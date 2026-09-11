3 bộ và cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 6%

Còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó 3 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân.

Tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết ngày 3/9 đạt gần 52% kế hoạch Thủ tướng giao, tương ứng 990.096 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính vừa báo cáo nhanh về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 3/9.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng giao là hơn 1,023 triệu tỷ đồng , gồm 372.380 tỷ vốn ngân sách Trung ương (NSTW) và 650.227 tỷ vốn ngân sách địa phương (NSĐP). Bên cạnh đó, còn 83.216 tỷ chưa được phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Các địa phương cũng được giao tăng 14.715 tỷ đồng vốn cân đối NSĐP so với kế hoạch Thủ tướng giao. Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao đến thời điểm báo cáo là hơn 1,037 triệu tỷ đồng , gồm kế hoạch Thủ tướng giao và phần vốn cân đối NSĐP được các địa phương giao tăng.

Đến hết ngày 3/9, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết hơn 1,01 triệu tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Trong đó, vốn NSTW là 345.395 tỷ đồng và vốn NSĐP là 664.942 tỷ đồng .

Nếu không tính 14.715 tỷ đồng vốn cân đối NSĐP được các địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 995.622 tỷ đồng , tương đương 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Phần vốn NSTW chưa được phân bổ chi tiết còn 26.985 tỷ đồng , tương đương gần 3% kế hoạch Thủ tướng giao. Số vốn này thuộc 6 bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, một số đơn vị chưa phân bổ vốn do mới được bổ sung kế hoạch từ đầu tháng 8, cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số đơn vị khác đề xuất giảm kế hoạch do không còn nhu cầu sử dụng, qua đó điều chuyển vốn cho các bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu.

Lũy kế đến hết ngày 27/8, cả nước đã giải ngân 508.472 tỷ đồng , tương đương gần 50% kế hoạch Thủ tướng giao. Đến hết ngày 3/9, số vốn giải ngân tăng lên 513.305 tỷ đồng , vượt 50% kế hoạch. Như vậy trong giai đoạn 27/8-3/9, cả nước giải ngân thêm 4.833 tỷ đồng .

Tính đến hết ngày 3/9, có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Ở nhóm bộ, cơ quan Trung ương có Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở nhóm địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Khánh Hòa, Lạng Sơn, TP.HCM, Lào Cai và Đồng Tháp.

Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn gồm Bộ Quốc phòng với 31.800 tỷ đồng , Bộ Công an 29.800 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 15.400 tỷ đồng . Ở cấp địa phương, Hà Nội dẫn đầu với 92.800 tỷ đồng , tiếp đến là TP.HCM với 77.900 tỷ đồng , Hải Phòng 21.900 tỷ đồng , Tây Ninh 18.400 tỷ đồng , Hưng Yên 19.300 tỷ đồng và Đồng Nai 16.700 tỷ đồng .

Ngược lại, còn 24 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 3 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đáng chú ý, nếu loại trừ 5% kế hoạch vốn đầu tư công từ NSĐP, tương đương 32.511 tỷ đồng , được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước hết ngày 3/9 đạt gần 52% kế hoạch Thủ tướng giao, tương ứng 990.096 tỷ.