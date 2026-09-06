Gửi tiền tiết kiệm tháng 9: Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?

Lãi suất tiền gửi tháng 9 tiếp tục phân hóa mạnh giữa các ngân hàng, với mức cao nhất lên tới 7,8%/năm.

Bức tranh lãi suất huy động các ngân hàng đầu tháng 9 tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa 3 nhóm gồm: khối quốc doanh, khối tư nhân quy mô lớn và khối tư nhân vừa và nhỏ.

Mức lãi suất cao nhất vẫn đang thuộc về kênh gửi tiền trực tuyến (online) lĩnh lãi cuối kỳ. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh (BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank) giữ chính sách lãi suất đồng nhất và có phần thận trọng, nhiều ngân hàng tư nhân đang đẩy mạnh lãi suất kỳ hạn dài để hút vốn, tạo ra khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 1% giữa các nhà băng trong cùng một kỳ hạn.

Ngân hàng quốc doanh trả lãi 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank, biểu lãi suất tiền gửi online gần như không có sự khác biệt. Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết mức lãi 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, cũng là trần lãi suất kỳ hạn ngắn Ngân hàng Nhà nước cho phép; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6-9 tháng; và 6,8%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng.

Đáng chú ý, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn ngắn và dài tại nhóm ngân hàng Big 4 này cũng không quá lớn. Từ kỳ hạn 3 tháng lên 6 tháng, chênh lệch lãi suất tăng 1,85%, nhưng từ 6 tháng lên 12 tháng, mức chênh chỉ là 0,2%.

Do đó, với khách hàng ưu tiên khả năng xoay vòng vốn, gửi tiền kỳ hạn 6 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh đã mang lại mức lãi suất tương đối sát với kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng tư nhân lớn cạnh tranh mạnh ở kỳ hạn dài

Trái ngược với nhóm ngân hàng quốc doanh, các nhà băng tư nhân lớn như ACB, Techcombank, Sacombank, MB, VPBank, SHB, HDBank... đang ghi nhận biến động lãi suất mạnh giữa các kỳ hạn và giữa các ngân hàng.

Ở kỳ hạn gửi 3 tháng, hầu hết ngân hàng nhóm này niêm yết lãi suất quanh mức 4,65-4,75%/năm, tương đương nhóm quốc doanh. Trong đó, ACB, Sacombank cùng niêm yết ở 4,75%; Techcombank, VPBank niêm yết 4,65%/năm. Riêng HDBank áp dụng mức lãi 4,3%, thấp hơn mặt bằng chung.

Các ngân hàng thương mại tư nhân lớn đang cạnh tranh gay gắt ở mốc lãi suất kỳ hạn dài. Ảnh: Nam Khánh.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn bứt phá rõ rệt. ACB hiện dẫn đầu toàn thị trường với mức lãi suất lên tới 7,6%/năm, theo sau là Sacombank trả 7,2%, cao hơn nhóm quốc doanh tới 0,6-1%. Cùng kỳ hạn, Techcombank hiện chấp nhận chi trả mức lãi 6,55%/năm, theo sau là MB trả 5,8%/năm, SHB trả 6,2%/năm...

Tại kỳ hạn 12 tháng trở lên, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 7,8%/năm, Sacombank theo sau với 7,5%/năm. Các ngân hàng khác hiện phổ biến niêm yết biểu lãi suất tiền gửi 12 tháng trên mốc 7%/năm.

Lãi suất phân hóa ở nhóm ngân hàng tư nhân nhỏ và vừa

Nhóm ngân hàng tư nhân nhỏ và vừa, chênh lệch lãi suất ghi nhận ở mức lớn nhất. LPBank gây chú ý với lãi suất cao đồng đều ở các kỳ hạn dài với 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,9%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng; 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Mức chi trả này chỉ đứng sau ACB và Sacombank.

Saigonbank hiện cũng đưa ra mức lãi suất cạnh tranh ở mức 6,9-7,2%/năm ở các kỳ dài. BacABank duy trì mức lãi suất ổn định quanh 7,05-7,1%/năm cho kỳ 6-12 tháng.

Ngoài ra, MBV, VCBNeo đều chấp nhận chi trả mức lãi suất 7%/năm cho các kỳ 6-18 tháng, PGBank (6,9-7%/năm), BVBank (6,7-6,9%/năm), NCB, OCB, NamABank dao động quanh 6,2-6,9%/năm và GPBank là 7%/năm.

Ngược lại, nhóm ngân hàng này lại có những đại diện chỉ chấp nhận chi trả lãi suất thấp như SeABank hiện niêm yết biểu lãi suất dao động quanh vùng 4,65-5,45%/năm, hay Eximbank là 4,75-5,4%/năm.

SCB là trường hợp đặc biệt khi niêm yết lãi suất tiền gửi chỉ 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng đến 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, thấp nhất thị trường hiện nay. Biểu lãi suất này được đưa ra trong bối cảnh nhà băng này thuộc diện kiểm soát đặc biệt của NHNN, đồng thời đang liên tục thu hẹp hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước.