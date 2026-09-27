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Kinh doanh

Một doanh nhân Việt Nam trở lại danh sách tỷ phú thế giới

  • Chủ nhật, 27/9/2026 20:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại nhóm tỷ phú USD sau khi cổ phiếu MSN tăng lên vùng cao nhất một tháng, đưa tài sản của Chủ tịch Masan vượt lại ngưỡng 1 tỷ USD.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Ảnh: MSN.

Theo cập nhật ngày 27/9 của Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, đã trở lại danh sách tỷ phú USD thế giới với khối tài sản ước tính 1 tỷ USD. Ông hiện đứng thứ 3.328 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Điều này đánh dấu sự trở lại của ông Quang sau một giai đoạn giá trị tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD, khiến ông không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Tài sản của ông vượt trở lại mốc này trong bối cảnh cổ phiếu Masan (MSN) phục hồi mạnh trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu MSN là một trong những tài sản có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản của ông Quang.

Theo dữ liệu công bố, ông Quang hiện trực tiếp và gián tiếp sở hữu gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương khoảng 31,19% vốn điều lệ Masan. Ngoài ra, ông còn nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu TCB của Techcombank.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, MSN tăng lên 70.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Diễn biến tích cực của cổ phiếu này qua đó góp phần đưa giá trị tài sản ước tính của ông Quang trở lại trên ngưỡng 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào năm 2018 với khối tài sản ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, do giá trị tài sản phụ thuộc chủ yếu vào biến động cổ phiếu MSN, ông đã nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD trong những năm gần đây khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.

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Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú thế giới. Ảnh: Forbes.

Việc Chủ tịch Masan tái xuất cũng nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes lên 8 người.

Trong nhóm tỷ phú Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tiếp tục đứng đầu với khối tài sản ước tính 36,2 tỷ USD. Ông Vượng hiện xếp thứ 64 trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu.

Đứng thứ hai tại Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, với tài sản ước tính 4,2 tỷ USD. Xếp ngay sau là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup và đồng thời cũng là vợ ông Vượng, với khoảng 4,1 tỷ USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương, sở hữu khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD.

Hai doanh nhân cùng có tài sản khoảng 2,3 tỷ USD là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank.

Đứng sau nhóm này là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, với tài sản ước tính 1,2 tỷ USD.

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Minh Khánh

tỷ phú Vietjet Air Vingroup Nguyễn Thị Phương Thảo Masan Nguyễn Đăng Quang nguyễn đăng quang masan forbes

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    Nguyễn Thị Phương Thảo

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  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

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    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

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    • Mã cổ phiếu: MSN

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