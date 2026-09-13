Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có hơn 2 km đi ngầm khu vực trung tâm

  • Chủ nhật, 13/9/2026 14:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có phương án thiết kế đường chính gồm 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm 2,3 km được đề xuất đi ngầm.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyến, vị trí đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, để lấy ý kiến người dân. Theo phương án, hai tuyến đường mới cơ bản chạy song song với hệ thống đê hiện nay, tạo trục giao thông xuyên suốt hai bên sông.

Cụ thể, tại bờ Bắc (tả ngạn), tuyến dài khoảng 35 km, bắt đầu từ khu vực cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh, đi qua xã Đông Anh, phường Long Biên và kết thúc tại xã Bát Tràng, kết nối với trục di sản của tỉnh Hưng Yên. Tuyến phía bờ Nam (hữu ngạn) dài hơn 45 km, bắt đầu từ khu vực cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên, kéo dài đến Vành đai 4, khu vực cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân.

sông Hồng ảnh 1

Mạng lưới giao thông đường bộ theo phương án công bố của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Hai tuyến được định hướng là đường trục chính đô thị. Đường chính gồm 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h; đường gom tối đa 4 làn, tốc độ thiết kế 60 km/h. Tùy từng khu vực, mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 54-73,5 m. Như vậy, tại những đoạn bố trí đầy đủ đường chính và đường gom, mặt cắt có thể lên tới 10 làn xe.

Đặc biệt, phương án lưu ý các khu vực có di tích và cảnh quan nhạy cảm. Ở bờ Bắc, đoạn từ Bắc Cầu đến cầu Thăng Long được nghiên cứu thu hẹp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đền Núi, đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Tại khu vực trung tâm, giải pháp đi ngầm được đề xuất thay cho việc mở tuyến trên mặt đất. Đoạn dài khoảng 2,3 km, từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Dương, được nghiên cứu xây dựng hầm kín với 6 làn xe cơ giới. Phía hữu ngạn, đoạn qua khu vực cầu Long Biên cũng được nghiên cứu theo phương án đi ngầm.

sông Hồng ảnh 2

Phối cảnh đường chính của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với 10 làn xe.

Việc thu hẹp mặt cắt hoặc đưa tuyến xuống hầm nhằm cân bằng giữa yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông với việc bảo tồn di tích, cảnh quan và không gian đô thị hiện hữu. Đây cũng là những khu vực được xem là nhạy cảm nhất trong quá trình triển khai một đại lộ quy mô lớn dọc sông Hồng.

Theo quy hoạch dự kiến, hệ thống đường bộ hai bên sông được kết nối bằng 17 cây cầu, trong đó 12 cầu đã và đang xây dựng, 5 cầu quy hoạch gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Trên sông Hồng có 6 cầu đang khai thác gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Từ nay đến hết ngày 26/9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tuyến, vị trí đường bộ tỷ lệ 1/500. Thành phố đồng thời lấy ý kiến đối với phương án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Sau thời gian lấy ý kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổng hợp các đề xuất, tiếp tục rà soát và đánh giá tác động của phương án. Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm, các phương án tiếp theo sẽ được xem xét trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kỹ thuật, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến công trình, di tích hiện hữu.

Với tổng chiều dài khoảng 80 km, hai đại lộ được xem là một trong những hợp phần giao thông quy mô lớn của định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng.

Vị trí dự kiến của tuyến đại lộ hơn 80 km dọc hai bờ sông Hồng

Phương án xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất dài hơn 80 km, chạy dọc hai bên sông qua nhiều xã, phường của Hà Nội và kết nối với hàng loạt cầu lớn.

10:11 10/9/2026

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sau điều chỉnh

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha, dân số dự báo 800.000-1,2 triệu người, nhằm triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

16:17 6/9/2026

Hà Nội xem xét gia hạn cho 6 dự án gần 1,95 triệu tỷ đồng

Hà Nội đề xuất gia hạn 6 tháng để 6 dự án lớn hoàn thiện điều kiện khởi công, trong đó có Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế và dự án của FPT.

16:54 9/8/2026

https://tienphong.vn/truc-dai-lo-canh-quan-song-hong-co-10-lan-xe-hon-2km-di-ngam-khu-vuc-trung-tam-post1875885.tpo

Trần Hoàng/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sông Hồng Trục Đại lộ cảnh quan Cầu Hồng Hà Cầu Mễ Sở

Đọc tiếp

Người mua vàng lỗ nặng

Người mua vàng lỗ nặng

0

Sáng nay, giá vàng miếng SJC ở mức 146 triệu/lượng. Giá vàng giảm khiến người mua vàng miếng SJC trong 1 tuần qua lỗ 4 triệu/lượng, vàng nhẫn có thương hiệu lỗ 6,4 triệu/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý