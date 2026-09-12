Vingroup chuẩn bị khởi công 'siêu' dự án 41.000 tỷ tại Bắc Ninh

Theo kế hoạch, Khu đô thị mới phía tây bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư sẽ được khởi công vào ngày 16/9 sắp tới.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Khu đô thị mới phía tây bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1. Ảnh: Văn Đoan.

Hướng tới chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, trong tháng 9, địa phương dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 8 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa.

Có 5 dự án dự kiến khởi công vào ngày 16/9, trong đó đáng chú ý là Khu đô thị mới phía tây bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng .

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và CTCP Phú Thọ Land.

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí thực hiện dự án hơn 40.124 tỷ đồng , còn chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 1.146 tỷ đồng . Mức vốn này chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được công bố vào tháng 6, dự án có diện tích gần 269 ha tại phường Kinh Bắc, gồm 3 phân khu với các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ và công cộng.

Tại khu A1, dự kiến xây dựng 1.556 căn nhà liền kề, phục vụ khoảng 5.584 người; cùng các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, quy mô khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A2, dự kiến có 2.217 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 9.521 người; 352 căn biệt thự với khoảng 1.491 cư dân. Các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, phục vụ khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A3, dự kiến xây dựng 97 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 200 người. Khu đất dịch vụ thuộc đất hỗn hợp có các công trình cao tối đa 30 tầng.

Vị trí thực hiện Khu đô thị mới phía tây bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1. Nguồn: VIC.

Về diễn biến mới nhất, vào tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định giao, cho thuê khoảng 112,4 ha đất cho Tập đoàn Vingroup để triển khai dự án.

Trong tổng diện tích trên, gần 50 ha được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.

Khoảng 5,5 ha được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng các công trình dịch vụ, văn hóa, y tế, trường mầm non và tiểu học. Khoảng 2 ha được cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, dành để xây dựng công trình thương mại, chợ và dịch vụ.

Khoảng 55 ha còn lại được giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình thể dục thể thao, cây xanh công cộng, giao thông và mặt nước.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Năm đầu tiên dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan. 6 năm tiếp theo sẽ triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao mặt bằng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp nhiều loại hình sản phẩm như nhà ở liền kề, biệt thự, công trình hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình thương mại, y tế, văn hóa và thể thao.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, việc khởi công, khánh thành các dự án, công trình nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy triển khai dự án, huy động nguồn lực đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.