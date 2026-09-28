Liệu chứng khoán đã tạo đáy?

Các công ty chứng khoán cho rằng nhịp hồi phục cuối tuần chưa đủ xác nhận tạo đáy, trong khi áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn nếu VN-Index thủng vùng hỗ trợ 1.760-1.780 điểm.

Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán quanh vùng 1.770-1.820 điểm. Trong nửa đầu tuần, VN-Index chủ yếu dao động với biên độ lớn trong vùng 1.800-1.820 điểm khi lực cầu và áp lực chốt lời liên tục đan xen, khiến chỉ số chưa thể hình thành xu hướng rõ ràng.

Đến 2 phiên cuối tuần, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, trước hết tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, sau đó lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác. Diễn biến này khiến VN-Index chịu sức ép giảm điểm và có thời điểm lùi về vùng hỗ trợ 1.790 điểm trong phiên cuối tuần.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị 4.341 tỷ đồng trong tuần, tăng hơn 2.183 tỷ đồng so với tuần trước đó. Dòng tiền ngoại rút ra mạnh cũng phần nào tạo thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng sau các phiên rung lắc mạnh.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.785,11 điểm, giảm 30,55 điểm, tương đương biên độ 1,7%.

Xu hướng giảm có thể còn kéo dài

Trong bối cảnh động lượng thị trường còn yếu, các công ty chứng khoán nhìn chung cho rằng VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong những phiên tới.

Về phân tích kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết phiên 25/9 tăng 10 điểm sau khi chạm vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật đang có xu hướng bẻ xuống sau một giai đoạn đi ngang, cho thấy động lượng thị trường vẫn yếu. Do đó, VCBS đánh giá xác suất VN-Index tiếp tục rung lắc trong thời gian tới ở mức cao.

Cụ thể, vùng 1.760-1.770 điểm vẫn được VCBS xác định là vùng hỗ trợ ngắn hạn đáng chú ý. Trong khi đó, trên khung đồ thị giờ, áp lực bán xuất hiện vào cuối phiên chiều khiến VN-Index chưa thể vượt qua vùng kháng cự quanh 1.780 điểm. Các chỉ báo động lượng tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn và hướng xuống, qua đó cho thấy chỉ số vẫn có khả năng rung lắc và giảm điểm với biên độ rộng trong các phiên tới.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định VN-Index đã rung lắc khi lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm và bật tăng trở lại. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để khẳng định chỉ số đã tìm lại được điểm cân bằng.

Vì vậy, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu danh mục, nâng tỷ trọng tiền mặt, đồng thời bán giảm những cổ phiếu đã vi phạm các vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.

VN-Index chưa xác nhận tín hiệu tạo đáy. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng nhịp hồi phục của VN-Index trong phiên 25/9 chủ yếu đến từ đóng góp của VIC và VHM. Sau phiên giảm mạnh trước đó, chỉ số tăng điểm trở lại nhưng đà tăng dần thu hẹp về cuối phiên khi áp lực cung gia tăng tại vùng 1.795 điểm, nơi hội tụ đường MA50 và MA100 ngày.

Diễn biến này cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung tại vùng kháng cự. Đồng thời, nền phục hồi hiện tại vẫn yếu và chưa cung cấp đủ cơ sở để kỳ vọng đà tăng có thể tiếp diễn trong phiên kế tiếp.

Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index xuyên thủng kênh giá tăng tiếp tục củng cố kịch bản điều chỉnh được TPS đề cập trong các phiên trước. Theo đó, công ty chứng khoán này cho rằng xu hướng giảm có thể còn kéo dài, với vùng 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8, là mục tiêu hỗ trợ đáng lưu ý.

Dù vậy, TPS đánh giá đà giảm nhiều khả năng sẽ diễn ra tương đối chậm khi đường EMA200 ngày quanh 1.760 điểm vẫn có khả năng tạo ra những nhịp hồi kỹ thuật tạm thời. Vì vậy, trong ngắn hạn, TPS cho rằng các nhịp hồi của chỉ số khi tiếp cận những vùng kháng cự vẫn nên được xem xét trong bối cảnh tái cơ cấu danh mục và kiểm soát tỷ trọng, thay vì coi đây là tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều.

VN-Index có thể dao động trong vùng 1.775-1.795 điểm

Về mặt kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Vietcap (Vietcap) nhận định VN-Index đã hồi phục nhưng đà tăng có xu hướng thu hẹp khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.795 điểm. Theo Vietcap, nhịp hồi diễn ra trong bối cảnh lực mua vẫn còn thận trọng, do đó phiên tăng điểm ngày 25/9 chủ yếu mang tính kỹ thuật và chưa đủ tín hiệu để xác nhận thị trường đã tạo đáy.

Trong phiên giao dịch ngày 28/9, Vietcap dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ 1.775-1.795 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta), VN-Index hồi phục nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần, song thanh khoản vẫn duy trì ở mặt bằng thấp và dưới mức trung bình 20 phiên. Đáng chú ý, thị trường đang có dấu hiệu thay đổi cấu trúc khi chỉ số vi phạm khu vực 1.780 điểm, phản ánh khả năng một nhịp điều chỉnh đang hình thành.

Tuy nhiên, Yuanta cho rằng diễn biến hồi phục trong phiên cuối tuần vẫn chưa đủ đáng tin cậy khi phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ nhóm Vingroup cùng VPB và TCB.

Trong khi đó, các chỉ báo động lượng đang đi xuống, phản ánh động lượng thị trường suy yếu. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng nhịp điều chỉnh sẽ mở rộng nếu vùng 1.760-1.780 điểm bị xuyên thủng.

Về chiến lược ngắn hạn, dưới 1 tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng và thu hẹp về 30% cổ phiếu/70% tiền mặt. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi và chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền giá vẫn thấp hoặc được dự báo có kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Các nhóm được Yuanta lưu ý gồm dầu khí với GAS, BSR, PVS; vận tải dầu khí với PVP, PVT; cao su với GVR, TRC, DRI; phân bón với DPM, DCM; bán lẻ với MWG, DGW, FRT và bảo hiểm với BVH.

Ở chiến lược trung hạn từ 1 đến 5 tháng, Yuanta cho biết VN-Index đã giảm 1,68% trong tuần qua và đang trong nhịp tích lũy đi ngang trung hạn. Bên cạnh đó, chỉ số đang suy yếu từ vùng kháng cự trung hạn 1.870 điểm. Do đó, quá trình tích lũy và điều chỉnh được dự báo vẫn còn tiếp diễn.

Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, đồng thời chờ mua tại các vùng hỗ trợ trung hạn.