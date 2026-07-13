Siết tiến độ, giải ngân các dự án hạ tầng giao thông

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư linh hoạt biện pháp, kịp thời, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ, bảo đảm chất lượng công trình.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 thiếu cát, đá. Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án trực thuộc và Sở Xây dựng các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, các chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn về GPMB, nguồn cung vật liệu xây dựng (VLXD), biến động giá nhiên, vật liệu để triển khai các dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, kết quả giải ngân của một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiến độ thi công, giải ngân chậm

Một số chủ đầu tư/ban QLDA tiến độ thi công chậm theo kế hoạch như: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đối với dự án Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Ban QLDA Mỹ Thuận với dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy nội địa đối với dự án nâng cấp QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1.

Ban QLDA 85 với dự án nâng cấp, mở rộng QL46 đoạn TP Vinh - Nam Đàn; Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đối với dự án nâng cấp QL14B.

Ngoài ra, các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đang thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại (đường gom, đường kết nối, nút giao, gia cố taluy...) và hệ thống giao thông thông minh, công trình kiểm soát tải trọng xe, trạm thu phí, tiến độ triển khai chậm, nhiều lần phải gia hạn.

Một số chủ đầu tư/ban QLDA tiến độ giải ngân chậm theo kế hoạch: Ban QLDA Đường sắt; Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; Ban QLDA Mỹ Thuận; Ban QLDA Thăng Long; Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Sở Xây dựng Đà Nẵng; Sở Xây dựng Ninh Bình; Ban Đắk Lắk.

Bộ Xây dựng cũng nhận định: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bình ổn giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát biến động giá và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến nay các khó khăn trong công tác GPMB, nguồn cung vật liệu xây dựng đã cơ bản được tháo gỡ.

"Tiến độ triển khai và giải ngân các dự án hoàn toàn phụ thuộc vào công tác chỉ đạo, điều hành của các chủ đầu tư, các nhà thầu", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Khối lượng công việc còn lại từ nay đến cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa. Ảnh: Báo Xây dựng

Không điều chỉnh tiến độ

Xác định khối lượng công việc còn lại từ nay đến cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, Bộ xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khởi công các dự án theo kế hoạch.

Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, chủ động phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; Tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Đi vào cụ thể các nhiệm vụ, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng mũi thi công, tăng ca kíp, tổ chức thi công cuốn chiếu, tập trung triển khai ngay các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, các hạng mục có sản lượng lớn (cầu, hầm, đoạn nền đường đào đá khối lượng lớn...); chủ động tập kết vật liệu tại hiện trường và tổ chức sản xuất các cấu kiện bán thành phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ.

Giám đốc chủ đầu tư/ban QLDA phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ hàng ngày, hàng tuần để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo đúng các quy định của hợp đồng; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân của dự án phải cao hơn hoặc bằng kế hoạch đề ra. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư/Ban QLDA trong năm 2026.

Các chủ đầu tư cũng được giao trách nhiệm rà soát, xây dựng quy định trình tự, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ tại đơn vị, bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý công tác nội nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; công khai quy trình giải ngân, thanh toán tại đơn vị tới các nhà thầu, tư vấn tham gia thực hiện dự án; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Bên cạnh đó là chủ động kiểm tra, rà soát, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư các công trình, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước, xã hội; kịp thời phòng ngừa, xử lý các sai sót (nếu có) trong quá trình thực hiện, không để các sai sót nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đề cập tới từng đơn vị, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban QLDA: 85, Hàng hải và Đường thủy khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan để khởi công dự án hầm Cù Mông trong tháng 7/2026 và dự án Hành lang đường thuỷ logistics phía Nam, dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) trong quý IV/2026.

Đối với các dự án cao tốc đã đưa vào khai thác tuyến chính, đang thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại (đường gom, đường kết nối, nút giao, gia cố taluy...) và hệ thống giao thông thông minh, công trình kiểm soát tải trọng xe, trạm thu phí, các Ban QLDA: 2, 7, 85, Mỹ Thuận, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Đường sắt phải đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là tiến độ hoàn thiện nút giao, đường gom, tuyến nối của tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, chủ đầu tư và các ban QLDA: 2, 85, Đường sắt, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải và Đường thủy chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; xây dựng tiến độ tổng thể, chi tiết, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án QL14 Đà Nẵng; dự án mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Chợ Mới - Bắc Kạn; QL46 đoạn Thành phố Vinh - Nam Đàn; QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì; La Sơn - Hòa Liên; nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận theo đúng tiến độ đã đề ra; Kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan, chính đáng.