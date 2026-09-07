Chính phủ thúc tiến độ xử lý ngân hàng yếu kém SCB

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm của SCB.

Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt từ cuối năm 2022. Ảnh: SCB.

Tại Nghị quyết số 262/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Đáng chú ý, NHNN tăng cường giám sát, triển khai có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém được kiểm soát đặc biệt; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

SCB bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ cuối năm 2022, trong bối cảnh xảy ra sự cố rút tiền hàng loạt liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Sau khi đặt SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, ưu tiên trước mắt của cơ quan quản lý là bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời kiểm soát tài sản của ngân hàng.

Đây cũng là lý do quá trình xử lý SCB không được thực hiện theo cách chuyển giao bắt buộc ngay như 4 ngân hàng yếu kém khác. Cho tới thời điểm hiện tại, việc xử lý SCB vẫn được xác định là một trong những vấn đề cần giải quyết đối với ngành ngân hàng.

Bên cạnh việc triển khai phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, Chính phủ cũng chỉ đạo NHNN nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời nhận diện và xử lý các rủi ro, sai phạm; chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ giới hạn an toàn, kiểm soát chặt các giao dịch với cổ đông, người có liên quan, bảo đảm an toàn hệ thống.

Về điều hành chính sách tiền tệ, NHNN tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

NHNN cũng được yêu cầu điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; nắm chắc cung - cầu ngoại tệ của nền kinh tế để chủ động xây dựng phương án, kịch bản điều hành, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường khi cần thiết.

Về tín dụng, Chính phủ yêu cầu điều hành tăng trưởng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế, chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

NHNN cần tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm chi phí trung gian và giảm lãi suất cho vay. Trong khi đó, tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro phải được kiểm soát chặt chẽ.