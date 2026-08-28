Chủ sở hữu Saigon Marina IFC lỗ hơn 200 tỷ đồng nửa đầu năm

Marina Center - chủ sở hữu Saigon Marina IFC - lỗ hơn 201 tỷ đồng trong nửa đầu năm và đang có hơn 10.195 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Marina Center là chủ sở hữu Saigon Marina IFC. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình tài chính vừa công bố, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 201 tỷ đồng trong nửa đầu năm, cải thiện hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức lỗ đã thu hẹp, kết quả kinh doanh này vẫn khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 497 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Marina Center đạt khoảng 10.618 tỷ đồng , giảm hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản lỗ. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng khoảng 310 tỷ đồng , lên 10.498 tỷ đồng .

Trong cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu chiếm đa số với hơn 10.195 tỷ đồng . Khoản này được Marina Center huy động thông qua lô trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hồi tháng 3, có kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất cố định tăng dần từ 4% lên 8,5%/năm trong giai đoạn 2026-2028, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm.

Marina Center được thành lập tháng 12/2021, tiền thân là Công ty TNHH Masterise Luxury Lifestyle, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng . Sau khi đổi tên, đến tháng 10/2025, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11.115 tỷ đồng .

Trong thời gian này, Marina Center nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Capitaland Central Tower, pháp nhân sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC. Thương vụ đưa Marina Center trở thành chủ sở hữu công trình nằm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Saigon Marina IFC được xem là một trong những công trình tiên phong trong lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM, với vị trí trung tâm và kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1.

Theo báo cáo của Saigon Ratings - đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong đợt phát hành trái phiếu tháng 3 - Marina Center đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Capitaland Central Tower và trở thành chủ sở hữu Saigon Marina IFC trong quý IV/2025.

Tòa nhà bắt đầu được khai thác từ nửa cuối tháng 8/2025, nên doanh thu trong năm đầu tiên chỉ đạt gần 20 tỷ đồng . Theo kế hoạch của chủ đầu tư, hoạt động khai thác và ghi nhận doanh thu sẽ bước vào giai đoạn trọng điểm từ năm nay.

Kế hoạch cho thuê Saigon Marina IFC đặt mục tiêu công suất lấp đầy 95% đối với diện tích văn phòng vào cuối quý III/2026, trong khi 95% diện tích bán lẻ dự kiến được lấp đầy từ cuối quý II/2026.

Tại thời điểm ngày 3/3, Saigon Ratings cho biết khoảng 74% diện tích bán lẻ đã có khách thuê quan tâm, bao gồm các giai đoạn xác nhận nhu cầu, đàm phán, chuẩn bị ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch. Trong đó, hơn 36% diện tích đã được ký hợp đồng chính thức.

Đối với khối văn phòng, hơn 52% diện tích đã được khách thuê xác nhận, đang trong quá trình chuẩn bị ký kết hoặc đã hoàn tất giao dịch.