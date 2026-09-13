Một 'siêu' dự án của Vingroup nộp hơn 26.000 tỷ vào ngân sách TP Quảng Ninh

Trong 8 tháng năm nay, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Vingroup đã nộp khoảng 26.360 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương 36% tổng thu ngân sách của TP Quảng Ninh.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được Vingroup khởi công vào tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Ảnh: VĐ.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Quảng Ninh, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố đạt khoảng 73.000 tỷ đồng , bằng 101,7% kịch bản thu 9 tháng, tương đương vượt 1.250 tỷ đồng . Con số này cũng tương đương 98,8% dự toán Trung ương giao và 98,7% dự toán HĐND thành phố giao.

Đáng chú ý, số thu nội địa đạt 60.450 tỷ đồng , bằng gần 113% kịch bản 9 tháng và hơn 107% dự toán Trung ương giao. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt trên 30.400 tỷ đồng , bằng 169% dự toán và đã vượt kế hoạch thu cả năm.

Theo TP Quảng Ninh, tiền sử dụng đất tăng mạnh chủ yếu nhờ đóng góp từ dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tên thương mại Vinhomes Global Gate Hạ Long) của Tập đoàn Vingroup. Dự án đã nộp khoảng 26.360 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 36% tổng thu NSNN của thành phố trong 8 tháng.

Khoản đóng góp lớn này gắn với quy mô của dự án. Vinhomes Global Gate Hạ Long được Vingroup khởi công vào tháng 12 năm ngoái, với tổng vốn đầu tư khoảng 456.000 tỷ đồng , tương đương 18 tỷ USD . Các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hình thành diện mạo đô thị ven biển, tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo TP Quảng Ninh, nếu không tính tiền sử dụng đất, tổng thu NSNN 8 tháng đạt khoảng 42.600 tỷ đồng , tương đương 83,9% kịch bản 9 tháng và phù hợp với tiến độ bình quân yêu cầu.

Sở Tài chính TP Quảng Ninh dự kiến tổng thu ngân sách cả năm 2026 của thành phố có thể đạt 107.300 tỷ đồng , vượt 7% mục tiêu phấn đấu 100.000 tỷ. Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 89.000 tỷ đồng , gồm 44.000 tỷ tiền sử dụng đất và 45.000 tỷ đồng thuế, phí. Thu xuất nhập khẩu dự kiến đạt 18.300 tỷ đồng .

Để hoàn thành mục tiêu, thành phố sẽ tiếp tục chống thất thu, thu hồi nợ thuế. Các khoản nợ có khả năng thu sẽ được đôn đốc, đồng thời giám sát doanh thu, sản lượng và chi phí của doanh nghiệp trọng điểm ngành than, điện để thu đúng, đủ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường…

Quảng Ninh cũng sẽ tạo thêm nguồn thu từ quỹ đất công nghiệp sạch, vận động các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp ngoài địa phương đang phát sinh doanh thu tại Quảng Ninh thành lập chi nhánh hạch toán phù hợp trên địa bàn.