Gần 250 tỷ USD làm 51 dự án đô thị: Vingroup, Sun Group đứng sau dự án nào?

Hạ tầng phát triển tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, kéo theo cuộc đua triển khai các dự án lớn của loạt tập đoàn như Vingroup, Sun Group, Sunshine Group, Novaland...

Theo thống kê của S&I Ratings, cùng với đà phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, đến nay, đã có hơn 51 dự án bất động sản quy mô lớn được công bố, với tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Các dự án này có tổng diện tích sử dụng đất hơn 69.200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6,48 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 248,6 tỷ USD .

Các “ông lớn” đang triển khai dự án nào?

Trong danh sách, Vingroup và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái nổi bật với loạt dự án quy mô lớn.

Một số dự án lớn đang được triển khai của nhóm chủ đầu tư này gồm: dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Vinhomes Global Sportia) hơn 9.100 ha, tổng vốn 925.000 tỷ đồng ; dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) hơn 4.100 ha, vốn đầu tư hơn 456.000 tỷ; dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) 2.870 ha, vốn đầu tư 217.000 tỷ; dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) 1.200 ha, tổng vốn trên 85.000 tỷ…

Bên cạnh đó, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng đang chuẩn bị đầu tư nhiều dự án đô thị lớn khác. Trong đó có dự án Khu đô thị mới Cam Lâm tại Khánh Hòa, quy mô hơn 10.300 ha, tổng vốn 285.000 tỷ đồng ; Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh - Khu I quy mô 277 ha, tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng …

Tương tự, Tập đoàn Sun Group cũng đang triển khai một loạt dự án trải dài từ Bắc vào Nam như dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (Hà Nội) 447 ha, tổng vốn 186.000 tỷ đồng ; dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) 730 ha, vốn đầu tư 145.000 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Sun Group cũng chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại TP.HCM, quy mô hơn 420 ha, vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng .

Ngoài 2 nhóm chủ đầu tư lớn kể trên, nhiều doanh nghiệp và liên danh chủ đầu tư khác cũng góp mặt trong danh sách.

Trong đó, Sunshine Group đang chuẩn bị đầu tư Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (Sunshine Rivernia City), TP Đồng Nai, quy mô 2.000 ha, vốn đầu tư hơn 818.000 tỷ đồng .

Liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát sở hữu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, quy mô hơn 11.400 ha, vốn đầu tư 736.000 tỷ đồng .

Novaland sở hữu dự án Aqua City tại TP Đồng Nai, quy mô 1.000 ha, tổng vốn 210.000 tỷ đồng . Liên danh BRG (Việt Nam) - Sumitomo (Nhật Bản) đang triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, quy mô 270 ha, vốn đầu tư 94.000 tỷ đồng ...

3,3 triệu tỷ đồng tăng tốc đầu tư hạ tầng

Theo S&I Ratings, sự phát triển của bất động sản đang diễn ra trong bối cảnh hạ tầng được đẩy mạnh. Triển vọng bất động sản dài hạn gắn chặt với hạ tầng, khi Việt Nam chuẩn bị bước vào một chu kỳ đầu tư lớn về giao thông và quy hoạch đô thị trong giai đoạn 2026-2030.

Trong 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 356.935 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 35,5% kế hoạch.

S&I Ratings ước tính tổng vốn đầu tư của các dự án hạ tầng trọng điểm vào khoảng 3,3 triệu tỷ đồng , tương đương 128,6 tỷ USD . Riêng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng vốn hơn 1,7 triệu tỷ, chiếm 50,7%.

Đường sắt và metro chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một số dự án lớn khác gồm dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tổng vốn hơn 196.300 tỷ; tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hơn 183.800 tỷ; Quốc lộ 1A đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ (Hà Nội) khoảng 162.000 tỷ; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hơn 147.300 tỷ; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 gần 147.000 tỷ và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng vốn 109.100 tỷ đồng …

Xét theo địa bàn, khoảng 47,4% tổng số vốn kể trên được phân bổ tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi phần còn lại được phân bổ cho các trục liên vùng và khu vực khác.

Theo loại hình, hạ tầng đường sắt và metro chiếm khoảng 60% tổng vốn, cho thấy trọng tâm đang được đặt vào các trục vận tải khối lượng lớn.

Không chỉ tạo ra khối lượng xây dựng lớn, những công trình này còn góp phần định hình lại bản đồ phát triển đô thị.

Theo S&I Ratings, các dự án bất động sản nằm dọc hành lang và kết nối trực tiếp với hạ tầng có khả năng gia tăng giá trị khi các công trình được hoàn thành đúng tiến độ.