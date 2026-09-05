Chỉ đạo mới của Thủ tướng về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh đầu tư công, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy xuất khẩu để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, báo cáo của các bộ ngành cho biết nhiều tổ chức quốc tế vẫn đang đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam. Trong đó, dự báo nước ta nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới năm 2026.

Trong tháng 8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1 điểm % so với mức đưa ra hồi tháng 4.

Dù triển vọng tăng trưởng được đánh giá tích cực, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra rất nặng nề. Do đó, Thủ tướng đã đề nghị từng thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ, nhất là tại các ngành, địa phương là động lực và còn dư địa tăng trưởng lớn. Các nhiệm vụ phải bảo đảm "6 rõ", với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Trong đó, Bộ Tài chính được yêu cầu tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng.

Bộ Tài chính cũng phải khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn Nhà nước gắn với niêm yết, qua đó tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Nhà điều hành phải tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm; kiểm soát chặt tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tăng thanh khoản cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, định chế tài chính nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh xuất khẩu, giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng

Về tăng cường xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp... phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu.

Đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tăng tốc xúc tiến thương mại, nhất là xuất khẩu tới các thị trường mới như Halal, Mỹ Latin, châu Phi...

Thủ tướng yêu cầu tận dụng ngay các đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt với những mặt hàng các nước đang có nhu cầu cao như điện tử, máy móc, nông sản, thủy sản. Cùng với đó, tiếp tục phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Công Thương cũng phải theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Cơ quan này cần khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Các bộ, cơ quan, địa phương cần phải tập trung rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, qua đó giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng; tích cực triển khai kết luận của Thủ tướng tại các buổi làm việc với doanh nghiệp.