toán ngay.

Siêu thị trang hoàng ngập không khí Tết Trung thu.

“Giá bánh năm nay có nhích nhẹ nhưng không đáng kể. Năm nào tôi cũng mua bánh ở đây làm quà biếu tặng người thân nên quen rồi”, chị Nguyễn Thị Quỳnh (nhân viên văn phòng) nói.

Siêu thị tăng nguồn hàng

Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm hơn đến chất lượng, nguồn gốc và giá bán, các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng tăng cường chuẩn bị nguồn hàng. Nhiều siêu thị bố trí quầy bánh trung thu riêng tại vị trí dễ nhìn, với các thương hiệu, hương vị và phân khúc giá khác nhau từ bình dân đến cao cấp.

Bánh trung thu đảm bảo chất lượng, giá khuyến mãi thu hút sự quan tâm người tiêu dùng.

Tại siêu thị GO!, chương trình khuyến mãi và lễ hội diễn ra đến hết ngày 25/9. Khu vực bánh trung thu có nhiều dòng bánh nướng, bánh dẻo và các bộ quà tặng.

Trong đó, dòng bánh trung thu GO! Homemade được giới thiệu là bánh tươi sản xuất thủ công theo công thức riêng, với các set bánh lẻ đồng giá 69.000 đồng/bánh. Một số loại bánh nướng độc quyền và thương hiệu Việt có giá 65.000-85.000 đồng/bánh. Bánh nướng Bibica, Hữu Nghị có giá 72.000-75.000 đồng/bánh. Các hộp quà như hộp 4 bánh GO! Thịnh Thượng có giá 300.000 đồng, hộp 6 bánh GO! Nguyệt Ánh giá 509.000 đồng…

Sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến cao cấp.

Tại AEON Bình Tân, quầy bánh trung thu cũng thu hút đông người dân đến tham quan, lựa chọn và thử bánh giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

“Bánh trung thu mỗi năm mới có một lần, vì vậy bỏ lỡ dịp này lại phải chờ đến sang năm nên tôi tranh thủ mua và thưởng thức bánh. Tôi chuộng các loại bánh thủ công làm theo công thức truyền thống. Đặc biệt bánh Trung thu năm nay được làm theo công thức giảm độ ngọt, có nhiều loại bánh healthy cho người ăn kiêng, người tiểu đường để ai cũng có thể thưởng thức bánh ngon trong dịp này”, bà Lan Anh (ngụ phường Trung Mỹ Tây) chia sẻ.

Người dân TP.HCM xếp hàng dùng thử bánh trung thu tại siêu thị.

Theo đại diện MM Mega Market An Phú, sản lượng bánh trung thu năm nay dự kiến tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Siêu thị cam kết đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ cũng như an toàn thực phẩm. Có chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cả khi mua trực tiếp và mua online.

Không chỉ bánh trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em ở TP.HCM cũng bắt đầu vào mùa sôi động.

Các loại đồ chơi trung thu cũng vào mùa

Tại các cửa hàng, siêu thị và tuyến phố kinh doanh bày bán khá phong phú các loại đèn lồng, đèn ông sao, trống, đầu lân, mặt nạ và nhiều loại đồ chơi truyền thống khác.