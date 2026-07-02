Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Giảm 1 triệu ha đất nông nghiệp

Chính phủ vừa điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, phân bổ lại quỹ đất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 sẽ giảm khoảng 1,12 triệu ha so với chỉ tiêu cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hệ thống chỉ tiêu đất đai sửa đổi được tính toán trực tiếp trên kịch bản kinh tế giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD , công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 28% GDP và kinh tế số đóng góp 30% GDP.

Quy hoạch hướng đến đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó ưu tiên quỹ đất cho quốc phòng, an ninh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ và đô thị; đồng thời duy trì hợp lý diện tích đất trồng lúa.

Song song với đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào khai thác; hạn chế tình trạng suy thoái đất, cải tạo và phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo phương án điều chỉnh, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 sẽ giảm khoảng 1,12 triệu ha so với chỉ tiêu cũ tại Nghị quyết 39/2021. Ngược lại, nhóm đất phi nông nghiệp tăng thêm 1,19 triệu ha.

Không gian sử dụng đất cũng được phân bố dựa trên tiềm năng các vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế hành lang kinh tế ven biển và 6 vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm cân đối yêu cầu an ninh lương thực với quốc phòng, an ninh.

Đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tập trung bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn nhằm bảo đảm an ninh môi trường và điều tiết nước cho các hồ, đập. Khu vực này sẽ hình thành các hành lang kinh tế dọc theo các trục giao thông hướng tâm về Thủ đô Hà Nội, kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế và phát huy vai trò kinh tế cửa khẩu.

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, mục tiêu là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện. Quy hoạch cũng thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, vùng lúa chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản... ở phía Nam của vùng.

Với vùng Bắc Trung Bộ, quy hoạch tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển chắn cát...nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai. Các địa phương sẽ phát triển hệ thống giao thông, đô thị ven biển, cảng biển, đồng thời đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, quy hoạch hướng đến ưu tiên nâng cao hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân. Quy hoạch cũng tập trung xây dựng hạ tầng đường bộ cao tốc, mạng lưới giao thông nội vùng kết nối Đông Nam Bộ với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Bên cạnh đó là hình thành các trung tâm du lịch biển và du lịch sinh thái tầm quốc tế, tối ưu hóa diện tích cây công nghiệp, cây dược liệu theo chuỗi liên kết.

Đối với vùng Đông Nam Bộ, trọng tâm là nâng cao khả năng kết nối hạ tầng để lan tỏa phát triển sang đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch thúc đẩy TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á; tập trung phát triển cảng biển Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng biển container trung chuyển quốc tế; xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành

Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long ưu tiên phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại, quy mô lớn. Trọng điểm trồng lúa tập trung tại Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; vùng trồng cây ăn quả ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực cù lao; vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển từ Đồng Tháp đến An Giang. Quy hoạch cũng bảo đảm sử dụng đất linh hoạt để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Để triển khai phương án điều chỉnh, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên môi trường số.

Ban chỉ đạo ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và công nghệ blockchain nhằm tự động hóa công tác quản lý, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu quy hoạch và thường xuyên công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp tiếp cận. Đồng thời, các công cụ viễn thám, ảnh vệ tinh, dữ liệu lớn và GIS sẽ được sử dụng để giám sát biến động sử dụng đất và cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ sử dụng đất sai quy hoạch.

Song song với các giải pháp công nghệ, Chính phủ yêu cầu tăng cường kỷ luật, đẩy mạnh thanh tra các dự án đầu tư và xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, lãng phí đất đai. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và công khai các trường hợp đất đã giao, cho thuê để thực hiện dự án nhưng không được sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng; đồng thời kiên quyết thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.