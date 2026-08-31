Trái phiếu neo lãi suất cao

Gần 59.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản dự kiến đáo hạn trong 5 tháng cuối năm, trong khi lãi suất huy động mới đã tăng lên 11-13,5%/năm.

Theo dữ liệu từ FiinGroup, từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, các doanh nghiệp ngoài ngân hàng dự kiến có gần 89.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực đáo hạn dồn về cuối năm

Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm gần 59.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 66% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn của khối doanh nghiệp ngoài ngân hàng. Đây cũng là nhóm có nghĩa vụ đáo hạn lớn nhất thời gian tới.

Nghĩa vụ thanh toán TPDN gốc tập trung ở nhóm bất động sản. Ảnh: FiinGroup.

Riêng trong tháng 8, khoảng 6.400 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đến hạn, tăng 144% so với tháng trước. Một số doanh nghiệp có giá trị trái phiếu đáo hạn lớn gồm Công ty Đầu tư Xây dựng Thái Sơn khoảng 1.900 tỷ đồng , Hưng Thịnh Land khoảng 1.800 tỷ đồng và Tổng công ty Đô thị Kinh Bắc khoảng 1.000 tỷ đồng .

Dự nợ đáo hạn dự kiến tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm. Theo FiinGroup, tháng 12 là thời điểm lượng trái phiếu đáo hạn ở mức cao, trong đó bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể.

Nếu tính cả các ngân hàng, tổng giá trị trái phiếu (cả gốc và lãi) dự kiến phải thanh toán trong giai đoạn từ tháng 8 đến hết tháng 12 lên gần 175.000 tỷ đồng , tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhóm bất động sản có nghĩa vụ thanh toán khoảng 79.000 tỷ đồng , tăng gần 42%.

Áp lực đáo hạn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, nhóm doanh nghiệp này đã phát hành khoảng 141.100 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 43,8% tổng giá trị phát hành toàn thị trường và tăng 224% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngân hàng là nhóm phát hành lớn nhất với khoảng 156.000 tỷ đồng , tương đương 48,5% tổng giá trị phát hành. Theo MBS, toàn thị trường ghi nhận khoảng 322.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong 7 tháng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, hoạt động phát hành có dấu hiệu chậm lại trong tháng 7. Quy mô phát hành trong tháng chỉ đạt khoảng 41.000 tỷ đồng , giảm 69% so với tháng trước.

Chi phí huy động tăng

Trong khi lượng vốn cần huy động lớn, doanh nghiệp vẫn đang phải chi trả mức lãi suất phát hành cao hơn.

Theo MBS, lãi suất bình quân của trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 7 tháng đầu năm vào khoảng 9,5%/năm, tăng 1,4% so với đầu năm và cao hơn đáng kể mức 6,8%/năm của cùng kỳ năm 2025.

Mặt bằng lãi suất cao được thể hiện rõ ở nhóm bất động sản. Ngay từ đầu năm, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land đã phát hành 190 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 13,5%/năm.

Đến tháng 3, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành 2 lô trái phiếu tổng giá trị 5.600 tỷ đồng . Trong đó, một lô trị giá 2.000 tỷ có kỳ hạn 2 năm và một lô 3.600 tỷ đồng có kỳ hạn 1 năm. Cả 2 đều có lãi suất cố định 11%/năm.

Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T cũng huy động 8.000 tỷ đồng qua trái phiếu vào cuối tháng 3. Lô trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng và lãi suất cố định 10,5%/năm trong suốt thời gian lưu hành.

Một số doanh nghiệp khác cũng phải chấp nhận mức lãi suất trên 10%/năm. Bất động sản Bcons PS phát hành 276 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm trong tháng 4 với lãi suất 11,5%/năm.

Đến tháng 6, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành một lô trái phiếu khác với lãi suất 12%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, 11%/năm trong 4 kỳ tiếp theo và 11,5%/năm trong 2 kỳ cuối.

Bất động sản Văn Phú cũng huy động 150 tỷ đồng qua trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với lãi suất 11,5%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Gần 59.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong 5 tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo MBS, đến tháng 7, các đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đều có lãi suất 12,5%/năm, góp phần kéo mặt bằng lãi suất bình quân của nhóm lên cao.

Sang tháng 8, Tandoland huy động 258 tỷ đồng qua trái phiếu với lãi suất 13%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Đây tiếp tục là mức lãi suất cao trên thị trường.

Trong khi đó, chi phí vốn qua kênh trái phiếu của nhóm ngân hàng thấp hơn đáng kể. Theo MBS, lãi suất trái phiếu ngân hàng trong 7 tháng đầu năm phổ biến dưới 10%/năm.

Chênh lệch này cho thấy doanh nghiệp bất động sản đang phải chịu chi phí vốn cao hơn khi huy động qua kênh trái phiếu. Trong bối cảnh lượng trái phiếu đáo hạn tăng mạnh vào cuối năm, áp lực này có thể trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với những doanh nghiệp có nhu cầu tái cấp vốn lớn.