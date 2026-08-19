Một ngân hàng trung ương bất ngờ quay lại mua vàng sau 13 năm

Sau 13 năm ngừng mua vàng vào kho dự trữ, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang từng bước mua vàng trở lại ở cả các quỹ ETF nước ngoài lẫn trong nước.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết đã bắt đầu mua vàng trở lại sau 13 năm, theo Korea JoongAng Daily. Động thái này diễn ra sau khi ngân hàng trung ương này đầu tư vào các quỹ ETF vàng giao ngay niêm yết ở nước ngoài. BOK cũng đã thiết lập cơ chế để mua vàng sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Bắt đầu mua vàng trở lại

Ông Jung Hee-sup, Tổng giám đốc Bộ phận Quản lý Dự trữ, cho biết Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã bắt đầu mua các quỹ ETF vàng giao ngay với quy mô rất nhỏ. "Dù ETF không được tính là vàng vật chất, việc mua các quỹ này giúp chúng tôi tăng mức độ tiếp xúc với vàng", ông nói thêm.

Trước đây, BOK chỉ mua vàng dưới dạng vật chất và lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Tuy nhiên, kể từ sau khi mua ròng 20 tấn vàng vào năm 2013, ngân hàng trung ương này chưa gia tăng thêm lượng vàng trong kho dự trữ của mình.

Thống kê cho thấy lượng vàng BOK nắm giữ đã duy trì ở mức 104,4 tấn trong suốt 13 năm qua, tương đương khoảng 1,1% dự trữ ngoại hối của nước này. Tính đến cuối năm ngoái, BOK đứng thứ 39 trong số các ngân hàng trung ương trên thế giới về lượng vàng nắm giữ, theo Yonhap.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc chủ động tránh mua thêm vàng vì đây là tài sản thường mang lại lợi suất thấp hơn cổ phiếu hoặc trái phiếu, đồng thời không tạo ra thu nhập như tiền lãi hoặc cổ tức.

Thậm chí, BOK còn trở nên thận trọng hơn khi phải hứng chịu chỉ trích về mặt chính trị do giá vàng giảm mạnh sau các đợt mua vào thuộc giai đoạn 2011-2013. Riêng trong 3 năm đó, ngân hàng trung ương này đã bổ sung tổng cộng 90 tấn vàng, tương đương gần 90% lượng vàng đang nắm giữ hiện nay.

Tuy nhiên, quan điểm của BOK đã thay đổi trong năm nay khi giá vàng liên tục lập các mức kỷ lục.

Không chỉ riêng Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại lạm phát và rủi ro địa chính trị thúc đẩy giá vàng tăng, các ngân hàng trung ương khác trên toàn thế giới cũng gia tăng mua vàng.

Ông Jung phân tích trong bối cảnh rủi ro địa chính trị trở thành một đặc điểm mang tính dài hạn của môi trường toàn cầu, sự quan tâm của các ngân hàng trung ương đối với vàng với tư cách tài sản trú ẩn an toàn đã tăng đáng kể. Vì vậy, BOK cũng đã tính đến nhu cầu gia tăng số vàng nắm giữ, dù khối lượng vẫn tương đối thấp nếu so với các quốc gia khác. Việc giá vàng gần đây được điều chỉnh cũng giảm áp lực về chi phí khi mua thêm vàng.

Tăng mua vàng trong nước

Bên cạnh các quỹ ETF vàng, BOK còn thiết lập một kênh để mua vàng sản xuất trong nước.

Phần lớn vàng được sản xuất tại Hàn Quốc là sản phẩm phụ trong quá trình tinh luyện đồng, chì và kẽm. LS MnM và Korea Zinc là 2 nhà sản xuất vàng hàng đầu của nước này, với tổng sản lượng khoảng 40-50 tấn mỗi năm.

Hiện tại, BOK đang xem xét mua khoảng 4-5 tấn vàng không được tiêu thụ trong nước và dự kiến xuất khẩu. Theo ngân hàng trung ương, phương án này nhằm hạn chế tác động đến nhu cầu và giá vàng trên thị trường nội địa.

Các thỏi vàng và trang sức vàng được trưng bày tại một cửa hàng kinh doanh vàng ở quận Jongno, trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap.

Để giảm thiểu tác động đến thị trường, các giao dịch mua sẽ được thực hiện dưới hình thức thỏa thuận theo lô lớn thay vì giao dịch thông thường trên sàn. Ngoài ra, việc mua vàng bằng đồng won thay vì USD cũng là một lợi thế.

Kế hoạch mua vàng sản xuất trong nước cũng giúp BOK đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng. Các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng có xu hướng chuyển vàng về các kho lưu trữ trong nước hoặc mở rộng địa điểm lưu trữ ở nước ngoài nhằm giảm rủi ro địa chính trị. Xu hướng này đang dần thay thế cách truyền thống là tập trung dự trữ vàng chủ yếu tại London hoặc New York.

Theo khảo sát năm nay của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong số 76 ngân hàng trung ương trên toàn cầu, 57% cho biết đang sử dụng Ngân hàng Trung ương Anh làm nơi lưu trữ vàng, giảm 7% so với một năm trước.

"Việc lưu trữ vàng ở nước ngoài giúp việc bán vàng dễ dàng hơn và có thể tạo ra thu nhập thông qua hoạt động cho vay vàng, nhưng chúng tôi cũng tính đến chi phí lưu trữ tương đối cao", ông Jung cho hay.

Dự kiến, BOK sẽ sử dụng hạ tầng thanh toán và lưu trữ vàng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD). Thời điểm thực hiện giao dịch mua vàng sản xuất trong nước đầu tiên sẽ được quyết định sau khi trung tâm này hoàn tất cơ sở hạ tầng cần thiết. Ngân hàng trung ương cũng sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Hàn Quốc (KRX) để sử dụng nền tảng giao dịch của cơ quan này.

Ông Cho Sok-pang, Trưởng bộ phận kế hoạch thuộc Bộ phận Quản lý Dự trữ, cho biết ngân hàng sẽ tiếp cận việc mua vàng theo hướng từng bước và dài hạn. Thay vì mua vàng một cách máy móc dựa trên biến động giá, BOK lại hướng đến việc từng bước nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ.