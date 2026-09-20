TP.HCM: Giá rau củ tăng mạnh, thịt heo ổn định

Những ngày gần đây, giá rau củ tại các chợ truyền thống đồng loạt tăng khi TP.HCM đang bước vào mùa mưa. Ngược lại, mặt hàng thịt heo lại duy trì mức giá ổn định.

Bước vào mùa mưa, chị Ngọc An (hiện sinh sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thường giảm mua một số loại rau củ bởi mức giá tăng mạnh. Thường ngày, rau cải chỉ khoảng 20.000 đồng/kg nhưng khoảng một tuần trở lại đây, mức giá đã tăng lên hơn 30.000 đồng/kg.

Giá rau củ tăng vọt

Theo khảo sát tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) và chợ Phú Nhuận (phường Phú Nhuận), giá rau xanh giữa các quầy có sự chênh lệch nhưng nhìn chung đều tăng giá so với một tháng trước.

Nhiều loại rau củ tại chợ đều tăng 5.000-10.000 đồng/kg, thậm chí có loại tăng gấp đôi. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cụ thể, giá dưa leo hiện vào khoảng 20.000-30.000 đồng/kg, khoai tây từ 35.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg tùy loại, rau má 20.000 đồng/kg, hành lá 30.000 đồng/kg, trong khi cải thìa lên tới 30.000 đồng/kg. Như vậy, giá một số loại rau củ đã tăng thêm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg, thậm chí có loại tăng gấp đôi so với một tháng trước.

Chị N.D., chủ một sạp rau tại chợ Bà Chiểu, cho biết khi vào mùa mưa, chị đều phải bù lỗ vì giá nhập hàng tăng đột biến, tuy nhiên chị cũng không thể giảm lượng rau nhập vào mỗi ngày vì sạp đã có khách ổn định.

"Mấy hôm trước, giá các loại rau củ tại chợ chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg nhưng nay đã tăng lên 20.000-30.000 đồng/kg", chị nói thêm.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết cho biết một số loại rau ăn lá và rau gia vị đang phải chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nên giá có phần biến động mạnh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều loại đang bị thiếu hụt về mặt sản lượng thì một số mặt hàng củ quả khác có nguồn cung ổn định hơn vẫn có giá tương đối thấp.

Trong khi các loại rau tăng đột biến, mặt hàng trái cây tại chợ lại rớt giá. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong khi các loại rau tăng đột biến, mặt hàng trái cây tại chợ lại rớt giá. Hiện tại, thanh long chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg, quýt và cam dao động 20.000-25.000 đồng/kg, măng cụt 30.000 đồng/kg. Người bán cho biết vì một số loại đang có sản lượng dồi dào nên giá bán rẻ hơn so với mọi ngày.

Thịt heo ngoài chợ chững giá

Trong khi giá rau củ có xu hướng tăng do tình hình thời tiết, ở nhóm hàng thịt heo được bày bán tại các chợ, giá cả nhìn chung vẫn ổn định. Anh Minh, một chủ sạp thịt heo tại chợ Bà Chiểu, cho biết dù thành phố đang trong mùa mưa, lượng thịt heo cung cấp mỗi ngày không bị thiếu hụt nên anh vẫn giữ nguyên giá bán, với thịt heo ba rọi khoảng 150.000 đồng/kg, thịt heo xay 100.000 đồng/kg, sườn non khoảng 180.000 đồng/kg và thịt cốt lết khoảng 150.000 đồng/kg.

Nhóm hàng thịt heo tại chợ vẫn duy trì giá ổn định. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tuần này, thị trường heo hơi miền Nam không ghi nhận biến động so với cuối tuần trước. Các địa phương trong khu vực đều duy trì mức giá thu mua ổn định quanh 2 mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Cụ thể, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, neo tại mức 57.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực phía Bắc, thị trường heo hơi ghi nhận tăng giá tại 4 địa phương, gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Điện Biên, với mức tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên giá.

Hiện, giá heo hơi miền Bắc dao động 58.000-60.000 đồng/kg. Mức 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên; Lào Cai tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Các địa phương cùng giữ giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết đối với thịt heo bán tại chợ, nguồn cung mà hiệp hội theo dõi vẫn bình thường kể cả trong mùa mưa, vì vậy giá bán không thay đổi quá nhiều.

Ngoài ra, giá heo hơi tại các tỉnh trong hơn một tháng qua nhìn chung cũng ổn định quanh mức 60.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, thời gian qua, sức tiêu thụ phần nào chịu ảnh hưởng bởi tháng ăn chay, trong khi gần đây các tỉnh miền Trung và miền Bắc tiếp tục chịu tác động của bão lũ. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, giá heo hơi có thể tăng do nhu cầu tiêu thụ cao hơn vào các dịp lễ, Tết.

Đáng chú ý, lượng thịt nhập khẩu cũng là yếu tố tác động đến diễn biến giá trong nước. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu trên 100.000 tấn thịt, gồm thịt trâu, bò, heo và thịt gà. Vì vậy, dù giá heo hơi có thể tăng vào cuối năm, mức tăng được dự báo không quá cao như những năm trước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hiệp hội cũng nhận định lượng heo trên thị trường hiện khá dồi dào, thậm chí nhiều hộ chăn nuôi đang tái đàn để chuẩn bị nguồn heo phục vụ thị trường cuối năm.